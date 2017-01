Shkarkimi i Manjanit, Meta: S’dorëzohem para asnjë presioni, as nga Rama

Kryetari i Kuvendit, njëkohësisht kreu i LSI-së Ilir Meta, ndodhet në një bashkëbisedim me gazetarët.

Duke folur për shkarkimin e Ylli Manjanit si ministër Drejtësie, Meta tha se pranimi i kërkesës së kryeministrit Edi Rama nuk ishte dorëzim.

Kreu i LSI-së theksoi se ai nuk dorëzohet para asnjë presioni, as nga Rama dhe aq më tepër nga opozita.

Meta përgjigjet pse nuk del LSI nga koalicioni me PS

Meta: Mendoj se këmbëngulja për ti zgjidhur në rrugë institucionale është e vetmja rrugëzgjidhje që i shërben mbarëvajtjes së koalicionit. Pse LSI vazhdon të rrijë në koalicion me PS-në, pse nuk del nga koalicioni me PS? Ju them se probleme ka dhe brenda një partie. Nuk dua t’ju lodh me problemet e mia me deputetin Spahiu

Pyetje: Mendoni se Ylli Manjani ka dalë jashtë këtij mesazhi?

Meta: Xhixho e Rama kanë folur mjaft për këto çështje.

Çdo ministër, ish ministër kur ka fakte duhet të ndjekë rrugën institucionale. Mjaft me shashka. Tymi e bën të pamundur çdo gjë. Jam për rrugën institucionale në luftimin e fenomeneve negative. Qytetarët të lodhur nga retorika fajësuese e politikës. Kush del jashtë këtij mesazhi institucional parimor ka përgjegjësinë e tij.

Pyetje: A ishit vënë në dijeni për akuzat e Manjanit që i quante fakte dhe ju i besoni ato. Që prej fillimit të koalicionit është parë si një betejë force. Pranimi i kërkesës së Ramës a ishte dorëzim i Ilir Metës përballë tij

Meta: Ilir Meta në 2008, 2009 dhe LSI edhe pse forca të reja kur Rama e Berisha u bashkuan për të bërë ndryshimet kushtetuese ku synonin eliminimin e LSI, Meta nuk dorëzua ndaj dy partive së bashku që ishin shumë të mëdha. Pas 2009 u bë faktor stabiliteti edhe pse në një koalicion të vështirë, të paparashikueshëm dhe të padëshirueshëm. Nuk e di si do të kishin vajtur gjërat në Shqipëri nëse LSI nuk do të bënte atë zgjidhje të mençur

Ilir Meta nuk dorëzohet para asnjë lloj presion as nga zoti Rama, as nga zoti Berisha, nga Basha jo e jo dhe as nga brenda LSI.