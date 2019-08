Shenjat dalluese të sëmundjes “Crohn”

Kujdesi që duhet të tregojmë për sëmundjen që dëmton zorrët!

Shpeshtësia e dhimbjeve të barkut, si dhe diarreja mund të jenë ndër shenjat që tregojnë se kemi të bëjmë me sëmundjen “Crohn”, e cila dëmton më së shpeshti zorrën e hollë, e më rrallë mund të shfaqet edhe në pjesë të tjera të aparatit tretës. Mjekja infeksioniste Ilda Xhelili tregon në vijim të shkrimit se çfarë është konkretisht kjo sëmundje, ndërlikimet që shkakton nëse nuk trajtohet në kohë, simptomat dalluese, testet dhe analizat që duhet të bëhen për diagnostikimin e hershëm, si dhe këshillat për trajtimin e saj. Fëmijët dhe të rinjtë rezultojnë të jenë ndër kategoritë më të rrezikuara për të zhvilluar këtë sëmundje.

Çfarë është sëmundja “Crohn”?

Sëmundja “Crohn” është një sëmundje kronike që prek më shpesh zorrën e hollë dhe më pak zorrën e trashë. Ajo mund të prekë gjithashtu edhe pjesën tjetër të aparatit tretës: gojën, ezofagun dhe stomakun. Baza e sëmundjes është inflamacioni (infeksioni) kronik që shkakton ulceracione (plagë), edema (enjtje) dhe dhimbje të zonës së prekur.

Nga se shkaktohet dhe cilat janë grupmoshat më të rrezikuara nga kjo sëmundje?

Shkaku i inflamacionit kronik në sëmundjen “Crohn” mbetet akoma i panjohur. Megjithatë teoria kryesore mbetet ajo e zhvillimit të inflamacionit si rezultat i baktereve që banojnë brenda në zorrë, por edhe si rezultat i faktorëve gjenetikë që ndikojnë në sistemin imunitar. Kjo sëmundje prek më tepër fëmijët në adoleshencën e tyre të vonë dhe të rriturit e rinj midis viteve 20 dhe 30 të jetës.

Me çfarë vështirësish përballen fëmijët që preken nga kjo sëmundje?

Për fëmijët, problemet sociale të krijuara nga simptomat e sëmundjes janë të vështira për t’u përballuar, pasi sëmundja mund të kufizojë aktivitetet e zakonshme. Inflamacioni kronik mund të krijojë vonesa në zhvillimin e fëmijëve, mund të vonojë pubertetin dhe të shtojë vështirësitë sociale. Faktorët emocionalë dhe psikologjikë gjithmonë duhen pasur parasysh tek të rinjtë me sëmundjen “Crohn”

Cilat janë shenjat kryesore klinike të kësaj sëmundjeje?

Shenjat e para të sëmundjes janë dhimbja e barkut dhe diarreja. Pacienti mund të ketë gjithashtu edhe një gjendje të lehtë ethore. Për shkak se simptomat klinike mund të përkeqësohen nga ushqyerja, pacienti kufizon konsumin e ushqimit që do të çojë në humbje peshe dhe më rrallë në mangësi ushqyerje. Kjo sëmundje shoqërohet me humbje të ngadaltë e të vazhdueshme të gjakut në zorrë që mund të mos jetë e dallueshme me jashtëqitjen, duke çuar kështu në anemi nga mungesa e hekurit. Humbja e gjakut vjen si rezultat i ulcerave që krijohen përgjatë aparatit tretës (kryesisht në zorrët e holla). Fillimisht ato janë të vogla dhe pastaj bëhen më të mëdha, e më të thella. Me zgjerimin e ulcerave (plagëve) vjen dhe edema (enjtja) e indeve që do të shkaktojë ngushtim, ngurtësim të zorrëve dhe për pasojë edhe dhimbje. Në fund të fundit, ngushtimi mund të shkaktojë pengesë në rrjedhjen e ushqimit nëpër zorrë. Ulcerat e thella mund të depërtojnë plotësisht në murin e zorrëve dhe të hyjnë në strukturat që ndodhen aty pranë, siç janë: vezika urinare (fshikëza e urinës), vagina, apo pjesët e tjera të zorrëve. Këto komunikime depërtuese të inflamacionit quhen fistula.

A ndodh shfaqja e simptomave në zona të tjera jashtë zorrëve?

Po. Sëmundja mund të ketë edhe manifestime ekstraintenstinale (jashtë zorrëve). Këto mund të përfshijnë prekje të artikulacioneve (artritin), prekje të syve që mund të dëmtojnë shikimin, sëmundje të lëkurës, dëmtime të kockave për shkak të mangësive ushqyese, e deri tek inflamacionet e tëmthit. Shumica e këtyre manifestimeve mendohet të shkaktohet për shkak të inflamacionit që ndodh në zonat përreth zorrëve.

Si diagnostikohet sëmundja “Crohn”?

