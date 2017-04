Shenjat e emergjencës në diabetin e tipit 2  

Tre shtyllat bazë të parandalimit dhe mjekimit të këtij lloji diabeti janë kujdesi për peshën nëpërmjet përzgjedhjes së kujdesshme të ushqimeve dhe kryerjes së aktivitetit fizik, kontrolli i rregullt i nivelit të sheqerit në gjak dhe i kolesterolit, si dhe matja rutinë e tensionin e gjakut”

Pranvera Kola – DITA

Diabeti është një nga kërcënuesit më të mëdhenj të shëndetit. Në Shqipëri rezultojnë si të prekur nga kjo sëmundje rreth 70 mijë persona.

Megjithatë, numri real i pacientëve mund të jetë shumë herë më i lartë, duke qenë se pjesa dërrmuese e tyre nuk e dinë se vuajnë nga diabeti, për shkak të mosnjohjes së shenjave të dukshme klinike që në stadet më të hershme.

Nëse nuk trajtohet në kohë, diabeti i tipit të dytë, mund të shkaktojë humbje të shikimit, dëmtim të veshkave, probleme të zemrës, dëmtime në tru, dhe mund të çojë deri në vdekje të parakohshme.

Prandaj është shumë e rëndësishme që të njihen shenjat e hershme dalluese të kësaj sëmundjeje, me qëllim parandalimin e ndërlikimeve me pasoja fatale për jetën. Secili pacient duhet të dijë masat që mund të marrë për të ulur rrezikun për të zhvilluar diabet.

Kush është në rrezik?

Je më i rrezikuar për t’u prekur nga diabeti i këtij lloji, nëse konstaton një, po dy nga kushtet që do të detajojmë në vijim.

Konkretisht, rrezikojnë më tepër për të zhvilluar këtë sëmundje të gjithë ata persona që vuajnë nga mbipesha dhe që kanë shumë bark, e perimetër të madh të belit.

Mjaft të rrezikuar janë edhe personat që janë me moshë mbi 40 vjeç, ata që kanë anëtarë të tjerë të familjes që vuajnë nga kjo sëmundje, personat që kanë pasur, ose kanë probleme me tensionin e lartë të gjakut, ataku në zemër, ose në tru.

Zhvillimi i sëmundjes mund të ndodhë edhe tek personat me ovare policistike, diabet gjatë shtatzanisë, etj. Faktorë të tjerë risku janë edhe mungesa e aktivitetit fizik, si dhe ushqimi jo i shëndetshëm.

Nëse u përgjigjesh me po, dy, apo më shumë treguesve të përmendur më lart, duhet me patjetër që të konsultoheni edhe me mjekun tuaj specialist, pasi mund të jeni në rrezik për të zhvilluar këtë sëmundje.

Dhe nëse e zbuloni që në stadet fillestare, e keni shumë më të lehtë që të merrni masat e duhura për ta trajtuar, si dhe për të parandaluar ndërlikimet që mund të vijnë prej diabetit të tipit të dytë.

Dallimi i shenjave të hershme të diabetit

Shenjat e diabetit të tipit të dytë mund të shfaqen ngadalë dhe mund të mos duken shumë të rëndësishme që në stadet e para të shfaqjes së tyre.

Kjo bën që shumë nga personat që janë me këtë sëmundje, t’i dallojnë shumë vonë simptomat, duke vonuar në këto kushte edhe marrjen e trajtimeve të duhura, situatë e cila më pas shton rrezikun për zhvillimin e ndërlikimeve të shumta.

Megjithatë, shtatë janë shenjat më të shpeshta dhe të hershme që mund të ndihmojnë në zbulimin e kësaj sëmundjeje.

Duhet të dyshoni për praninë e diabetit të tipit të dytë, në rastet kur vëreni se keni urinim të shpeshtë, sidomos gjatë orëve të natës, nëse keni etje të vazhdueshme, si dhe uri të shpeshtë gjatë gjithë ditës.

