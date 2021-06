Shifrat e INSTAT/ Aksidentet u rritën me 40%, vetëm në maj humbën jetën 20 persona, shkak kryesor sjellja e shoferëve

Pesë muajt e parë të këtij viti kanë shënuar një rritje drastike të numrit të aksidenteve, të personave të plagosur në to dhe atyre që fatkeqësisht kanë humbur jetën. Statistikat zyrtare të aksidenteve tregojnë se vetëm në muajin maj të këtij viti numërohen 120 aksidente rrugore nga 75 aksidente të ndodhura në muajin Maj 2020, duke u rritur me 60,0 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

INSTAT sqaron se kjo rritje e dukshme ka të bëjë me faktin që vitin e kaluar kishte më pak qarkullim mjetesh për shkak të masave kufizuese. “Për rrjedhojë edhe krahasimi pesëmujor paraqitet me një rritje prej 40,3 %, ku numërohen 547 aksidente rrugore nga 390 aksidente të ndodhura në pesëmujorin e parë të vitit 2020. Në muajin Maj 2021, numri i të aksidentuarve (të vrarë dhe të plagosur) është 151 persona nga 86 që ishte një vit më parë, duke u rritur me 75,6 %” thuhet në njoftimin e INSTAT.

I njëjti raporton se në pesëmujorin e parë të vitit 2021, numri i të aksidentuarve është 714 persona nga 513 persona, duke u rritur me 39,2 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2020.

Në muajin Maj 2021, numri i të vdekurve nga aksidentet rrugore është 20 persona nga 9 persona të vdekur në Maj 2020. Në pesëmujorin e parë të 2021, numri i të vdekurve nga aksidentet rrugore është 90 persona nga 58 persona të vdekur në të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Shoferët e “rrezikshëm”

INSTAT raportoi se në muajin Maj 2021, aksidentet rrugore, në 84,2 % të rasteve, kanë ndodhur si pasojë e sjelljes së drejtuesit të mjetit. Numri më i lartë i aksidenteve në këtë periudhë është kryer nga grup-mosha 25–34 vjeç, duke zënë 24,2 % të numrit të aksidenteve gjithsej.

“Aksidentet në këtë grup-moshë janë rritur me 20,8 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Në pesëmujorin e parë të vitit 2021, aksidentet rrugore, në 18,5 % të rasteve, kanë ndodhur si pasojë e sjelljes së këmbësorit. Gjatë kësaj periudhe, numri i aksidenteve sipas sjelljes së këmbësorit është rritur 42,3 %, krahasuar me një vit më parë” vlerëson INSTAT.

o.j/dita