Si po e shfrytëzon Kryeministri zgjatjen e protestave të studentëve sipas Shinasi Ramës

Pedagogu i marrëdhënieve ndërkombëtare, Shinasi Rama, inkurajon studentët të vazhdojnë protestën e tyre, por të shkëputur nga paria politike.

Në një lidhje me skype për Ora News, Rama tha se kryeministri në dukje po u jep kohë studentëve, por në realitet protestat studentore kanë shmangur vëmendjen nga skandalet qeveritare.

“Protestat duhet të vazhdojnë. Studentët duhet të organizohen dhe të shkëputen nga paria politike, të mundohen të mbeten me kërkesat e tyre. Me kohë protestat do të bëhen shumë të fuqishme sepse i gjithë populli do të ngrihet ndaj oligarkisë. Situata është e tillë që do të përshkallëzohet se s’bën“, tha Shinasi Rama.

Më pas Rama vazhdoi: “Në dukje kryeministri po u jep kohë, ndërsa në fakt këto protesta studentore duhet të shihen më gjerë në kuadrin e përplasjes së politikës shqiptare, përplasjes mes palëve të ndryshme dhe në veçanti në konfliktet e shumta brenda PS.Një segmenti që kërkon të dalë pak a shumë nga kontrolli i kryeministrit dhe bën disa llogari më të tepërta për të ardhmen. Protestat studentore dhe zgjatja e tyre e kanë ndihmuar kryeministrin të shmangë vëmendjen nga krizat e shumta dhe skandalet e jashtëzakonshme që janë shfaqur këto ditë, të cilat nuk do të ishin të mundura nëse nuk do të kishte informacion të brendshëm“.

Ish-lideri i Lëvizjes Studentore të vitit 1990 thotë se kryeministrit Rma nuk i intereson dialogu me studentët.

“Kjo është një lojë që po luhet me qëllim me pasqyra nga të gjitha palët. Kryeministrit nuk i intereson që të hyjë në debat dhe të dialogojë me studentët. Atij i intereson të tregojë se është në gjendje të kontrollojë shtetin dhe t’ua japë si një monark studentëve ato që kërkojnë. E njoh ligjin për arsimin. Ka gjëra që mund të diskutohen nga të dyja palët. Sa i takon studentëve, nuk ka asnjë protestë që zgjat më shumë se pak ditë, e cila lind dhe është e paorganizuar. Dikush pas skenave ka arritur të bindë studentët të dalin për këto qëllime. Që kanë qenë të bëra me shpejtësi është parë nga shkruarja me dorë“, tha Shinasi Rama.

v.l/ Dita