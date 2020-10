SHËNIM: Mandati i tretë i Ramës, si garanci për vijimin e reformave dhe investimeve. Rivendosja e autoritetit të shtetit duhet të vijojë

Mbrëmë, në emisionin “Opinion” shefi i qeverisë, Edi Rama solli përgjigjen e tij lidhur me akuzat e kreut të PD, por shkoi edhe më tej se kaq. Ai denoncoi lidhjet e Bashës pikërisht me aferat korruptive që lidhen me akuzat e tij.

Nëse më parë ka pasur hezitime, hulumtime, përsiatje, nëse Rama duhet të vazhdojë të qeverisë apo vendit i duhet një rotacion politik, përgjigja është e qartë: Shqipërisë i duhet domosdo vazhdimi i qeverisjes së të majtës, i socialistëve dhe, për më tepër, do të vazhdojë t’i duhet mendimi qeverisës dhe realizimi praktik i saj nga shefi i tanishëm i qeverisë, Edi Rama.

Ka shumë arsye përse duhet të ndodhë dhe përse do të ndodhë kështu. Që nga ndërrimi i pushtetit nga e djathta berishiste tek e majta e Rilindjes është bërë hopi më i ndjeshëm zhvillimor i viteve të pluralizmit. Përmbysjet kanë qenë të mëdha dhe të furishme, edhe pse ripërtëritja në disa fusha po bëhet ngadalë, mundimshëm dhe me rreziqe të larta.

Që në ditën e parë të ardhjes në jetën politike plurale, jo vetëm Berisha, por i gjithë një klan i rrjeshtuar afër e që komandonin nga larg atë, kishin synimin e shkatërrimit të konceptit të shtetit në Shqipëri. Me çdo kusht dhe me çdo shpagim financiar kërkohej pikërisht humbja e besimit të qytetarit shqiptar tek shteti, është synuar qartë mosekzistenca, shthurja, nëpërkëmbja e tij.

E majta në pushtetin e pas vitit 2013 e filloi pikërisht me risjelljen e konceptit të shtetit, jo vetëm si rregullator, por edhe si kontrollor dhe ligjor. Shpesh herë kjo dukej e pamundur; ta zëmë pagesa normale e energjisë elektrike dhe e ujit. Pak vetë besonin se zona të tëra, të njohura si “bastione të së djathtës”, do të detyroheshin të njihnin këtë të vërtetë: Shteti ka detyrimin të të sjellë ujin dhe energjinë, ti ke detyrimin të paguash si për çdo mall tjetër.

Autoriteti i shtetit dhe i konceptit të ekzistencës së tij është rritur nën qeverisjen e Ramës. Është një fillesë e vështirë, me efekte të ngadalta, por themeltare për të ardhmen.

Për më tepër, në thuajse tetë vite të qeverisjes së tij asnjë ndryshim i bërë, në të gjitha qytetet nuk ka qenë dhe as menduar sipas mbështetjes politike. Harta e ndryshimeve të qyteteve shtrihet që nga Tropoja, ku ka thellësisht transformim të qytetit, kalon në Shkodër, ku u ndërtuan dy gjëra të përmasave të ndjeshme, stadiumi dhe shëtitorja e liqenit të Shirokës, për të shkuar në Dibër, Kukës, në mrekullitë e krijuara në Pukë e deri në jugun e afirmuar si bastion të së majtës.

Rilindja urbane e Ramës solli ndryshimin e shumëçkaje. Duhen shtuar këtu edhe veprat e mëdha të filluara që duhet të përfundojnë në vitet e ardhshme. Kjo kërkon vazhdimin e një qeverisje që i ka dhënë provat se edhe në këtë lëmë ka sjellë ndryshimet më të mëdha të 30 viteve të fundit.

Ndryshimet në kryeqytet, ku jeton thuaj se një e treta e popullsisë së Shqipërisë; ndryshimet në Vlorë apo në Korçë, krijimi i zonave fermere si në Divjakë me rendiment të lartë dhe hapje në tregun ndërkombëtar, duhet gjithashtu të vijojnë dhe të konsolidohen nën qeverisjen e Ramës.

Nuk duhet të harrojmë Shqipërinë nën qeverisjen e atij që Rexhep Qosja e quante autokratin blegtoral Sali Berisha: Korrupsion galopant, afera të stërmëdha financiare e politike shpërthime si të Gërdecit me pasoja jetësore, vrasje në mesin e bulevardit, fshehje makabre e provave, dërrmim të gjyqësorit, vënie nën sundim të gjithë sistemit të drejtësisë, që nga zyra presidenciale dhe deri tek kabineti qeveritar, afishim të antivlerës dhe në fund krijimin e dinastive familjare që sundonin ashpër dhe krijuan oligarkinë politiko – financiare.

