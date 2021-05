Shkodra ka nevojë për një paketë projektesh me investime

Musa Kurtulaj

-Fatkeqësisht, shumë pak u fol për to edhe gjate fushatës elektorale të zgjedhjeve të 25 prillit-

Nisur nga fakti që gjatë fushatës elektorale të zgjedhjeve të 25 prillit në Shkodër kandidatët për deputetë folën pak, shumë pak, sa i përket projekteve që Shkodra dhe i gjithë ky rajon i ka të domosdoshme për të përshpejtuar zhvillimin e gjithanshëm, mendova të rendis me poshtë disa prej tyre për botim si sugjerime për organet e specializuara shtetërore dhe ato vendimmarrëse, si gazetar me përvojë 40 vjeçare në Qarkun e Shkodrës por që jam konsultuar edhe me jo pak specialistë.

Faktikisht gjatë fushatës elektorale, kam tentuar që sugjerimet për këto projekte t’ua ofroj përfaqësuesve të veçantë politik pranë niveleve të larta partiake që t’i bënin pjesë të debateve gjatë fushatës elektorale, por me keqardhje më duhet të them se nuk vërejta ndonjë interesim nga ana e tyre për t’u kushtuar sado pak vëmendje. Është kjo një tjetër arsye që më nxit për t’i publikuar në shtyp, pasi Shkodra dhe jo vetëm ajo, nuk kanë nevojë as për fjalë të bukura, as për propagandë, as për lëvdata e rrahje gjoksi, as për karshillëk, por kanë nevojë për projekte konkrete dhe marrje përgjegjësie të plotë për realizimin e tyre në terrenin konkret!

Përcaktimin e qartë të shtrirjes se zonës muzeale të qytetit dhe investimin për ndërtimin e saj (brenda këtij projekti zgjidhjen e problemit që ka të bëjë me disa mjedise në qytet që janë kthyer në gërmadha nga ndërtimet e vjetra që po shemben. Bashkia nuk mund ta përballojë këtë, nëse nuk ndihmohet nga Qeveria).

Ideimin e një projekti – dizenjo për të përmirësuar estetikën e qytetit të Shkodrës, duke nisur që me fasadat e pallateve, pasi pamja që ka sot nuk është aspak joshëse…Pamjet e fasadave e të shumë ndërtimeve në Shkodër, nuk kanë asnjë lidhje me traditën dhe harmoninë arkitekturore të këtij qyteti!

Konceptimin e një programi mbështetur në vizionin që Shkodra të kthehet në një qytet e rajon me aktivitet turistik gjithëvjetor, dhe jo vetëm gjatë verës. (Shfrytëzimi i Liqenit të Shkodrës edhe gjatë dimrit, shfrytëzimi i Velipojës, Shirokë – Zogaj, qendrave muzeale në qytet, i trashëgimisë kulturore, i pikave turistike si Razëm, Boge, Theth dhe Kelmend, Ura e Shtrenjtë, Syri i Sheganit, Reç, Drisht, ishulli Sarda, Liqeni i HEC Vau Dejës me 4 digat (Qyrsaç, Zadejë, Rragam dhe Gjenç, që fatkeqësisht sot nuk shfrytëzohen për turizëm në emër të sekretit si objekte të rëndësisë së veçante, ndonëse janë shpenzuar miliona euro për rikonstruksionin dhe fuqizimin e tyre), liqeni i HEC Koman, Lumi i Shalës, Bjeshkët e Cukalit (Fusha e Liqenit) etj.

Ndërtimi i një kompleksi karakteristik arkitekturor ku të përfshihet muzeu historik, muzeu arkeologjik, muzeu i artit dhe muzeu i sportit. Muzeu që ka sot Shkodra është thjesht një shtëpi tradicionale shkodrane, por me një të kaluar historike shumë të rëndësishme (shtëpia e Oso Kukës, ku ka lindur edhe Ramiz Alia ). Në këtë muze, një pavijon t’i kushtohet edhe paraqitjes historike të konsullatave në Shkodër. Është e çuditshme se si Shkodra, që ka qenë si të thuash qëndër e dhjetra konsullatave të huaja nga viti 1700 e në vazhdim, pjesa dërmuese e të cilave në një rruge (ajo pas Bashkisë), nuk ka deri sot as një historik të shkruar rreth tyre! Meqenëse historianët dhe studiuesit e tjerë nuk janë kujtuar për këtë apo edhe mund ta kenë vlerësuar si të parëndësishme, mbetet që ta nxisin deputetet e Shkodrës hartimin në rrugë institucionale të një projekti nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, për të evidentuar historikun e konsullatave të huaja në Shkodër dhe të shoqërohet sa të jetë e mundur me dokumentacione, foto e dëshmi të ndryshme në pavijonin e muzeumit.

