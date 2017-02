Shenjat që zbulojnë infeksionet urinare te fëmijët

Infeksionet urinare janë ndër shqetësimet më të shpeshta që shfaqen tek fëmijët, kryesisht gjatë dy viteve të para të jetës. Ndryshe nga sa ndodh me të rriturit, simptomat e shfaqjes së këtyre infeksioneve tek këto mosha nuk janë të njëjta, çka bën që shpesh herë të mos evidentohen në kohë. Kjo pasi simptomat e shfaqjes së tyre janë përgjithësuese. Doktori pediatër, njëherësh specialist edhe për sëmundjet e veshkave tek fëmijët, Polikron Çelo, tregon se cilat janë shenjat që duhet të na drejtojnë tek mjeku specialist për të zbuluar praninë e këtyre infeksioneve, si dhe rrugët që duhen ndjekur për trajtimin e tyre.

Ç’janë infeksionet urinare?

Me këtë emër kemi parasysh jo thjesht urinën e infektuar po dhe infektimin e rrugëve të saj që fillojnë aty ku prodhohet urina (në veshka) dhe përfundojnë në organet e jashtëqitjes së saj. Shkaktarët më të zakonshëm të Infeksioneve urinare janë disa mikrobe të zorrëve (kryesisht E.Coli), të cilët nga vrima e jashtëqitjes kalojnë në drejtim të organeve të urinës. Mandej në rrethana të caktuara mund të ngjiten më lart duke arritur deri në veshka. Në aspektin praktik, nuk ka rëndësi se deri ku mund të ketë arritur mikrobi, e rëndësishme është pjesa që ai ka dëmtuar. Nëse infeksioni ka shkaktuar maisje të veshkave, atëherë flitet për “Pielonefritetë” që mund të jenë akute ose kronike, ndërsa maisjet jashtë tyre, marrin emrin infeksione të rrugëve urinare ose “Cistite”. Infeksionet urinare favorizohen nga një sërë faktorësh si higjiena e pamjaftueshme e organeve të jashtme gjenitale, parazitët e zorrëve (kryesisht oksiuret), humbja dhe moszëvendësimi i lëngjeve, kapsllëku, lëkura e ngushtë e penisit (fimoza), gurët në nivele të ndryshme të rrugëve të urinës, marrëdhëniet seksuale abuzive, etj. Një pjesë e mirë e tyre zhvillohen në terren të keqformimeve të rrugëve urinare (shpesh të panjohura). Prandaj në çdo rast për infeksionet urinare krahas mjekimit, duhet mbajtur vëmendje dhe në këtë drejtim. Sot, në sajë të Ekos dhe në vendin tonë, shumë keqformime zbulohen qysh para lindjes (në barkun e nënës).

Ku gjenden më shpesh këto infeksione dhe me çfarë lidhet shpeshtësia e tyre ?

Infeksionet urinare i gjejmë në të gjitha moshat, po përsa u përket fëmijëve, më të shpeshta hasen gjatë 2 viteve të para duke u renditur mbas atyre të rrugëve të frymëmarrjes. Shpeshtësia lidhet dhe me seksin. Me përjashtim të moshës deri në një vjeç (me shpeshtësi më të madhe në meshkuj), në vazhdim dominon seksi femër (afërsia e vrimës së jashtëqitjes me organet gjenitale, shpjegojnë numrin më të madhe të të prekurve nga këto infeksione).

Cilat janë të veçantat që shoqërojnë këto infeksione?

Mos prisni dhe në fëmijët shenjat e njohura si në të rriturit (urinim të shpeshtë, djegie gjatë urinimit, dhimbjet në fund të barkut etj). Në këto mosha e vogla infeksionet urinare zhvillohen krejt ndryshe. Shpesh me shenja që në dukje nuk kanë asnjë lidhje me rrugët e urinës, çka bën të largohet vëmendja prej tyre dhe të merren për sëmundje të tjera duke mbetur të pa zbuluara për periudha të gjata. Në moshat e vogla duhet të ngjallin gjithmonë dyshime disa shenja “spiune ” si grindjet e vazhdueshme, vjelljet e diarretë e përsëritura, temperatura të shpeshta (në dukje pa shkak ose të lidhura, vend e pavend), me mahisje të bajameve ose të fytit, zbehje, anemi, humbje të gjallësisë së mëparshme shoqëruar me mungesë të oreksit, rënie në peshë, si dhe urinë me erë të rëndë. Siç shihet janë shenja mjaft të përgjithshme, mbrapa tyre mund të fshihen shumë gjëra, po para se të kërkoni shkaqe të tjera, bëni më parë një analizë të thjeshtë urine (qoftë dhe pa rekomandimin e mjekut).

Me çfarë analizash apo ekzaminimesh mund të zbulohet diagnoza e pranisë së këtyre infeksioneve?

Fillimisht duhet bërë një analizë e thjeshtë urine dhe mbjellja e saj (urokultura). Nëse në urinën e thjeshtë gjenden mbi 4 rruaza të bardha (Leukocite), ose mbi 2 rruaza të kuqe (Eritrocite) dhe në urokulturë mbi 1000.000 koloni mikrobesh (për disa arsye urokultura mund të dali pa mikrobe), atëherë kemi të bëjmë me një infeksion urinar. Në vazhdim çdo mjek kërkon dhe kryerjen e Ekos për të parë nëse ka dëmtime të strukturës së veshkave apo të rrugëve të urinës, gur, keqformime, etj). Mandej sipas gjendjes, mund të lindi nevoja për analiza të tjera si të gjakut, radiografi, urografi, shintigrafi, etj.