Po ashtu, të tjera shenja identifikuese të këtij lloji diabeti janë edhe humbja e shpejtë në peshë, pa bërë përpjekje për ta arritur, këputja e vazhdueshme dhe mungesa e energjisë, shikimi i turbullt, si dhe plagët, të cilat kërkojnë kohë për t’u shëruar.

Kështu, nëse keni një, apo më shumë prej këtyre shenjave, atëherë duhet që të kontaktoni mjekun e familjes, për të bërë testin e diabetit.

E në varësi të rezultateve, mjeku do të përcaktojë edhe skemën e trajtimit që duhet të ndiqni. Sa më herët që të diagnostikohet sëmundja, aq më shpejt mund të marrësh mjekimin e duhur, si dhe të parandalosh ndërlikimet. Pacientët duhet të jetojnë me këtë sëmundje përgjatë gjithë jetës.

Shenja të tjera klinike

Infeksione të ndryshme, apo plagë që kërkojnë një kohë më të gjatë se normalisht për t’u shëruar janë një shenjë paralajmëruese për diabetin e tipit të dytë.

Shenja të tjera mund të jenë infeksione të shpeshta mykotike (sidomos midis gishtave të këmbëve dhe duarve, rrëzë kofshëve dhe poshtë gjoksit), infeksione të lëkurës, apo edhe të aparatit urinar.

Studimet tregojnë se rreth një e treta e personave që vuajnë nga diabeti tip 2, janë të prekur edhe nga çrregullime seksuale, kryesisht ulje të potencës seksuale.

Kjo vjen pasi diabeti shkakton çrregullime të enëve të gjakut dhe sistemit nervor, duke sjellë çrregullime edhe të sferës seksuale.

Ekzaminimet që ndihmojnë në zbulimin e këtij lloji diabeti

Ka disa lloje ekzaminimesh të posaçme që bëhen për diagnostikimin e diabetit, por më të zakonshme janë matja e glicemisë esëll (niveli sheqerit në gjak), por edhe dy orë pas buke. Mjaft rëndësi ka edhe matja e hemoglobinës së glukozuar, e cila tregon gjendjen mesatarë të glukozës në gjak për rreth tre muajt e fundit.

Si mund të trajtohet diabeti i tipit 2

Në rast se në diabetin e llojit të parë, përdorimi i insulinës është kusht i panegociueshëm (pasi keni mangësi të prodhimit të saj), në rastin e diabetit tip 2, mënyra e ushqyerjes dhe stili aktiv i jetesës, luajnë rolin kryesor në trajtimin e këtij çrregullimi.

Trajtimi bëhet nga mjeku specialist endokrinolog, i cili në raport me situatën tuaj shëndetësore do të formulojë edhe një plan ushqimor të shëndetshëm, si edhe një plan të aktivitetit fizik.

Lëvizja e rregullt duke përfshirë edhe ecjen ndihmojnë në uljen e niveleve të glukozës në gjak, në uljen e presionit të gjakut dhe ndihmon në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Është e rekomandueshme që personat që vuajnë nga diabeti i tipit 2, të ushtrojnë 30 minuta aktivitet të moderuar fizik në shumicën e ditëve të javës. Megjithatë, çdo gjë përcaktohet nga mjeku në raport me treguesit individual shëndetësor që manifeston pacienti.

Një faktor mjaft shqetësues renditet stresi, prandaj menaxhimi i tij është mjaft i rëndësishëm në këtë sëmundje. Stresi jo vetëm që rrit nivelet e presionit arterial, por edhe nivelet e glukozës në gjak.

Në menaxhimin e kësaj sëmundjeje rol të veçantë luajnë edhe periudhat e pushimit relaksues, bisedat me të afërmit dhe familjarët, apo edhe këshillimet me psikologun. Përdorimi i medikamenteve të posaçme natyrisht që bëhet me këshillimin e mjekut specialist.

E rëndësishme është që çdo pacient duhet të bëhet mjek i vetes së tij dhe të jetë i vetëdijshëm për pasojat e sëmundjes dhe rëndësinë e trajtimit me rigorozitet sipas këshillimit të mjekut.