Ndërtimi i Pallatit të Kulturës, një projekt për të cilin ka nisur të flitet para 35 viteve dhe akoma nuk është bërë gjë.

Ndërtimi i Pallatit të Sportit e deri një kompleks sportiv për të gjitha llojet e sporteve (pallati që ka sot Shkodra është thjesht një sallë lojërash me dorë).

Konceptimin e një rrugë karakteristike apo edhe të një kompleksi ndërtimor për ekspozimin dhe shitjen e punimeve artizanale-artistike të Shkodrës dhe rajonit! Kjo me qëllim që të jetë në aktivitet të përditshëm prodhimi e tregtimi i këtyre punimeve, dhe jo vetëm 3-4 herë në vit kur hapen panaire në Shkodër!

Përgatitjen e një projekti për ruajtjen e identitetit të banesave të lagjes Qafë rrëzë kalasë Rozafa përballë Xhamisë së Plumbit, duke e kthyer këtë zonë në muzeale – turistike, siç në të vërtetë i takon pasi këtu i ka themelet qyteti i Shkodrës. Në miniaturë kjo lagje është e ngjashme me shtëpitë karakteristike në Berat.

Ndërtimi i një qendre AITI për rininë, me përmbajtje siç po përshtatet “Piramida” në Tiranë, e cila brenda një kohe të shkurtër do të punësonte qindra të rinj dhe të reja.

Ndërtimi i një qendre argëtimi dhe lojërash për fëmijët, është e paimagjinueshme që qyteti i Shkodrës nuk ka asnjë të tillë!

Përshtatjen e godinës se ish-spitalit ushtarak Shkodër ose e një godine tjetër për spitalin që trajton pacientët me sëmundje ngjitëse. Covid – 19 tregoi se, reparte të tilla brenda spitaleve rajonale e bllokojnë gjithë aktivitetin e spitalit për shkak të rrezikut të infektimit, ndaj ndarja e spitaleve të kësaj natyre do të ishte një veprim i mirëpritur nga qytetarët dhe bluzat e bardha. Rehabilitimin e godinës së spitalit të pacientëve që vuajnë nga shëndeti mendor, e mbyllur prej shumë viteve dhe e amortizuar, një godine mjaft e vlefshme për shërbimin shëndetësor, e cila ndodhet brenda mjedisit të Spitalit Rajonal Shkodër.

Ndërtimin minimumi të dy tregjeve të hapura në qytetin e Shkodrës, kryesisht për fruta perimet, në standarde bashkëkohore, pasi tregjet e sotme janë pellgje me rrezik epidemie! Tregjet që do të ndërtohen të konceptohen sipas traditës që Shkodra ka pasur në tregtimin e mallrave. (Bashkia nuk mund t’i ndërtojë këto, nëse nuk ndihmohet nga Qeveria).

Urbanizimin e zonave informale në periferi të qytetit të Shkodrës si në ish-stacionin e Zooteknisë në Kiras, në lagjen “Mark Lula”, rreze Kodrave të Bardhajve tek Varrezat e Dëshmorëve, në afërsi të Argjinaturës se Kirit (stacioni i Trenit – lagjia Skënderbeg – ish kombinati i Drurit), zona prapa Drejtorisë se Policisë se Qarkut Shkodër – Dobraç – ish-Stacioni i SMT-së në drejtim të Koplikut e tjerë. Bashkia Shkodër edhe 30 vjet nuk mund ta bëjë urbanizimin e këtyre zonave, ndaj është e domosdoshme ndërhyrja nga buxheti i shtetit! Mijëra familje në këto zona, të ardhura nga fshatrat malore kryesisht 30 vite më parë, jetojnë në kushte tejet të rënda sa i përket infrastrukturës dhe shërbimeve!

Ndërtimin e një lanfilldi për inertet, pasi inertet dhe mbeturinat kanë rrethuar Shkodrën, përfshi edhe ujërat e zeza që derdhen në Liqenin e Shkodrës. Bashkia nuk mund ta zgjidhin këtë pa ndihmën e Qeverisë.

