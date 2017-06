Shkodra e PD apo e znj. Topalli?

Nga Zef Gjoni

Zgjedhjet mbaruan. Rezultati në Shqipëri e veçanërisht në Shkodër nuk ishte i pritshmi për demokratët. Por theksoj, një ndër faktorët të cilët sollën këtë rezultat në Shkodër për PD ishte mosangazhim total i të gjithë “besnikëve” të znj.Topalli në procesin zgjedhor.

Edhe jo vetëm në mos angazhimin e tyre, por në fushatën e egër dhe të hapur nga ana e tyre për bojkot. Po të jetë e nevojshme mund të përmend edhe emra, por nuk i vlen kapërcimit të situatës në PD tashmë.

Po i drejtohem si më lart ish nënkryetares të PD. Sikur ju të vepronit si Jozefina Topalli që unë kam njohur dikur, duhet të vinit në Shkodër, të angazhoheshit në fushatë për Partine Demokratike. Pozicioni juaj nuk u këmbye as më shumë e as më pak, por vetëm me emrin e ish kryetarit të bashkisë Lorenc Lukës, i cili u zotua të bënte fushatë në zonën tuaj elektorale.

Angazhimi im si anëtar në kohë të vjetra e të reja ka qenë, është dhe do të jetë vetëm në Partinë Demokratike.

Jam i vjetër në kontributin tim në kohë të rënda e ndryshimesh në këtë parti sa di edhe shumë për të. E di mire ku i dhëmb e ku i djeg partisë time. Jam në këtë parti që me Pjetër Arbnorin e Ali Spahinë.

Jam këtu që në periudhën e ngritjes dhe forcimit të Partisë Demokratike, por edhe në periudhën e “pabesive” brenda saj. Jam këtu që në periudhën e ngritjes së Pjetër Arbnorit dhe në periudhën që e prenë në besë dhe për atë që ju bë Pjetër Arbnorit siç e di ti mirë znj.Topalli e di edhe unë. Por kjo është një temë për të cilën do flas kur duhet.

Rezerva në lidhje me listën e paraqitur nga Lulzim Basha kam pasur edhe unë dhe ia kam shprehur drejtpërdrejtë, por kurrsesi nuk do ishte kjo arsyeja e cila nuk do më pengonte të isha në fushatë me gjithë fuqinë time dhe të rrethit tim brenda e jashtë Shkodrës për Partinë Demokratike.

Me gjithë presionin e pushtetit, blerjen e votës e të gjithë faktorët e tjerë kundër qytetarët e Shkodrës dhe populli i gjithë qarkut Shkodër i tregoi Shqipërisë se vazhdon të jetë i palëkundur i djathtë, besnik i të parëve tanë, pra me Partinë Demokratike.

Sot ju bëj thirrje si demokrat i orëve të para e të vështira, ndalni frymën e sulmit, urrejtjes dhe gjeni frymën e bashkimit!