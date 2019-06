Shifrat (jo)befasuese të një testimi PS-Rilindje në 18 bashki të vendit

Një sondazh i zhvilluar këtë fundjavë nga gazeta Dita ka nxjerrë në pah dualitetin mes PS dhe grupimit të Rilindjes brenda saj, duke ofruar rezultate mbresëlënëse përsa i përket kandidatëve të përzgjedhur nga kreu i kësaj të fundit Rama për zgjedhjet e 30 qershorit.

Dita ndërtoi një listë me kandidatë hipotetikë të PS, me kontribut shumëvjecar tek e majta dhe me ndikim në qarqet e mëdha të vendit, por të lënë mënjanë nga ekipi i ri i Rilindjes.

Po ashtu u përzgjodhën në 16 nga 18 bashkitë edhe kandidatë hipotetikë të PD-së, të cilët ishin lakuar si emra të mundshëm kandidatësh të kësaj partie, përpara radikalizimit të situatës politike në vend.

Maliqi dhe Pogradeci nuk kishin kandidatë të PD.

Të përfshirët në listë nuk kanë patur dijeni paraprake mbi përzgjedhjen.

Ata u vendosën përballë kandidatëve zyrtarë të Rilindjes në 18 nga bashkitë kryesore të vendit, përveç Tiranës ku testimet e brendshme e nxjerrin kandidatin e Rilindjes të njëjtë me atë që baza e PS dëshiron.

Elbasan, Shkodër, Dibër, Lezhë, Vlorë, Durrës, Gjirokastër, Korçë, Devoll, Kolonjë, Maliq, Pogradec, Prrenjas, Librazhd, Kukës, Mirditë, Kurbin, Krujë, ishin basHkitë e testuara.

Sondazhi u zhvillua online dhe zgjati 12 orë nga ora 19.00 e datës 1 qershor deri në orën 19..00 të datës 2 qershor.

Totali i votuesve në këtë hark kohor ka qenë 3394.

Ata iu përgjigjën pyetjes: “Nëse zgjedhjet e 30 qershorit do ishin normale dhe PS do të përfaqësohej realisht, për kë do votonit”

Rreth 34.5 përqind (1172) kanë për votuar kandidatët e Rilindjes, rreth 48.6 (1650) për kandidatët e PS, rreth 9.3 kandidatët e PD dhe pjesa tjetër janë ndarë mes opsioneve “Tjetër” dhe “Nuk do votoj)

Kandidatët e Rilindjes fitojnë në Gjirokastër, Vlorë, Lezhë dhe Korcë, kjo e fundit me diferencë vetëm 1 votë mes Filos së Rilindjes dhe kandidatit të PS, Hoxhallari.

Në të gjithë bashkitë e tjera kandidatët e hipotetizuar të PS, fitojnë.

Madje në disa prej tyre me rezultat të thellë.

Më thellë, fiton kandidati Rroko i PS përballë Xhakollit të Rilindjes në Pogradec me thuajse trefishin e preferencave.

Sipas kryeredaktorit të gazetës Dita, Adrian Thano, megjithëse spontan, sondazhi rikonfirmon thellimin e ndasive mes bazës socialiste dhe grupimit të Rilindjes në PS.

Sipas tij opinioni publik po shkon me shpejtësi drejt bindjes se sot i duhet të zgjedhë nën frikën e dhunës së rrugës dhunë mes të pandëshkuarve të djeshëm dhe të korruptuarve të rinj, protagonistë të një cikli mosndëshkimi që vijon prej tri dekadash.

Pakënaqësia ndaj Rilindjes së Ramës është në rritje të shpejtë brenda së majtës, por atë e mban të heshtur e të matur, frika e rikthimit të pabesueshëm të Berishës. Në të gjitha rastet, ajo cfarë po ndodh dëshmon mungesën e përfaqësimit real të së majtës, por edhe të së djathtës – thotë Thano duke shtuar se kriza morale e shoqërisë dhe migrimi masiv janë dy shenjat më të dukshme të këtij mospërfaqësimi.

Sipas tij, korrigjimi i ndryshimeve kushtetuese të 2008-s dhe hapja e tregut politik është i vetmi start që mundëson rikthimin e shpresës.

Rezultatet e sondazhit në fjalë mund të lexohen sot në Dita print dhe në versionin online të gazetës duke klikuar bashki më bashki.

o.p. / dita

Foto qendrore: Selia e PS, ku edhe logoja e PS ka kaluar prej kohësh gati e padukshme në cepin e djathtë