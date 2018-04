Shihni çfarë kampionësh 11 vjeçarët tanë! Bëjnë 30 gola, pësojnë vetëm 1!

U zhvillua kete fundjave edicioni e 5 i turneut ‘’Torino bene comune’’.

Ekipi shqiptar KS Ali Demi mori pjese me dy kategori moshash 2005-2006 dhe 2007.

Per kategorine 2007 me nje golavarazh prej 30 plus (31 gola te shenuar dhe vetem 1 te pesuar) KS Ali Demi u shpall kampion i padiskutueshem i ketij turneu.

Luanet e KS Ali Demi mundën në finale me rezultatin 3-0 grupin e parë të 2007 të Juventusit dhe të nesërmen mundën me rezultatin 4-2 grupin e pare te Torino FC.

Në të dy perballjet midis KS Ali Demi dhe Juventus rezultatet kane qene pozitive per ekipin tone; ne ndeshjen e pare 1-0 dhe ne finale me rezultatin 3-0.

Kurse në kategorine 2005 – 2006, KS Ali Demi u rendit ne katershen me te mire te turneut.

“Turin Lde mikpriti dhe organizoi kete turne ne menyren me te mire te mundeshme. Çdo pike djerse e mundi u shperblye me ne fund me nje trofe dhe me shume kenaqesi e gezim. Gjeme rastin te falenderojme familjet qe priten e mbajten ne shtepite e tyre kampionet tane” – thotë për Dita, Geri, administratori i Ali Demi.

n.s. / dita