Shërbimi postar në pandemi, tregu që qarkulloi 22.5 milionë euro në vitin 2020

Viti 2020 për shkak të situatës së pandemisë që rezultoi në humbje të mëdha për shumë biznese, për tregun postar ndikoi krejt ndryshe.

Ofruesit e shërbimeve postare raportuan 2.8 miliardë lekë apo rreth 22.5 milionë të ardhura çka në raport me një vit më parë kishin një rritje me 18 për qind.

“Pjesën më të madhe në këtë treg e zotëron ofruesi i shërbimit universal “Posta Shqiptare” sh.a., me një total të ardhurash 1,5 miliardë lekë, pothuajse në të njëjtin nivel si viti 2019, nga të cilat rreth 1,3 miliardë lekë janë të ardhura të gjeneruara nga shërbimi universal. Ofruesit e tjerë të shërbimeve postare kanë realizuar të ardhura në total rreth 1,3miliardë lekë një rritje me rreth 59% krahasuar me vitin 2019 (825 milionë lekë)” thuhet në raportin e Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare.

Tregtia elektronike ka shërbyer për të nxitur edhe hyrjen e operatorëve të rinj në treg. AKEP raportoi se nga 26 operatorë që numëroheshin deri në fund të vitit 2020, tashmë ky numër ka arritur në 31 në fund të tremujorit të parë 2021.

Izolimi dhe ngadalësimi i transportit ka bërë që numri i pakove të përpunuara gjatë vitit 2020 të jetë më i ulët sesa viti 2019. Ndërkohë që në tregun e brendshëm mbyllja e bizneseve dhe dyqaneve fizike nxiti shpërndarjen përmes postave çka është reflektuar tek sasia e pakove të shpërndara nga operatorët.

“Numri total i objekteve postare të pranuara gjatë vitit 2020 nga “Posta Shqiptare” dhe ofruesit e tjerë të shërbimeve postare ishte rreth 24.7 milionë, një rënie me rreth 4% krahasuar me vitin 2019. Kjo tkurrje ka ardhur si rezultat i tkurrjes së volumit të shërbimeve postare të Postës Shqiptare, e kundërta ka ndodhur me volumet e pranuara nga ofruesit e tjerë të shërbimeve postare, të cilat përgjatë vitit 2020 kanë shënuar rritje për të gjithë treguesit e shërbimit jo-universal dhe atij ekspres.

Rritjen më të madhe e ka shënuar shërbimi jo-universal postar për postën brenda vendit me rreth 174%, ndërkohë edhe shërbimi postar ekspres brenda vendit ka shënuar rritje me rreth 39% krahasuar me vitin 2019. Rritje ka shënuar edhe posta ndërkombëtare, por kjo rritje ka qenë në nivele më të ulëta, rreth 10-13%.

Efektet e mbylljes si shkak i pandemisë, kryesisht gjatë tremujorit të dytë 2020, kanë bërë që ofruesit e shërbimeve tregtare si edhe ato financiare të zhvendosen nga metodat e prezencës fizike në dyqane drejt kryerjes dhe marrjes së këtyre shërbimeve online dhe me korrier (postë)” thuhet në raport.