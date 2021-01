Çfarë ndodhi në këto 8 vite për të vënë në vend të drejtën çliruesen nga ndjenja e krimit dhe mosndëshkimi? A ka qenë vërtetë kaq fatalisht e pamundur?

Nga Bedri Islami

Sot, 21 janar 2021, bëhen 10 vite nga dita e errët kur u shemb ajo që pritej të shembej, ngrehina e mashtruese e demokracisë dhe, fatalisht, ajo ndodhi përmes vrasjeve të qëllimshme, në të cilat qeveria dhe qeveritarët u bënë pjesë jo e rastësishme e krimit politik, mashtrimit, dhe përdorimit hapur të dhunës si instrument force dhe mbajtje pushteti.

Gjithçka që ishte menduar të nesërmen e 21 janarit tashmë është e qartë: e qartë është se vrasjet ishin të paramenduara dhe se çasti kur ndodhën nuk përbënte asnjë rrezik për shtetin dhe as për godinën qeveritare; e qartë është se përgatitja e vrasjeve ishte bërë deri në detaje dhe ato do të ndodhnin gjithnjë sipas mendjes ogurzezë për fshehjen e krimit; e qartë është se një strukturë e veçantë kishte menduar deri në detaje për të fshehur krimin, që nga akuza e parë kryeministrore se vrasjet kishin ndodhur nga vetë demonstruesit, mbështetur nga dy mjekë – deri tek pamjet filmike të manipuluara të “plakut me çadër që vriste Ziverin” në emisionin Opinion në TV Klan; e qartë është tashmë se vrasësit ishin të komanduar nga zyra kryeministrore, që ende pa u tharë gjaku deklaroi se “do të vriste edhe tridhjetë e tre apo treqind e tre”; e qartë është se pamjet e filmuara në serverin e kryeministrisë u fshinë në mesnatë, e deri tek presidenti i vendit – që u bë horr bulevardi, prokurorja e përgjithshme- që u kthye në lavire bulavardi, shefi i opozitës, për të cilin ishin përgatitur snajperë të veçantë; shefi i shërbimit sekret – i cili do të shpallej i padëshiruar.

E vetmja gjë që ende nuk dihet dhe nuk është e qartë për askënd qëndron në një fakt të thjeshtë: pas 21 janarit, për diçka më shumë se dy vite qeverisën ata që kshin urdhëruar vrasjet, ndërsa për thuaj tetë vite po qeverisin ata që ishin përbetuar të dërgonin vrasësit para gjyqit dhe të fillonte ndëshkimi si institucion demokratik dhe i domosdoshëm e jetik për çdo vend, sidomos në një vend përherë në lëvizje, pa stabilitet, ku korrupsioni ishte kthyer në normalitet – në fakt revolta e 21 anarit kishte shtysën e fundit pikërisht aferën e njohur qeveritare të korrupsionit të numrit dy të qeverisë, Meta.

Çfarë ka ndodhur në këto tetë vite për të vënë në vend të drejtën, të domosdoshmen, përballuesen dhe çliruesen nga ndjenja e krimit dhe mosndëshkimi? A ka qenë thellësisht e pamundur, fatalisht e pamundur që në dhjetë vite, ende sot të mos ketë drejtësi, por përqeshje dhe tallje me të?

Në 21 janar dhe më tej ndodhi një ngjarje e rëndë, e cila ia ka bërë 8 me 2 drejtësisë, politikës, shoqërisë në përgjithësi. Një ngjarje ku, fatalisht, përmes gjakut si shenjë dalluese, u ndanë dy botë, e njerëzve të zakonshëm dhe të varfër dhe të klasës që lufton për karrike.

Nga njëra anë, ata që u ngritën të protestonin, pasi kishin parë se si hidhej në erë një fshat i tërë, si Gërdeci për të kënaqur epshet pasurore të familes kryeministrore, se si vritej “aksidentalisht” një biznesmen që u përpoq të demaskonte krimin e ardhshshëm; që kishte parë me bllok në dorë zevendeskryeministrin që kërkonte 700 mijë euro për një tender; ndërsa, nga ana tjetër vazhdojnë të qëndrojnë një trupë politike, e lidhur me njëra tjetrën, që lufton të ndajnë karriket e pushtetit, për të qenë edhe më të pasur, edhe më të fuqishëm, edhe më arrogantë dhe zullumbërës.

Ashtu ka qenë në 21 janarin e vitit 2011, ashtu është edhe sot. Pak gjëra kanë ndryshuar. Të gjithë ata që ishin në lojën e vitit 2011, janë ende aty, ndoshta edhe më të fuqishëm, edhe më arrogantë, edhe më përbuzës.

Në shkallën sipërore të politikës gjenden Meta, tashmë president, vendosur në atë post nga shefi i tanishëm i qeverisë, që ishte përbetuar për të dhënë ndëshkimin. Nëse Berisha e mbrojti haptas para gjyqit qesharak dhe tallës, Rama e dërgoi në selinë presidenciale, për ta patur sot përballë vetes edhe më arrogant, antikushtetues dhe dhunues.

