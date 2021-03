“Shërbimet për qytetarët dhe biznesin”, Rama prezanton programin: Sa shumë rradhë keni pritur për çdo copë letër para 7 vitesh, në mandatin e tretë shteti do jetë në xhepin e qytetarit

Kryeministri Edi Rama po prezanton programin për Shërbimet për Qytetarët dhe Biznesin.

“Ju dëgjoj mirë, ju dëgjoj papushim, ju ndjek me vëmendje sa herë që jam në makinë kryesisht por dhe në një moment kur kam kohë të lirë, komentet tuaja, reagimet në faqet e mia sociale. E ndesh shpesh pakënaqësinë tuaj, padurimin tuaj, ndjenjën e mungesës së një optimizmi për atë që vjen por nga ana tjetër kam përshtypjen e plotë, bindëse se kur me shumë të drejtë, ju kërkoni më shumë, ju doni më shumë. Meritoni më shumë, harroni se nga jemi nisur, harroni se sa shumë është bërë në cdo drejtim e sa shumë gjëra janë ndryshuar. Nuk ishte 70 vite më parë, as 27 vite më parë, deri 7 vite më parë kur të gjithë ju, për të marrë një copë letër cfarëdoqoftë, që nga një certifikate, te një dokument, duhet të rrinte në radhë. Apo e keni harruar? Kujtohuni, se në sa shumë radha iu është dashur të qëndroni, pavarësisht moshës.

Që nga nxënësit e gjimnazit, sa shumë radha keni bërë për cdo copë letër, dhe sa herë, shpesh në ato radha të bëra iu është dashur të ballafaqoheni me fytyrën fyese, poshtëruese të shtetit kur iu është thënë, ik hajde nesër, ik, ik, kthehu ktheu ktheu. Dhe në sa shumë raste iu është dashur të paguani, që ajo copë letër t’ju vijë në dorë. Ju kujtohet, mirëpo dritat vinin sipas humoreve të perëndisë, apo natyrës, apo sipas këputje shpëutje të një kompanie makth.Duhet të rrinit në radhë, në rrugë, në shi në diell për të paguar.

A ju kujtohet se në sa shumë raste, sidomos ata që kanë pasur shpesh nevojën për të marrë dokumente, duhej të kërkonin një mik, emër të njohur për t’iu ardhur në dorë ajo copë letër. Këto ishin soortelet tuaja, ishte shteti ynë para 7 vitesh. Kjo ishte e gjithë çka ndodhi pas sporteleve të zymtë, ku një dorë zgjatej e tërhiqej”, tha Rama.

Rama u shpreh se në mandatin e tretë, shteti do jetë në xhepin e qytetarit.

“Një përqind ishin shërbime online para 7 vitesh, 95% janë sot. Kur kemi filluar, kemi numëruar gjithses 51 mijë aplikime për shërbime të pamarra asokohe. Aplikime të mbetura në icloud. 50 mijë të rregjistruar ishin në portalin që supozohej se ofronte shëërbime. Sot janë 1 milionë. Sot janë 55 regjistra elektronikë që ndërveprojnë në kohë reale. Numri total i ndërveprimeve të kryera ishte 600 e 80 mijë, sot janë 145 milionë, që do të shtohen sa më shumë të rritet pjesmarrja dhe sa më pak njerëzit të ankohen, të përdorin platformën, të përdorin iphone, pc më të afërt. Për një shumë të madhe dokumetash duhet një numër i konsiderueshëm dokumetash të tjerë për të bërë aplikimin. Më parë këto ishin 20 vajtje-ardhje. Sot dosjen e mbledh shteti për ju, punonjësit e shtetit nuk rrinë të presin tufat si cjapi te kasapi por mbledhin letrat dhe i cojnë në pikën e vetme ku ju shkoni për të marrë shërbimin. Ky është revolucion. Është revolucioni që nuk bëhej dot, që ju i dhatë shtysën në 2017, që të jemi ballë për ballë jush, pa të tjerë në prehër, të marrim përgjegjësitë tona, t’ju përgjigjemi me të gjitha fuqitë tona. Që do ta transformojë në mandatin e tretë ku shteti është i tëri në xhepin e qytetarit”, vijoi Rama.

j.l./ dita