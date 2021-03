Shënim mbi një video që ka nisur të qarkullojë në rrjetet sociale: Kur duar amatorësh ndërhyjnë në kryeveprën e kultit të besës

Nga Donika Omari

Botuar në DITA

Ka filluar të qarkullojë në rrjetet sociale një video për fëmijë e titulluar Besa e Doruntinës. Synimi i kësaj videoje, që madje është bërë edhe libër, ka qenë të edukojë fëmijët me idenë e barazisë gjinore. A është arritur ky synim?

Që një vepër artistike të arrijë qëllimin për të cilin është shkruar, duhet të ndezë imagjinatën, të emocionojë, të prekë ndjenjat, të trondisë apo të entuziazmojë me bukurinë e mjeteve artistike të përdorura. Këto cilësi, në fakt, i ka legjenda dhe balada Kostandini e Doruntina. Është një monument poetik i folklorit ballkanas, ku përfshihet edhe ai shqiptar.

Ngre lart kultin e besës, shenjtërinë e fjalës së dhënë. Dhe këtë e realizon me një dramaticitet tronditës, me skenën e ngjalljes së Kostandinit, që ngrihet nga varri për të mbajtur fjalën e dhënë nënës, dhe të cilit Guri i varrit iu bë kalë/ Dheu i varriti iu bë shalë; e arrin me metafora të goditura, me dialogun e zogjve që cicërojnë të çmeritur: Kini parë a s’kini parë/ Shkon i vdekuri me të gjallë; me pyetjet e motrës e përgjigjet e vëllait të vdekur, me tronditjen që i shemb të vdekura në vend nënën e motrën kur marrin vesh se kush qe shoqëruesi!

Duke na krijuar imazhe të forta pamore poeti popullor na bën t’i shohim të gjalla Doruntinën në valle dasme, në shtëpinë e të shoqit, ndërsa nënën në shtëpinë e shkretuar nga vdekja e dymbëdhjetë bijve; të shohim mykun e vdekjes në flokët e Kostandinit, pluhurin e varrit në rrobat e tij, fytyrën e zbehtë prej të vdekuri, siç edhe është… Nuk mund të theksohej më fuqishëm se në këtë baladë ideja e shenjtërimit të besës.

Tani, folklori, përrallat e legjendat janë tokë pjellore për krijime artistike të reja. Gjatë shekujsh arti e letërsia kanë njohur realizime të shkëlqyera bazuar në kryeveprat e artistëve anonimë popullorë. Por kanë qenë arritje të vërteta e që nuk ia kanë zbehur bukurinë burimit të frymëzimit.

Ç’mund të themi për Besën e Doruntinës? Që, për t’u mësuar fëmijëve barazinë gjinore ka qenë e nevojshme të prekej një nga krijimet më të bukura të folklorit nga duar të pastërvitura? Asgjë nga të gjitha ato emocione, nga gjithë ajo joshje artistike e kësaj legjende të mrekullueshme nuk ndjehet në këtë përrallëz të sajuar.

Besa e Doruntinës është një verë e vjetër e holluar me ujë, me shumë ujë. Ballafaqimi i bën këto dy dhënie fjale të pakrahasueshme. Doruntina kujtohet për besën kur e zë halli, pra, po të mos i ndodhte fatkeqësia s’jemi të sigurt nëse do të kujtohej që i kishte dhënë fjalën nënës se do të kthehej.

Një fëmijë të zgjuar do ta zhgënjejë kjo lloj bese e femrës. Ndërsa Kostandini ngrihet edhe nga varri që ta mbajë fjalën e dhënë nënës. Tjetër zhgënjim është roli i shallit dhe kapuçit të punuar prej vëllait, që duhet t’i kujtojë motrës lidhjen me vendlindjen e familjen. Por kjo nuk ndodh. Doruntinën nuk e shohim të ketë ndonjë lidhje me to.

Shalli vlejti vetëm që të modernizojë figurën e vëllait, i cili në kohën e krijesave magjike e pyjeve të magjepsur punoka me shtiza. Edhe pyetjet e nënës janë pa kuptim se dihet që udha e gjatë pluhuros. Ndërsa te Besa e Kostandinit motra i bën pyetje të vëllait sepse sheh diçka të mistershme te flokët, rrobat dhe fytyra e tij. Nuk ka asgjë të tepërt e të kotë në këtë baladë kaq prekëse e tronditëse.

Është shumë e rëndësishme të edukohen fëmijët me kulturën e barazisë gjinore. Por duhen mënyrat e gjetjet e duhura për ta arritur këtë qëllim. Me të vegjlit duhet një qëndrim shumë i kujdesshëm. Se, siç thuhet, i rrituri është bir i fëmijës që ka qenë dikur.

Në këtë moshë delikate merren bazat e formimit të njeriut. Dhe nuk është e drejtë t’u servirësh mendjeve ende të paformuara një lëndë që nuk i ndihmon të zhvillojnë ndjeshmërinë e nuk i bën më të zgjuar.