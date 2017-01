Sherrnajë apo divorc?

Bedri Islami

Edi Rama njihet si një njeri i politikës që e than burimin e vjetër ende pa nxjerrë ujë burimi i ri. Këtë e ka bërë me parti politike, me kolegë të përkohshëm apo të hershëm. Dhe disa ditë më parë, në një nga takimet rutinë të socialistëve, si pa dashje, dha një shkëndijë se mund të kishte edhe një tharje të re burimi politik, i cili, megjithëse ishte i detyruar, përsëri paraqitej si i domosdoshëm.

Ilir Meta njihet si një njeri politik, pragmatik deri në skaj, i cili, edhe kur i nxjerr ujë burimi i ri nuk e than të vjetrin, duke menduar jo vetëm rikthimin tek ky burim, por edhe që të marrë nga ai deri në pikën e fundit. Pragmatizmi është i zakonshëm në politikë, megjithëse jo të gjithë priren drejt tij.

Në ditët e fundit sherret mes socialistëve dhe LSI-stëve janë ashpërsuar deri në kufijtë e një prishjeje të mundshme dhe tashmë po bëhet gjithnjë e më e vështirë nëse kemi para vetes një sherrnajë të zakonshme politike apo jemi para një divorci politik.

Megjithë heshtjen e Ilir Metës, për të kanë folur disa nga figurat më eminente të kësaj force politike. Dy ministra të kabinetit qeveritar “Rama”, dy nënkryetarë të partisë, të njohur për lidhjet e afërta me pikëpamjet e zotit Meta, që të dy deputetë, e po ashtu edhe deputetë të tjerë, të cilët kanë ndikimin e tyre në zonat nga vijnë. Manjani dhe Koka, si ministra, Vasili dhe Rama, si drejtues partiakë, Tavo, si deputeti i një zone minoritare, por edhe deputetë e figura të tjera, më shumë se sa për afrimin, kanë folur për ndarjen.

Fjalori politik dhe retorika e përdorur ishte shumë më afër opozitës se sa qeverisjes. Është në ato rastet e veçanta, në të cilën nuk e di mirëfilli nëse janë ministrat e opozitës apo të qeverisë, ku janë pjesë e rëndësishme, ndërsa liderët partiakë shkuan edhe më tej, duke mos e lejuar veten tani në aluzione prej atyre, “po deshe, merre me mend”, por fare haptas, sidomos ndaj Policisë së Shtetit dhe drejtuesit ministror, kolegut të tyre, Tahiri.

Rama, pa asnjë lloj “gjetheje” huazoi fjalorin e dikurshëm, “e qenve që lehin dhe të karvanit që shkon përpara” dhe, e gjithë kjo, më shumë se një përpjekje për afrim, është rikthimi tek lufta e ftohtë mes tyre.

Gjërat edhe më parë ishin në mjegull: LSI dhe shefi i saj politik, Meta, megjithëse premtuan se nuk do të ketë koalicion me PD-në, asnjëherë nuk janë qartësuar se çfarë do të jetë e ardhmja e këtij koalicioni. Ka pasur hedhje para dhe tërheqje pas, ricikilim të termave të përdorura, ngritje nervash përmes fjalive të lëna përgjysmë dhe, pikërisht kur socialistët po merrnin frymë lirisht se LSI nuk do të jetë pjesë e koalicionit opozitar, skalioni pranë kryetarit duket se ktheu përmbys gjithçka.

Tashmë loja ka nisur nga e para. Nuk dihet nëse është lojë politike me një portë, apo siç ndodh zakonisht, është një lojë me dy porta, ku njëra prej tyre qëndron në hije.

Deklaratat e ministrit Koka ishin përtej lojës me një portë. Qëndrimet e ministrit Manjani, po ashtu, ishin përtej saj. Më shumë se sa dëshmi e forcës së LSI-së, është një qëndrim përtej asaj që mund të pritej: vitalizimi i idesë së një poli të tretë, që, duke qenë i drejtuar nga një njeri pragmatik si Meta, do të bënte rigjenerimin e shumë figurave dhe partizave politike në ciklin e parlamentit, duke mbledhur rreth vetes pjesën e madhe që tepron nga dy fuqitë e njohura politike.