Kryeministri që urdhëroi për vrasjet dhe që në pasditen e 21 janarit ishte i çartur mendsh nga mosvrasjet, bën përsëri thirrje për vrasje, dhunime, përmbysje, zjarr, hekur, dhunë. Ministri i brendshëm i 21 janarit 2011, dhjetë vite më pas është shefi i opozitës dhe synon të jetë kryeministër. Edi Rama , njeriu që thirri për demonstrim, tani është shefi i qeverisë për të dytën herë dhe mund të jetë edhe në një mandat të tretë.

Ndërsa Berisha shpërbleu vrasësit, Edi Rama shpërbleu të vrarët. Drejtësia e vitit 2021 është e njëjtë me atë të vitit 2011. Megjithëse, gjysma e më shumë e gjykatësve të dosjes së 21 Janarit nuk janë më në sistemin e drejtësisë, pak, ose aspak, ka ndryshuar. Ajo ka mbetur po aty, e dobët, anemike, e frikësuar dhe e pasur. Një strukturë oligarkie e fuqishme që bën sikur jep drejtësi, por është përballë atyre që protestuan, ama krah atyre që duan pushtetin.

Ajo asnjëherë nuk hetoi seriozisht, nuk synoi të vërtetën, dhe, po këtë , bën edhe tani. Dosja e 21 janarit po zverdhet, si gjaku në këmishat e të rënëve, por krimi mbetet dhe krimi duhet ndëshkuar, pavarësisht nga vitet.

21 Janari është guri i provës për qeverinë e tashme, por sidomos për drejtësinë e tanishme, ku shpresa e reformës është e lidhur me zbulimin e të vërtetës dhe me ndëshkimin si domosdoshmëri e demokracisë. Një vend që fsheh krimin ai nuk është i lirë.

Ndërkohë katër të vrarët janë nën tokë, familjet e tyre e ndjejnë dhimbjen më fort, pamjet tronditëse të Anës, vajzës së përlotur nuk janë më temë e ditës, vajzat e Aleksit po rriten me babain e tyre, dhe, sot, patjetër, në vendin e vrasjes së tyre do të vendosen kurore me lule dhe do të bëhen përbetime.

Por askush nuk e zhduk dot të vërtetën: ata po harrohen. Po shërbejnë për politikën në përplasjet e tyre, por jo në ndriçimin e së vërtetës.

Dhjetë vite më parë , mes prokurorisë dhe gjykatës filloi loja “ mos u nxeh”. Njëra palë akuzonte, pala tjetër shfajsohej. Justifikimet e trupave gjykuese ishin mjerane, tallëse dhe përbuzëse ndaj së vërtetës.

Vrasësit e fshehur disa ditë në bodrumet e qeverisë, ata që kishin vrarë qetësisht apo me armën e tyre kishin qëlluar të tjerë, këtë Ndrea Prendi e di më mirë se gjithë të tjerët, ishin në sallat e gjyqeve si zotërit e vendit, ku kolegët e tyre ulërinin. Sot, janë në vende pushimi, të qetë, të pasur, të vetdijshëm se deri sa kohë politike sundon mbi drejtërinë, asgjë e keqe nuk do u ndodhë atyre. Për ndërgjegje njerëzore nuk flitet.

Kur themi se 21 janari është dita kur drejtësia është mundur, në dy raportet kohore, 8 : 2, kjo do të thotë se alibia e drejtësisë së kapur nga pushteti i Berishës , duhet të bjerë, pasi, për kaq vite, vendi po kalon reformën e drejtësisë, që ishte shpresuese, por që mund të asfiksohet plotësisht, nëse 21 janari nuk qartësohet, nëse vrasjet nuk ndëshkohen, nëse e vërteta nuk ësht e plotë në të gjithë detajet e saj.

Kushdo e di se filmimet në serverin e qeverisë janë fshirë me urdhër të dikujt, jo vetëm të shefit që më pas u shpërblye duke u bërë deputet i PD-së; kushdo e di se në vrasjet e bëra në mesin e bulevardit ka pasur një udhërdhënës dhe ai është mburrur për këtë, është e qartë për të gjithë se cili kundërshtoi urdhërin e prokurorisë për ndalimin dhe hetimin e zingjirit komandues të gardës , menjëherë pas vrasjeve – dhe ky është akt antikushtetues; nuk do shumë mend për të ditur rolin e ministrit të brendshëm në gjithë ngjarjet fatale të 21 janarit e po ashtu të drejtuesit të Gardës… në dhjetë vite ngjarjet janë zbardhur deri në atë pikë, sa që nuk mbetet asnjë dyshim.

Asnjë dyshim për ata që dhanë urdhërin, për ata që e përcollën urdhërin, për ata që shkrepën armët, për ata që manipuluan provat dhe për gjykatësit që i deformuan ato.

E vërtetë është se Edi Rama dhe qeveria e tij nuk janë as hetues, as prokurorë e as gjykatës. Por ata e kanë dosjen e 21 janarit 2011.

Nëse e kanë humbur dhe e fshehin ende, ata nuk e meritojnë të qeverisin më dhe as të dëgojnë lule tek vendi ku u vranë njerëzit që pikërisht ata vetë i thirrën të demonstrojnë.

21 janari është edhe sinjali i egërsisë së luftës për pushtet: ajo të vret.

Të vret edhe kur mendon se mund t’i rrezikohet pushteti, por t vret edhe kur mendon se përmes vrasjes mund të vijë në pushtet.

2 prilli 1991 dhe 21 janari 2011 janë dëshmitë e kësaj.

