SHËNIM/ Shantazhuesit e kafeneve që nuk duan të mësojnë dhe hienat politike mbi një pedagog të ndershëm

Profesor Thanas Xhillari është një nga pedagogët më të vjetër të Universitetit në degën e Matematikës. Njihet nga të gjithë si pedagogu që nuk të jep lehtë provimin dhe ka përqindjen më të lartë të studentëve të mbetur në lëndën e tij.

Javët e fundit ka një përpjekje për linçim të tij, nga një grup studentësh, nga ata që edhe pse i kanë gjithë notat pesa në librezë dhe qëllojnë me vezë kryeministrin, në përpjekje për t’u afirmuar politikisht si revolucionarë, kanë nisur një fushatë të padenjë kundër pedagogut, jo vetëm pa asnjë fakt, por dhe nga motive të ulëta politike.

Gresa Hasa, tashmë me sa duket ka vendosur të bëj viktimë një nga pedagogët më të nderuar të Universitetit, për të njëjtat arsye politike. Pedagogu në fjalë është ish bashkëshorti i Linda Ramës, dhe me sa duket kjo mjafton që ai, edhe pse është një pedagog që siç e thonë dhe vet sulmuesit, nga 100 student kalon tre, sipas tyre ka një mënyrë që ai të kërkon para, por këta nuk e verifikojnë dot.

Nëse një pedagog nga 100 student kalon 3, dhe Profesor Xhillari njihet për rreptësinë e tij, si ka mundësi që të kërkoj pare, pasi pare marrin ata që nga 100 ngelin vetëm 3 dhe jo ata që kalojën vetëm 3.

Edhe pse nuk prodhojnë dot asnjë fakt, me gjithë aftësinë në fotoshop, përveç parullave anonime dhe sulmeve në rrjetet sociale, duket se ata janë të koordinuar politikisht me Sali Berishën dhe opozitarë të tjerë në përpjekje për të poshtëruar dikë që edhe të vetmen foto që i kanë gjetur, është duke udhëtuar me autobusë.

Dekanati dhe kolegët e tij i kanë dalë në mbrojte Profesor Xhillarit në këtë fushatë linçuese, por duket se ajo është një fushatë politike që ka më shumë në objektiv Linda Ramën se sa ish burrin e saj, pasi dhe kur e sulmojnë, i botojnë fotografinë e Linda Ramës në vend të tij. Bile duket që e kanë me Linda Ramën, pasi po merren me vajzën dhe djalin e saj deri tek faqja e Ëikipedias duke ndërhyrë si haker.

Në këtë lojë kanë rënë dhe disa portale dhe gazeta online të cilat ndoshta nuk i kanë kushtuar rëndësi linçimit të qëllimshëm që i bëhet një prej pedagogëve model të Universitetit, nga një grup studentësh të frustruar që nuk marrin dot provimet e matematikës.

Standardi që profesor si Xhillari kanë ruajtur në Universitet janë tullat e fundit që mbajnë në këmbë atë godinë, pasi nëse ikin dhe pedagogë si ai, atëherë aty do të ketë thjesht student nga ata që rrinë kafeneve, shkojnë në mitingje, mbushin facebook-un me veprimtari politike pa asnjë lidhje me shkollën dhe që duan të shantazhojnë përmes politikës pedagogët që të marrin në fund një copë diplome dhe të bëhen udhëheqës.

Kjo fushatë linçuese nuk duhet të kalojë në heshtje, pasi rrezikon të kthehet në precedent për çdo pedagogë të ndershëm të Universitetit.

Vet pedagogu, por dhe stafi akademik i fakultetit, duhet ta çojnë këtë çështje në prokurori dhe të vihen para përgjegjësisë ligjore këta shantazhues kafenesh që mezi marrin një notë kaluese me mik dhe kërkojnë të shkatërrojnë dhe vlerat e fundit që ka Universiteti, për të ruajtur minimumin e standardit pedagogjik dhe arsimor në vend. Për më tepër që më një vështrim të parë, duket qartë që është një sulm i koordinuar politik, mes disa studentëve që janë të njohur vetëm si pjesëtarë të një organizate politike dhe politikanëve opozitarë që janë të njohur vetëm për të përlyer gjithçka në këtë vend./Tema

o.j/dita