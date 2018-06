Shkarkimi i 6 drejtorëve, Vasili: Ramës s’ia ka askush fajin

Kreu i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili ka reaguar fill pas lajmit se kryeministri Rama ka shkarkuar sot 6 drejtorë të Hipotekës dhe ALUIZNI-t.

Përmes një postimi në rrjetin social “Facebook”, Vasili thotë se drejtorët e shkarkuar janë pikërisht ata drejtorë të cilët zëvendësuan të mëparshmit.

Ai vijon të shkruajë se fajin Ramës nuk ia kanë personat e shkarkuar, por ia ka vetja e tij.

Postimi i Petrit Vasilit

Po ky gërmadha kryeministër, a i emëroi vetë këta drejtorët e hipotekave, që po i shkarkon tufa-tufa?

Po ky kryeministër na çau dërrasat, duke thënë që po i emëron drejtorët me konkurs, me portal, me kritere, me seleksionim. Se qau e lau dikur ky, se me demek fajin ia kishin të tjerët që punët nuk i shkonin mirë.

Po tani që i zgjodhi vetë këta drejtorët, kush ia ka fajin?

Fajin ia ka vetëm vetja e tij dhe shkollëpakësia e tij proverbiale.

Është i paaftë dhe pikë, s’ia kanë fajin as drejtorët dhe nuk i bëjnë derman as drejtorët që heq, e as gjithë qeveria, edhe sikur ta ndërrojë të gjithën.

Trurin shtuf nuk e rigjenerojnë dot as ilaçet dhe as bari.