Pastrimi i qytetit të Shkodrës dhe zonave rurale nga ndërtesat e ish-ndërmarrjeve të para vitit 1990, të cilat janë kthyer në gërmadha dhe kane zënë mijëra metër katror toke si dhe përçudnuar qytetin. Vetëm në qytetin e Shkodrës ka dhjetëra të tilla të kthyera në gërmadha. Disa prej tyre mundet që t’u jepen edhe institucioneve të ndryshme shtetërore, që nuk kanë zyra dhe vazhdojnë të marrin ndërtesa me qira. Ka disa drejtori në Shkodër, që zyrat i kanë në ndërtesa private kundrejt qirasë.

Zbatimi i një projekti për pamjen në hyrje të Shkodrës (lulishtja e ish-Pazarit të Vjetër – Ura e Bunës – shtëpitë e romëve tek ish – Thertorja, ku fillon edhe zona turistike për në Shirokë). Në gjendjen e sotme është skandaloze, e turpshme për emrin që ka Shkodra.

Zgjidhjen përfundimtare të lidhjes rrugore të qytetit të Shkodrës në drejtimin me Tiranën dhe anasjelltas. Hyrje- dalja që ka sot nëpërmjet Ure se Bahçallëkut nuk mund t’i përgjigjet kapacitetit (volumit) qarkullues të automjeteve që hyjnë në Shkodër apo dalin prej saj. Sa vjen dhe kjo hyrje-dalje bëhet bllokuese, kur duhej të ndodhte e kundërta. Në këto kushte, duhet përcaktuar njëherë e mirë hyrja në qytetin e Shkodrës duke diskutuar për idetë e hedhura me kohë, siç është ndërtimi i rrugës nga kthesa e Beltojes – Varrezat e Dëshmorëve apo kthesa e Beltojes – Kodrat e Tepes. Kjo duhet zgjidhur gjatë mandatit të ardhshëm, pasi ndryshe shkon shumë vonë.

Avancimi i projektit për rregullimin e infrastrukturës turistike në brigjet e liqenit të Shkodrës, Ura e Bunës – ish Peshkimi – Shirokë – Zogaj dhe lidhja me Krajën deri në Vir Pazar (Marrëveshja me Malin e Zi).

Hartimin e një projekti për zhvillimin e biznesit në hapësirën ujore të Liqenit të Shkodrës, në funksion të zhvillimit të turizmit me mjetet lundruese. Në brigjet e këtij liqeni si nga Shkodra ashtu dhe Malësia e Madhe, ka dhjetëra e dhjetëra lokale (restorante), ndërkohë që deri sot nuk ka mjete lundruese turistike. Dhe jo vetëm në Liqenin e Shkodrës, por mjete të mirëfillta lundruese në funksion të zhvillimit të turizmit nuk ka as në brigjet e Adriatikut, Velipojë. Është e çuditshme se si nga Grykëderdhja e Bunës deri në Shëngjin, Patok, Kepi i Rodonit e Durrës, pa folur për në vijim në drejtim të Vlorës, akoma nuk ka një biznes që të ketë investuar për të pasur qoftë edhe një flotë modeste mjetesh lundruese turistike, kur brigjet e Adriatikut në gjithë këtë zonë kanë pamje të mrekullueshme dhe mjaft të preferuar për turistët si vendas ashtu dhe të huaj. Pjese e këtij projekti duhet të jetë edhe sigurimi i një mjeti të përhershëm pastrues të shtratit të Liqenit të Shkodrës, pasi ka 30 vite qe nuk i është bërë asnjë pastrim, dhe për pasoje sot lundrohet me vështirësi në hapësirën ujore të këtij liqeni. Gjithashtu ka ardhur koha të vlerësohet një propozim i kahershëm i specialistëve për të instaluar porta në Urën e Bunës, që të komandohen ujërat kryesisht gjatë stinës së verës, për të mos lejuar që të ulet në kuotat minimale niveli i Liqenit të Shkodrës dhe t’i ngjaje një kënete në kulmin e sezonit turistik. Po kështu, i duhet rikthyer projektit të ndërtimit të Urës së Re të Bunës 10 vite më parë, pasi hapja e saj për të kaluar mjetet lundruese nuk punon ndonëse është projektuar që të hapet. Kur është ndërtuar, u provua të hapej, por nuk u arrit dhe atë ditë e sot nuk është trajtuar ky problem. Në këto kushte siç është sot, asnjë mjet i lartë lundrues nuk mund ta kalojë Urën e Re të Bunës për të vazhduar në drejtim të Adriatikut dhe anasjelltas.