Zakonisht sëmundja nuk është e vështirë për t’u diagnostikuar. Modeli i simptomave klinike dhe historia familjare e sëmundjes janë shumë të rëndësishme në vendosjen e diagnozës. Shpesh duhet të përjashtohen infeksionet bakteriale të zorrëve dhe parazitozat. Në ekzaminimin e materialit të jashtëqitjes dallohen shenja të inflamacionit (mucus, qeliza të bardha të gjakut). Po ashtu gjendja ethore dhe numri i rritur i leukociteve në gjak mund të sugjerojnë për një situatë inflamacioni diku në organizëm. Këto të dhëna, si edhe teste të tjera të inflamacionit orientojnë dhe ndihmojnë në diagnozë, por saktësisht në përcaktimin e saj luan rol kolonoskopia e zorrës apo gastroskopia e pjesës tjetër të aparatit tretës, si edhe marrja e materialit për biopsi nga zona e prekur.

Si trajtohet sëmundja Crohn?

Trajtimi i sëmundjes ka për qëllim zvogëlimin e inflamacionit dhe zgjatjen e periudhave të remisionit. Zgjedhja e medikamenteve do të varet nga ashpërsia e inflamacionit dhe nga përgjigja ndaj trajtimit fillestar. Nëse inflamacioni nuk zvogëlohet me trajtimin fillestar, atëherë duhen përdorur medikamente më të fuqishme, por duhen pasur parasysh efektet anësore të cilat mund të jenë serioze. Një alternativë në trajtimin e sëmundjes “Crohn” është edhe kirurgjia, e cila duhet të shmanget sa të jetë e mundur për vetë faktin se sëmundja “Crohn” është një sëmundje kronike. Megjithatë, ka situata në të cilat ndërhyrjet kirurgjikale janë të pashmangshme si për shembull bllokimet e zorrëve, ngushtimet, fistulat, ose kur sëmundja nuk i përgjigjet trajtimit konservativ. Ndonjëherë mund të lindë nevoja për heqjen e komplet zorrës së trashë. Në varësi të gradës së sëmundjes përdoren edhe barnat imunosupresore që pengojnë përgjigjen e shfrenuar imunitare.

Po dieta si ndikon në kontrollimin e kësaj sëmundjeje?

Ndjekja e një ushqyerje të mirë dhe të shumëllojshme për pacientët që vuajnë nga sëmundja Crohn mund të jetë vërtet një sfidë. Mund të ndodhë humbja në peshë, si edhe mungesa specifike e vitaminave dhe mineraleve (për shembull mangësia në hekur me pasojë aneminë). Pacientët kanë ulje të oreksit dhe llojet e ushqimeve që hanë janë të kufizuara. Por zorrët e inflamuara nuk e bëjnë thithjen e duhur të elementëve ushqimore dhe për pasojë do të kemi kequshqyerje të organizmit. Ushqyerja e mirë do të varet nga kontrolli i inflamacionit, por kur kjo nuk është e arritshme do të varet nga vitaminat shtesë, mineralet dhe lëngjet me kalori të larta. Sipas studimeve besohet se asnjë ushqim specifik nuk i provokon simptomat e sëmundjes Crohn. Por pavarësisht kësaj, rekomandohet që nëse disa ushqime të caktuara përkeqësojnë simptomat klinike, atëherë këto ushqime duhet të eliminohen nga dieta.

Konkretisht cilat janë ndryshimet që duhet të bëhen në dietë?

Ndryshimet dietike më të rekomanduara janë zvogëlimi i konsumit të qumështit dhe të produkteve të tij, por ky rekomandim bazohet kryesisht në mundësinë e intolerancës ndaj laktozës (një intolerancë gjenetike që nuk ka lidhje më sëmundjen Crohn). Nëse nuk është e nevojshme, qumështi nuk duhet eliminuar nga dieta pasi ai është një burim i shkëlqyer i kalorive, proteinave, vitaminës D dhe kalciumit. Nëse marrëdhënia midis qumështit dhe simptomave klinike nuk është e qartë, do të ishte i rekomanduar një test i tolerancës së laktozës për të qenë të sigurt nëse qumështi dhe produktet e tij duhet të eliminohen nga dieta.

Si ndikon kjo sëmundje në gjendjen emocionale?

Sëmundja “Crohn” shoqërohet me shumë stres dhe gjendje depresive, e cila ndikon në marrëdhëniet me miqtë dhe familjarët. Trajtimi më i mirë për stresin është kontrolli me sukses i gjendjes inflamatore. Në këto raste është e rëndësishme që pacientët të qëndrojnë sa më aktivë dhe të marrin kontakte edhe me psikologët. Për shumicën e pacientëve, sëmundja Crohn është një sëmundje kronike me periudha të acarimit dhe të remisionit. Këta pacientë përdorin terapi të gjata dhe duhet të jenë nën kontrollin e vazhdueshëm të mjekëve specialistë.