Infeksionet urinare tek të porsalindurit (28 ditët e para)

Disa shenja si mosmarrja si duhet e gjirit, zbehja, përgjumësia, të vjellat, diarreja, mos shtimi në peshë, shenjat e humbjes së lëngjeve, njollat e kuqe në pelena, ulja e temperaturës, duhet të ngjallin gjithmonë dyshime për praninë e një infeksioni urinar. Prandaj duhet kërkuar analiza e urinës dhe mbjellja e saj (urokultura). Nëse vërehen ndryshime, atëherë mjeku kërkon dhe “Eko” për arsye se një pjesë e mirë e këtyre infeksioneve zhvillohen në terrenin e keqformimeve të veshkave apo të rrugëve të urinës.

Infeksionet urinare në fëmijët e vegjël (deri 2 vjeç)

Në këtë moshë, në plan të parë dalin çrregullimet e aparatit tretës si mungesë e theksuar oreksi, të përziera, vjellje, diarre, episode temperature “me natyrë të pa qartë”, grindje, përplasje këmbësh gjatë urinimit, urinë me erë të rëndë, shenja indirekte për dhimbje barku, prapambetje në peshë etj. Ngritja e menjëhershme e temperaturës, shpesh në këto mosha shoqërohet me konvulsione.

Infeksionet urinare në fëmijët e rritur (mbas moshës 2 vjeç)

Mbas moshës 2 vjeç, sëmundja fillon të marrë gradualisht shenjat tipike të të rriturve si urinim të shpeshtë, djegie gjatë urinimit, dhimbje në fund të barkut, rifillim i urinimit në gjumë, etj. Në fëmijët e rritur, një dhimbje e fortë që i lë pa frymë vetëm për një çast, është shenjë e rëndësishme që ngjall dyshime për një infeksion të rrugëve të sipërme të urinës.

Ecuria e këtyre infeksioneve

Nëse zbulohen në kohë e trajtohen si duhet, këto sëmundje kanë ecuri mjaft të mirë. Në të kundërt, pasojat mund të jenë të rrezikshme për jetën. Ndërlikimi më i rëndë është pamjaftueshmëria veshkore kronike në kuadër të “Pielonefritit kronik”. Për ta bërë sa më të kuptueshme, mjafton të kujtojmë se fëmija bëhet invalid pa dalë në jetë dhe prej këtij momenti, për të jo vetëm familja po dhe shoqëria detyrohen të shpenzojë shuma kolosale. Pra, lind një problem sa shëndetësor dhe shoqëror që mund të ishte parandaluar. Duke parë në kompleks problemin e infeksioneve urinare shërbimi më i mirë është parandalimi i tyre, zbulimi në kohë, trajtimi korrekt, ndjekja dhe vlerësimi i duhur prej familjarëve.

Këshillat për të parandaluar praninë e këtyre infeksioneve

Ndryshe prej disa sëmundjeve të tjerë të sistemit urinar, për parandalimin e infeksioneve urinare mund të bëhet shumë. Këto masa fillojnë me kujdesin ndaj mahisjeve të kërthizës në të porsalindurit, bërjen synet (nëse është e nevojshme pa humbur kohë qysh në çdo moshë), mbajtjen pastër të organeve gjenitale, sidomos në vajzat (asnjëherë pudra, kremra, fshirje me letra të lagura), në vazhdim mbathje pambuku e të bollshme, zëvendësimi i lëngjeve të humbura me anë të djersëve të tepërta, vjelljeve ose diarreve, mjekimi i parazitëve dhe mënjanimi i kapsllëkut, përbëjnë disa nga rastet në të cilat duhet bërë kujdes i veçantë. Shumë fëmijë kur kthehen nga shkolla, para se të na përshëndesin, flakin çantën dhe futen nxitimthi në banjo. Kjo tregon se banjat e shkollës nuk mbahen pastër ose janë të pakta. Në këto rrethana, neveria ndaj erës së rëndë dhe pisllëku, i bën të mundohen të mbajnë sa më tepër urinën, çka është gabuar pasi favorizon më tepër shfaqjen e infeksioneve urinare.

Rrugët që ndjek mjekimi

Shumë prindër sa mësojnë se fëmija ka infeksion urinar, kërkojnë menjëherë mjekimin. Por, praktikisht për çdo mjek (qoftë dhe specialist i kësaj fushe) është tepër e vështirë të rekomandohet një mjekim, pa parë në kompleks gjendjen e fëmijës dhe analizat e kryera. Arsyeja qëndron në faktin se infeksionet urinare paraqiten në forma të ndryshme: “Duke filluar vetëm me mikrobe në urinë, e deri në gjendje me temperaturë të lartë, rruaza të bardha e albuminë në shifra të larta në urinë, etj”. Mjekim të veçantë kërkojnë gjithmonë infeksionet urinare në rastet me gurë ose keqformime të rrugëve urinare të çdo niveli. Nëse kemi të bëjmë për shembull me një nga dukuritë më të shpeshta, kthimin mbrapsht të urinës nga fshikëza në drejtim të veshkave (Reflukset veziko ureterale) atëherë kërkohet pa tjetër mjekim i zgjatur, e ndjekje për muaj e ndoshta për vite. Nisur nga kjo larmi formash, çdo rast trajtohet gjithmonë i veçantë, pra mjekimi është individual, prandaj këtë lërjani vetëm specialistëve. Përsa i përket dietës, i sëmuri do të ushqehet si zakonisht, vetëm të marrë lëngje në mënyrë që të ketë urinim të bollshëm (lëngu më i mirë, është uji).