Krijimin e një shoqërie shtetërore për trajtimin e Liqenit të Shkodrës duke filluar që me popullimin me peshk e kultivimin e tij, pastrimin, kujdesin për florën e faunën, kontrollin e zënies së peshkut, kontrollin e mjeteve lundruese etj.. Me organizimin që ka deri sot, Liqeni i Shkodrës është jashtë kontrollit dhe rrezikon të kthehet në kënetë.

Zbatimin e një projekti nxitës me financime në Zogaj për zgjerimin e prodhimeve në tezgjah. Kjo traditë në fakt duhet stimuluar edhe në qytetin e Shkodrës, edhe në fshatrat që kanë këtë tradite si Postrriba, Guri i Zi dhe fshatrat e Vau Dejës e Zadrimës.

Zgjidhjen e ngërçit për më shume se 100 ndërtimeve kryesisht restorante në zonën Zues – Shiroke – Zogaj, të cilat akoma janë pa leje, ndonëse në funksion të zhvillimit të turizmit. Gjithashtu edhe përcaktimin e qartë të vijave kufizuese se deri ku mund të ndërtohet në këtë zonë nga privatët, me qëllim që edhe të bëhen investime edhe të ruhet mjedisi. Kjo është e domosdoshme edhe për luginën e Kirit në pjesën Ura e Mesit – Prekal, mjaft e preferuar për zhvillimin e turizmit por që akoma nuk ka ndërtime në këtë zonë.

Ndërtimin e muzeut të anijeve ose lundrimit në Shirokë. Janë shumë anije të mbytura në Bunë dhe Liqenin e Shkodrës që duhet të nxirren dhe ekspozohen në këtë muze së bashku edhe me objekte të tjera.

Rehabilitimin e kurorës së gjelbër të qytetit të Shkodrës (Tarbosh – Kodra e Tepes – Kodrat e Rrencës) me pyllëzimin e plotë të gjithë kësaj kurore. Kjo të realizohet me një projekt të posaçëm nga institucionet shtetërore që trajtojnë pyjet e mjedisin, dhe jo të mbesin thjeshtë çështje e mbjelljes së fidanëve pyjor nga nxënësit e shkollave. Ky projekt kontribuon edhe në zhvillimin e turizmit.

Ndërtimin e një qendre grumbullimi për prodhimet bujqësore të fermerëve, me qëllim krijimin e kushteve me lehtësuese për tregtimin e tyre. Kjo e përshtatshme për t’u ngritur në zonën e Nënshkodrës, ku prodhimet janë të shumta dhe gjithëvjetore. Një qendër e tillë mund të ngrihet në bashkëpunim me Qarkun e Lezhës, për të integruar edhe mijëra fermerë të fshatrave të Fushës së Zadrimës, mjaft e pasur me prodhime bujqësore gjithëvjetore. Pavarësisht ndarjeve administrative, Fusha e Nënshkodrës është një njësi e tërë me Zadrimën.

Nxitjen e një studimi për mundësinë e ngritjes së impianteve të përpunimit të fruta – perimeve në qytetin e Shkodrës, dhe prodhimin e produkteve të tyre të freskëta për treg. Shkodra ka pasur një përvojë të konsiderueshme në këtë drejtim, kur funksiononte ajo qe quhej fabrika e konservave. Biznesi duhet të motivohet për të investuar në këtë sektor, pasi përpunimi i fruta – perimeve në qytetin e Shkodrës krijon mundësi të mëdha përfitimi për të gjithë fermerët nga Shkodra, Malësia e Madhe dhe deri në Lezhë, të cilëve çdo vit u dëmtohen mijëra ton prodhime.