Policia, përmes shefave të saj, u bë kërbaçi i pushtetit dhe drejtorët e saj janë sot ndër më të pasurit e vendit. Shembulli i Berishajve ishte njëri prej tyre, më i dukshmi dhe mjerisht i pandëshkuar.

Viti 2021 nuk afron asnjërën prej tyre. Nuk mund të fshihet se ka ende korrupsion, por asnjë nga ngjarjet e dhimbshme dhe qëndrimet makute politike të para ardhjes në pushtet të Ramës nuk janë të pranishëm.

Reforma në Drejtësi, me përkrahjen e fuqishme ndërkombëtare, ku qeveria Rama ishte interkulatori dhe partneri i vetëm i institucioneve ndërkombëtare, me gjithë kundërshtimin e opozitës, është fakt. Ngritja e SPAK dhe BKH, fillesa e ngritjes së Gjykatës Kushtetuese, ku shumica u dëbuan nga gjyqësori, e Gjykatës së Lartë, institucione të tjera të drejtësisë, fushëpamja më e qartë e këtij sistemi në të ardhmen, duhet të vazhdojnë dhe këtë nuk e bëjnë dot ata që deshën ta hidhnin në erë dhe që mezi presin ta bëjnë këtë.

Kthimi pas do të ishte varrimi i jetësueshëm dhe i përhershëm i reformës dhe krimi do të ishte pjesë e shkatërrimit të tij.

Institucionet ndërkombëtare e duan me forcë reformimin e këtij sistemi, kanë mbështetur ide dhe kanë financuar shpërbërjen e së keqes, ndaj lënia në duart e atyre që ndërtuan të keqen do të ishte rikthim në obskurantizmin e së keqes.

Lëvizja e fundit politike e së majtës në përzgjedhjen e deputetëve të legjislaturës së re, përmes shoshitjes së përformancës dhe bërjes pjesë, hapur, të elitës intelektuale është një frymë e re përzgjedhëse dhe hapëse ndaj mendimit të ri politik, dhe kjo bëhet edhe më e dukshme kur vë re se në cilat ujra vazhdon të notojë “e djathta” në përzgjedhjen e figurave përfaqësuese të saj.

Nëse ajo mendon se pushteti i saj do të mund të vijë përmes Xhelal Mziut, Nard Ndokës, Gjatës, Balliut, Salianjit, babalëve, Vokshëve, afera të krijuara në selinë e SHQUP-it, spahijve që djegin shkolla dhe paloqëve që kërcënojnë me eleminimin e liderit qeverisës dhe hedhjen në lumë, politikës së kunetërve dhe tkurrjes mendore dhe pleqërore të berishjave, mashtrimeve të Bardhit edhe në kutitë e tij të votimit, për të nxjerrë kandidatë domosdo të preferuarit servilë të shefit dhe pa asnjë mend në kokë, atëherë ajo, jo vetëm që asgjë nuk ka mësuar nga e djeshmja, por as nuk ka ndër mend të jetë një klasë politike e denjë për qeverisje.

Megjithë mëkatet e qeverisë Rama, ajo që afron opozita, një konglomerat përgjithësisht mediokër të shtyn që domosdo të mbështetësh vazhdimin e qeverisjes Rama dhe mbështetjen e mëtejshme të saj.

Në fund, por jo më pak e rëndësishme: për herë të parë në skenën ndërkombëtare Shqipëria shfaqet një vend normal, e pa skajuar tinzisht si një krah nacionalist, kur nuk kishte të bënte as me shenjën më të vogël të kombit; për herë të parë qeveria nuk shfaqet si një tutore e Kosovës apo e shqiptarëve në trevat e tyre në Maqedoninë Veriore, nuk i merr ose nuk synon të marrë nga veshi liderët e partive politike dhe të jetë interkulatori i tyre.

Edhe sot e kësaj dite, e gjitha politika e jashtme që nuk ka shitur pjesë të detit dhe nuk ka ushtruar diktatin në qëndrimet politike të qeverisë së Kosovës, mallkohet nga opozita, e cila, në pushtetin e saj bëri dy gjëma vetëm të për të qëndruar në pushtet: dhuroi pjesë të detit, përmes një marrëveshje që alarmoi edhe partnerët ndërkombëtarë, deri në Departamentin e Shtetit, marrëveshje të cilën e mbështet, e mbron e nesër në pushtet do të synojë ta jetësojë përmes një vendimi të ngjashëm; dhe këmbënguljen e saj të pafund që qeverisja e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut të vazhdonte të ishte me një ultranacionalist antishqiptar si Gruevski.

25 prilli nuk është një ditë e largët.

Duhet të jetë një ditë e vazhdimit të një qeverisje që, edhe pse nuk ishte më e mira e mundshme dhe si ishte pritur, është përsëri më e mira nga të gjitha alternativat që ka sot Shqipëria.

Dita