Janë të shumta aparatet e thjeshta që ju vijnë në ndihmë që të mbani nën kontroll në mënyrë të rregullt nivelin e sheqerit në gjak, procedurë e cila duhet kryer në mëngjes, para dhe pas buke, si dhe para dhe pas ushtrimeve fizike, apo para gjumit.

Ky kontroll mund të bëhet për periudha të caktuara kohore të rekomanduara nga mjeku, deri në normalizimin e nivelit të sheqerit në gjak.

Pasojat nëse keni diabet të tipit të dytë

Megjithëse ka mjekim për diabetin, për të shmangur ndërlikimet shëndetësore afatgjata, parandalimi është trajtimi më i mirë për secilin pacient.

Tre rregullat bazë që mund të ndiqen në këtë rast janë: “Kujdesu për peshën tënde, me anë të një diete të shëndetshme dhe të aktivitetit fizik, së dyti kontrollo rregullisht nivelin e sheqerit në gjak dhe atë të kolesterolit, si dhe mat rregullisht tensionin e gjakut”.

Ndërlikimet parandalohen, nëse ndiqeni rregullisht tek mjeku specialist, si dhe kur bëni kujdes me ushqimin dhe ushtrimet e duhura fizike.

Rrezikoni për diabet të tipit të dytë kur:

Je mbipeshë, sidomos në zonën e barkut.

Je mbi 40 vjeç.

Ke anëtarë të familjes që kanë diabet.

Kur vuan, ose ke vuajtur nga tensioni i lartë i gjakut, apo ataku në zemër.

Ke, ose ke pasur ovare policistike, apo diabet gjatë shtatzanisë.

Nga mungesa e aktivitetit fizik.

Ushqim jo i shëndetshëm.

Shenjat paralajmëruese

Urinim i shpeshtë, sidomos gjatë natës.

Etje e vazhdueshme.

Uri e vazhdueshme.

Humbje të shpejtë peshe pa asnjë përpjekje.

Këputje dhe mungesë energjie.

Ke shikim të turbullt.

Plagët kërkojnë shumë kohë për t’u shëruar.

Nëse nuk mjekohet sjell këto ndërlikime:

Atak kardiak apo goditje në tru.

Dëmtim të nervave dhe të enëve të gjakut.

Sëmundje të syrit, deri në verbim të plotë.

Dëmtim të veshkave.

Probleme me qarkullimin e gjakut.

Probleme me këmbët.

Plagë që nuk mbyllen lehtë.

Impotencë tek meshkujt.

Ndërlikime kronike

Në qoftë se diabeti nuk kurohet ashtu si duhet, hyrja e tepërt e sheqerit në gjak (hiperglicemia), shkakton me kalimin e kohës dëme në të gjitha organet.

Ndërlikimet e shkaktuara nga diabeti, shkatërrojnë të gjitha arteriet e një kalibrit të madh (zemra, truri, gjymtyrët e poshtme) dhe të kalibrit të vogël (sytë, veshkat), dëmtojnë edhe nervat (sistemin nervor simpatico e sistemin nervor autonom).

Objektivat e kontrollit metabolik

Këto ndërlikime përparojnë me ngadalë dhe për këtë arsye duhet të parandalohet dhe të ngadalësohet shfaqja e tyre.

Kjo mund të arrihet nëpërmjet një kontrolli optimal të diabetit, që do të thotë të kesh nivelin e glicemisë (sheqerit) sa më afër normales: “Glicemia esëll e përfshirë nga 80 – 100 mg/dl, ndërsa glicemia pas 2 orësh nga ngrënia e vaktit duhet të jetë më e vogël se sa 140 mg/dl.

Gjithashtu është e mundur që të shmangen ndërlikimet kronike të diabetit duke mbajtur këto vlera: “glicemia esëll 80 – 120 mg/dl, glicemia pas 2 orësh nga vakti 120-160 mg/dl, si dhe HbA1c më të vogël se 7 për qind.

Përveç kontrollit të glicemisë është nevojshme që të kontrollohen e të korrigjohen: