Shitësja e butikut: 30 minutat e tmerrit në Mullet me pronarin që tentoi të më përdhunonte

Një vajzë 18-vjeçare, me prindër të divorcuar dhe në një gjendje të vështirë ekonomike dhe psikologjike, ka vendosur të rrëfejë dramën e saj më të madhe.

E reja me inicialet K.Z., e cila është bërë sot protagoniste e emisionit ‘Me zemër të hapur’ në ‘News24’ mes lotësh tregon se si ish-pronari i saj tentoi ta përdhunonte.

Në trup ka ende gjurmët e sherrit dhe ‘luftës’ me pronarin e saj.

Ngjarja

Ngjarja në fjalë ka ndodhur mëngjesin e 22 janarit, ku pronari e ka marrë në makinën e vetë me pretendimin se do të udhëtonin bashkë drejt Elbasanit për të bërë furnizimin e dyqanit.

Pasi mbarojnë punën në këtë qytet në orët e vona të asaj mbrëmje ata kthehen drejt Tiranës dhe në të hyrë të kryeqytetit, 39-vjeçari Besim Lami ka ndaluar makinën në zonën e Mulletit dhe ka tentuar të përdhunojë vajzën. Ajo ka tentuar të largohet nga makina por nuk ka mundur dot në fillim.

39-vjeçari e ka kërcënuar me jetë dhe e ka dhunuar fizikisht atë, deri sa adoleshentja është hedhur nga makina dhe ka vrapuar drejtë rrugës ku një makinë tjetër ka ndaluar dhe i ka dhënë ndihmën e parë.

Personat që ndodheshin në makinë e kanë dorëzuar vajzën në një patrullë policie në rrugën e Elbasanit, ku me pas në një gjendje shoku, vajza është shoqëruar për në Komisariatin nr. 1 dhe aty me vullnetin e saj të lirë ka bërë kallëzim kundër ish-pronarit të saj. Ky i fundit është arrestuar nga uniformat blu dhe vazhdon hetimi ku ndër të tjera është zbuluar se ka pasur dënime të tjera për shfrytëzim prostitucioni.

INTERVISTA ME 18-VJEÇAREN

Si ndiheni?

Jam disi e traumatizuar

Si e gjete këtë punë? Sa kohë kishte që punojë?

Isha duke kërkuar një punë. Në internet me shkruan një financiere që po hapim butik dhe më duhet një shitëse. Shkoj të takoj këtë vajzë Rozetën dhe këtë person, Besmir Lamin. Më tha që ‘ok’ do të fillosh punë.

Të pyeten se pse e doje punën?

I thashë që kisha nevojë shumë për punë. Ata më thanë ‘ok’. Shkoj e flas për punë. Nuk ma mori mendja që do kalonte kjo situatë kështu. Ky dyqani ishte i një kompanie celulare, nuk ishte hapur tamam si butik. Paga ishte 200 mijë lekë dhe orari ishte 8 me 4. Ata kishin dhe një promocion që do të shkonin nëpër rrethe për këtë punë, ishte pagesa 50 mijë lekë dhe u josha se më duheshin para.

Si sillej ai?

Asnjë lloj shenjë. Ai fliste vetëm për punën.

Çfarë bënit ju gjatë asaj kohe

Unë rrija tek zyra që të mësoja faturat tatimore.

Si është sjellë atë ditë?

Shumë mirë. Ishim në Elbasan, bëmë një punë të mjaftueshme. U kthyem dhe gjatë rrugës në Mullet, ndaloi përnjëherë makinën, fugon pune.

I thashë pse ndalon? Tha “do pi një cigare” dhe uli siguresat e dyerve. Tentoi të më përdhunonte. U përpoqa me të gjitha forcat. Më gjuante, më thoshte do të vras, ky është qëllimi im. U përpoqa për 30 minuta me të gjitha forcat e mia që të lirohesha.

Ai akoma synonte. Unë i thashë qetësohemi pak se nuk ndihem mirë. Për pak çaste sa ndaloi as një minutë, pastaj tentoi sërish, e kam shtyrë. Patëm përplasje dhe tentoi të më fuste prapë në makinë.

A kishte lëvizje në rrugë?

Nuk kishte shumë lëvizje, ishte rreth orës 20:30 e darkës. Ishte e diel. Ishte një pjesë ferra, baltë.

Çfarë ndodhi pastaj?

Jam hedhur nga pjesa e autostradës, i jam hedhur para një makine, ishte me familjarë. Ata kujtuan se më shtypën.

Ju thashë se po tentojnë të më përdhunojnë, ok më thanë futu shpejt në makinë. Hyra shpejt dhe gjatë rrugës u përpoqën të më qetësonin. Kur erdhëm pranë ekonomikut, ishte një patrullë policie, më ndaluan dhe shkova me ta.