Zgjidhjen përfundimtare të problemit të përmbytjeve në Nënshkodër, që përfshin e thellimin dhe pastrimin e lumit Buna, rritjen e gatishmërisë së sistemit të kanaleve kryesore dhe ndërhyrja në kënetën e Ndërtemzës tek Ura e Gjolulit, për dërgimin e ujit në Adriatik. Ka disa projekte për zgjidhjen përfundimtare të kompleksit ujor të rajonit të Shkodrës, ndaj ka ardhur koha të përcaktohet që njëri prej tyre të zbatohet, pasi kemi të bëjmë me rreth 100 mijë banore nga Muriqani dhe deri në Kallmet të Lezhës që gjatë dimri kërcënohen nga përmbytjet. Ndërmarrja e këtij projekti do të bënte të mundur edhe rikthimin e lundrimit në Lumin Buna, pasi Buna e thelluar, e pastruar dhe e sistemuar, e krijon plotësisht mundësinë që të shfrytëzohet për lundrim nga Adriatiku dhe deri në Liqenin e Shkodrës.

Zgjidhjen përfundimtare të ujitjes për fermerët e Nënshkodrës dhe të Mbishkodrës. Sa për dijeni, Dajçi me rreth 3000 hektarë tokë, asnjë pëllëmbë nuk vadit gjatë verës pasi është shkatërruar sistemi ujitës, ndërkohë që dimrit përmbytet. Ose Fusha e Mbishkodrës mund të vaditet në pjesën dërrmuese të saj, nëse rehabilitohet kanali i Shtodrit, i cili shumë vite më parë e ka dërguar ujin deri në Bajzë të Kastratit.

Sa për ujin e pijshëm, është e paimagjinueshme që akoma nuk është zgjidhur dhe ende ka jo pak fshatra që edhe në vitin 2021 nuk kanë ujë.

Rishikimin e strukturës së drejtorive rajonale të zhvendosura nga Shkodra në Lezhë, pasi ka krijuar vakum në zgjidhjen e problemeve të ndryshme.

Po në kuadrin e rishikimit strukturor të administratës, është e nevojshme që të ngrihet Njësia e Zhvillimit të Turizmit në nivel Prefekture, pasi deri sot Ministria e Mjedisit dhe Turizmit nuk ka qoftë edhe një zyrtarë të saj në qarqe, prefektura apo bashki. Pranë bashkive ka zyra të turizmit por akoma pa ndonjë rol të ndjeshëm në këtë sektor, ndërsa në nivele qarqesh ose prefekturash gjithçka mjaftohet me mbledhje “shtabesh” që thërret prefekti në fillim të sezonit turistik. Turizmi është shpallur nga Qeveria prioritet kryesor për zhvillimin e vendit, ndërkohë që deri sot ky prioritet nuk është shoqëruar me organizimin e nevojshëm administrativ në terren, prandaj dhe ka ardhur koha të ngrihet njësia e zhvillimit të turizmit në nivel prefekturash.

Po në kuadrin e bujqësisë duhet zgjidhur edhe problemi që ka të bëjë me tregtimin e duhanit, pasi zonat nga Guri i Zi dhe deri në Bajzë, kanë një traditë të pasur për këtë bimë, nëse ndihmohen për gjetjen e tregut. Ndoshta duhet parë edhe mundësia e ngritjes së impianteve për përpunimin e duhanit në vend e prodhimin e cigareve (tradita nuk mungon, përkundrazi ne Shkodër është shumë e pasur).

Ndërtimin e rrugës Prekal – Kirë – Shosh – Breg Lumi – Theth, duke formuar kështu unazën turistike Shkodër – Dukagjin – Malësi e Madhe ose anasjelltas. Ka shumë e shumë vite që është kërkuar e premtuar ndërtimi i kësaj rruge, krahas rrugës Boge – Qaf Thore – Theth që është në proces, por deri sot nuk ka asnjë projekt të tillë.

Ndërtimin në Vaun e Dejës të muzeumit të hidroenergjetikës shqiptare, nisur nga fakti që Kaskada e Drinit me 5 hidrocentrale deri tani (Vau Dejës, Koman, Fierzë, Ashta 1 dhe Ashta 2) si dhe me hidrocentralin e 6-te, Skavicën, mban thuajse gjithë peshën e sigurimit të energjisë elektrike për vendin tonë si dhe për eksport. Ky muze do të vihej edhe në funksion të zhvillimit të turizmit për këtë zonë.

Rikthimin tek projekti i ndërtimit të rrugës Koman – Fierze (bregut te Drinit), për tu lidhur me Gjakovën. Ky projekt është i vjetër, i ideuar në vitet kur u vendos që të ndërtoheshin hidrocentralet mbi lumin Drin. Shpeshherë është përmendur, me pas i ka kaluar harresës, por sot nuk ka pse mos te rikthehet. Përveç lundrimit në liqenin e Komanit deri në Fierzë, ndërtohet kështu edhe rruga automobilistike nën shoqërimin e një panorame të jashtëzakonshme.

