Shkenca: 7 keqkuptime të mëdha mbi alienët

Përveç atyre që kemi dëgjuar mbi alienët nëpër filmat Hollivudit, shumë gjëra rreth tyre janë krejt ndryshe. Profili i jashtëtokësorëve mund të mos jetë ajo që prisni.

1 – Ata nuk vijnë për paqe

Fizikanti i njohur Stephen Hawking dikur paralajmëroi se përpjekjet e njerëzimit për të komunikuar me radio me jashtëtokësorët do të mund të na vinin në rrezik. Nëse alienët që kapin sinjalet tona, janë teknologjikisht të aftë për të ardhur këtu, tregon që janë më të avancuar se ne.

2 – Nuk na vendosën ata këtu

Një teori popullore thotë se njerëzit janë dhuratë nga alienët në Tokë. Disa njerëz thonë se ne u ndamë në dy planetë në Tokë dhe në një tjetër të quajtur Nibiru. Ky planet, i cili nuk ka qenë i vëzhguar nga astronomët, ka një ritëm më të ngadaltë nga koha në kohë.

3 – Janë imunë përballë baktereve të Tokës

Alienët e huaj në Tokë, gjithnjë në filmat që kemi parë, janë përshkruar si të sjellë poshtë nga natyra e tyre e huaj. Në mungesë të imunitetit ndaj baktereve të Tokë, ata vdesin të gjithë nga infeksionet. Bakteret do të duhet të jenë në gjendje për të bashkëvepruar me biokiminë e tyre për të qenë të rrezikshme.

4 – Ata nuk do na hanë

Alienët gjithashtu nuk do ta njohin materien organike të Tokës si një burim ushqimor potencial. Ata nuk mund të na tresin nëse na hanë si ushqim. Dhe për më tepër nuk do të jetë nevoja.

5 – Nuk do të krijojnë lidhje me ne

ADN-ja njerëzore nuk mund të kombinohet me XYZ, apo çfarëdolloj kodi tjetër të jetës aliene. “Ideja se ata kanë ardhur për qëllime bashkimi, është diçka që dëshirohet nga ata njerëz që nuk kanë jetë të mirë sociale. Mendoni si do të mund të edukohemi me specie të tjera në Tokë.

6 – Nuk do të vijnë personalisht

Ndërsa qytetërimi përparon, kjo do të thotë të lejojmë makineritë të bëjnë punën e tyre. Makinat zëvendësojnë kuajt, bombat bërthamore zëvendësojnë bombat e vjetra, dronët zëvendësojnë avionët luftarakë, dhe kjo e gjitha ka të bëjë me rritjen e efikasitetit. Mundësitë janë që pushtuesit e parë do të jenë një lloj makinerish artificialisht inteligjente.

7 – Ata mund të mos ekzistojnë

Nocioni i përhapur se jeta ndoshta ekziston në shumë planetët të tjera të banueshme në univers besohet nga një shumicë e madhe shkencëtarësh prej shumë vitesh. Por në të vërtetë nuk dimë asgjë për gjasat që kjo të jetë e vërtetë.