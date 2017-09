Sherri për dekoratat

Xhevdet Shehu

Nuk është hera e parë që pas përmbysjes së regjimit komunist, sherri mes dy palëve, të majtëve dhe të djathtëve ndizet e rindizet. Ka 27 vjet kështu. Jo 28 po 29-ta. Dëshmorët dhe simbolet e luftës. Ish-Sigurimi i shtetit etj. Një avaz që e dëgjojmë pambarimisht, aq sa me të drejtë në një opinion më të gjerë se partitë, parlamenti, madje edhe mediat thonë: kur politika është në krizë kthen kokën nga e kaluara dhe hap debate “antikomuniste” për të harruar hallet e tanishme. Kjo ka qenë gjithnjë një lojë e preferuar e Berishës kur ishte në pushtet, saqë të gjitha dështimet e qeverisjes së tij i lidhte me falangat e sigurimit të shtetit dhe të regjimit të kaluar.

Por ja, një debat i tillë hapet sërish sot, 27 vjet pas përmbysjes së diktaturës komuniste. Një debat i tillë duket sa absurd, aq dhe i tejkaluar. E veçanta e debatit të tanishëm është për dekoratat e kohës së Enverit. Pra një sherr për dekoratat. Është e vërtetë që ne shqiptarëve na pëlqejnë ca si shumë dekoratat, por a ia vlen “të rrëmbehen sërish armët” e të luftojmë kundër njëri-tjetrit, aktualisht, 70 e kusur vjet pas Luftës së dytë Botërore dhe 27 vjet pas përmbysjes së regjimit komunist? A nuk është kjo një bjerrje kohe e pafalshme?

Çështja qëndron kështu: Është përgatitur ligji përkatës për heqjen e dekoratave të kohës së diktaturës dhe sipas gjasave ai do të miratohet, në emër të distancimit nga trashëgimia komuniste. Paradoksale, por është e vërtetë. Sepse si mund të besohet që me heqjen e atyre dekoratave të akorduara nga regjimi i kaluar jemi shkëputur përfundimisht nga e kaluara jonë e hidhur?

“Viktimat” e heqjes së dekoratave do të jenë ata që kanë pasur poste të rëndësishme në kohën e diktaturës, duke filluar me Enver Hoxhën, ish-anëtarë të Byrosë Politike e Komitetit Qendror, prokurorë dhe gjykatës, ish-sigurimsa etj. Por, të marra emër për emër, do të thotë se ky ligj do t’u heqë dekoratat një shumice që kanë qenë protagonistë të Luftës Antifashiste me të cilën krenohemi edhe sot e kësaj dite, pasi e shpëtoi Shqipërinë nga copëtimi i mëtejshëm dhe e radhiti midis fitimtarëve të mëdhenj të asaj lufte që ishin dhe fuqitë më të mëdha të kohës. Shumica e tyre tashmë janë të larguar përgjithmonë nga kjo botë. Nuk mendojmë se heqja e këtyre dekoratave ka për qëllim denigrimin e Luftës Antifashiste. ‘Dekoratat tona janë të merituara se kemi bërë një luftë heroike nacionalçlirimtare”, më ka thënë një vit e ca më parë Vito Kapoja, ish-partizane dhe bashkëshorte e një prej njerëzve më të fuqishëm të regjimit komunist, Hysni Kapos.

Këtu qëndron absurdi. Ish-Presidenti Bujar Nishani do të mbahet mend jo vetëm për rekordin e zhvlerësimit të dekorimeve, por mbi të gjitha se, si askush, guxoi dhe dekoroi me medalje të vyera ish-kriminelë të Luftës së Dytë Botërore, bashkëpunëtorë të fashizmit, ish-diversantë që zbarkuan në Shqipëri për të përmbysur një regjim legjitim. Pavarësisht reagimeve kundër këtyre dekorimeve, Nishani vazhdoi me të tijën.

Çështja që shtrohet para parlamentarëve aktualë, të cilët kanë përpara tyre ligjin për heqjen e dekoratave të kohës së komunizmit (të cilat nuk i kanë dhënë qeveritë e pas 90-s): A do të pranojnë ata të vënë në një balancë ish-partizanët e luftës sonë Nacionalçlirimtare me bashkëpunëtorët e fashistëve dhe diversantët? Madje ish-partizanët do të jenë të diskriminuarit ë mëdhenj, nëse diversantët dhe kolaboracionistët e fashizmit do të vazhdonin t’i gëzonin ato dekorata.