Ndërtimin e rrugës Drishtë – Fusha e Liqenit Cukal, e cila do të mundësonte zhvillimin e turizmit malor në një zonë të pashfrytëzuar deri sot, por me resurse të shumta turistike gjatë gjithë vitit. Gjithashtu ajo do tu shërbente një pjese të fshatrave të Postribës si dhe fshatrave të zonës së Shllakut.

Ndërtimin e rrugës Gruemirë – Rjollë, në Malësi të Madhe. Kjo quhet rruga e Luginës se Rrjollit, kalon përmes shumë fshatrave të një zone mjaft të begatshme për zhvillimin e turizmit, por e pa shfrytëzuar deri sot vetëm sepse nuk ka rrugë të përshtatshme. Bashkia e Malësisë së Madhe, megjithëse e ka këtë projekt, nuk ka mundësi financiare që ta ndërtojë, prandaj kërkohet të planifikohet nga buxheti i shtetit.

Ndërtimin e stadiumit dhe të Pallatit të Kulturës në Malësi të Madhe. Që në vitin 1992 premtohen këto dy projekte, por nuk është bërë gjë. Bashkia e Malësisë se Madhe nuk ka fonde për t’i ndërtuar, për pasoje nuk ka qoftë edhe një sallë modeste për aktivitet kulturore si dhe asnjë fushë sportive publike.

Rindërtimin e aeroportit në Fushën e Shtojit, Njësia Administrative Rrethina (4 km në veri të qytetit të Shkodrës). Ka qenë kjo fushë aeroport që në vitet ’20 të shekullit te kaluar, kryesisht ushtarak, por është përdorur edhe për fluturime lokale (në kohën e Mbretërisë ka pasur fluturime në linjën ajrore Shkodër – Sarandë). Më vonë shërbeu si aeroport ushtarak rezervë deri ne vitin 1992 kur dhe u shkatërrua, por që mund të rindërtohet sërish si një aeroport me destinacion zhvillimin e turizmit kryesisht, por edhe më gjerë.

Nxitjen e studimeve për mundësinë e shfrytëzimit të lëndës drusore dhe mineraleve, pasi Qarku i Shkodrës është shume i pasur si me pyje ashtu dhe minerale, por që gjatë 3 dekadave të fundit në këta sektorë është bllokuar gjithçka. Ka ardhur koha që të rikthehet vëmendja me projekte për shfrytëzimin e këtyre pasurive, nga të cilat burojnë të ardhura të shumta për ekonominë.

Konkretizimin e projektit të Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme për hapjen edhe të tre pikave të tjera kufitare me Malin e Zi, siç janë Grabomi, Zogj dhe Pulaj (Velipojë). Parimisht për këto pika ka disa vite që janë nënshkruar marrëveshjet mes dy vendeve Shqipërisë dhe Malit te Zi, mbetet vetëm fillimi i procedurave për zbatimin e këtyre marrëveshjeve. Po në këtë kuadër është nënshkruar edhe marrëveshja për hapjen e një pike kufitare mes Krahinës se Plavë – Gucisë dhe Tropojës, por që as ajo akoma nuk është konkretizuar, ndonëse është me mjaft interes edhe për atë zone. Nga Plava dhe Gucia për të shkuar sot në Tropojë, detyrohen të udhëtojnë 4-5 orë rrugë duke i rënë nga Peja, ndërsa po të hapet pika kufitare në kufirin mes Plavës dhe Tropojës atëherë banorët e këtyre zonave mundet të shkojnë tek njëri – tjetri brenda 30 minutave.

Shënim: Është folur e flitet shumë për Shkodrën, janë bërë debate të shumta politike në këndvështrime nga më të ndryshmet, por në pikë të fundit nuk kane prodhuar ndonjë gjë pozitive. Kësaj historie i duhet dhënë fund sa më parë, për të kaluar në përgatitjen dhe ofrimin e një pakete me projekte që rikuperojnë edhe kohen e humbur nga sherrnajat politike 30 vjeçare. Në këtë këndvështrim, besoj se ia vlen që të zhvillohet pa humbur kohe edhe një konferencë e posaçme në nivelin kombëtar rreth paketës se projekteve të mundshme për Shkodrën.