Disa gjëra të bëjnë përshtypje:

Radikalizimi i qëndrimit të LSI-së dhe thirrjet për ndarje, megjithëse të njohura, u bënë më radikale pas kthimit të zotit Meta nga Shtetet e Bashkuara, ku kishte takime të rëndësishme, edhe jashtë agjendës për të cilën kishte shkuar. Se çfarë është biseduar në takimet e njohura ende mbetet në diskurin e atyre që i bënë ato dhe, si duket, ajo që është thënë në media, ka qenë vetëm konsumimi i jashtëm i mediave.

Sinjalet që mund të ketë marrë Meta nga burime të lidershipit të ri në Amerikë mund të jenë njëri ndër shkaqet e ashpërsimit, por, sido kudo ata nuk mund të jenë shkaku i divorcit që mund të ndodhë, tani për tani, për të patur përsëri një bashkim të ri ose një ndarje përfundimtare pas qershorit të këtij viti.

E vërteta është se administrata e re në Shtetet e Bashkuara ende nuk ka bërë llogaritë e saj për Shqipërinë dhe, sido që të jetë, nuk do të ketë një kurs të ri. Për më tepër sepse, edhe po të dojë, nuk ka se kujt t’ia besojë këtë kurs. Të dy palët janë provuar e stërprovuar. Janë provuar në kushtet e qetësisë, në kushtet e ashpërsisë dhe ndryshimet, pavarësisht se të dukshme, nuk kanë përbërë thelbin në ndërtimin e shtetit.

Përpjekjet e tashme të zotit Rama për të ndërtuar shtetin ligjor dhe modern, si koncepte të një Rilindjeje Shqiptare, megjithëse të mirëpritura, janë ende larg shpërthimit të tyre.

Por , edhe po të duam, kjo nuk është e gjitha.

Më shumë se sa me gjithë qeverinë, po të shikosh me vemendje, elita drejtuese e LSI-së e ka me disa dikastere të veçanta, njëri nga të cilët është Ministria e Punëve të Brendshme dhe drejtuesi i saj, Saimir Tahiri.

Prej kohe kanë qarkulluar zëra se dikasteri që ai drejton, ose më saktë, njerëz shumë pranë tij, kanë bërë përgjime që lidhen me liderë të LSI-së, ndonjëherë deri në familjet e tyre. Është thënë se nga kjo nuk është përjashtuar edhe shefi i LSI-së dhe familja e tij.

Mund të jetë e gjitha një sajesë, por, fakti që e gjithë furia e zemërimit të LSI-së po përplaset tek Tahiri, si mund të përplaset edhe tek Beqja, dëshmon se, më shumë se sa me gjithë koalicionin, divorci kërkohet tek njerëz të veçantë. Siç duket, LSI po lëshon një kusht marrëveshje: që të mos prishet dasma, duhen larguar disa nga krushqit.

Socialistët dhe LSI-stët mund të qëndrojnë në pushtet sëbashku. Relacionet e reja të krijuara mund të lejojnë që Rilindja e Edi Ramës, pavarësisht nga rrjedhjet Blushi e Kokëdhima, të jetë jo vetëm forca e parë politike në vend, por edhe rezervuari ku do të derdhen edhe një herë shumë nga votat e partive të vogla të koalicionit.

Lidhja e tij me Shpëtim Idrizin tani për tani mund të duket e sigurtë, por, duhet të jetë i bindur se ai që i la në baltë një herë, u kthye më pas, mund të ikë përsëri. Ky është një postulat që nuk ka nevojë për vërtetim.

Çfarë do të bëjnë dy partitë e mëdha të koalicionit qeveritar?

Nëse mendimi i ministrave është edhe mendim i partisë, më mirë do të jetë të ndahen.

Secili në vete dhe secili për veten.

Llogaritë do të bëheshin më mirë.

Nëse është një sherrnajë e tashme, duke pasur një divorc të nesërm, më mirë le të zgjidhen gjërat mes vetes, pasi “rebelimi” i qeverisë kundër qeverisë është një lojë e rrezikshme, nga e cila askush nuk do të përfitojë.