Shkodra në festën e vespistëve

Nga Fatmir dhe Naun Kule

1. Pak histori;

“Vespa” është motoçikleta që ka bërë revolucion jo vetëm në vendlindjen e saj, Italinë e pasluftës së Dytë (1946). Në teknikën dhe shkencën e transportit rrugor firma dhe emblema e motorit “Vespa” me jetëgjatësi gati shekullore, ka njohur vetëm progres duke shtuar lehtësinë e përdorimit, komoditetin e udhëtimit, e pse jo, edhe bukurinë e të dukurit. Ndoshta janë edhe këto vlerat dhe arsyet që motori “Vespa” ka sot të dashuruarit e saj pasionantë në twrw kontinentet, të cilët e kanë jo vetëm mjet të qarkullimit rrugor, por edhe simbol të sfidave dhe relaksit.

Mot pas moti u krijuan nëpër Europë e me tej grupet e vespistëve dhe bashkë me to, edhe konkurenca sfidante; kush e bënë rrugën me “Vespa”- duke shkuar më larg e duke u ngjitur sa më lartë.? Dhe ja; me 1949, italiani Ennio Carrega udhëton nga Gjenova për në Finlande; 7300 km, vajtje-ardhje në 12 ditë.

Francezi Pierre Delliene më 1952, përshkon në 21 ditë rrugtëimin Paris-Saigon duke kaluar nga Afganistani. Mund të numëronim shëmbuj të shumtë mbi atë që vet “vespistet” quajnë me humor “budallallepsje dy rrotëshe” si udhëtimet Milano-Hanoi, xhirua e Andeve, Paris-Dakar realizuar më 1980 nga vespistët francezë etj.

Po vespistët shqiptarë çfarë sfidash numërojnë?

Paçka se të rinj në këto organizime, “bilançet” fillestare flasin për mirë. E vërtetuan këtë edhe në rrugëtimin e para pak muajve Tiranë-Hungari.

Edhe me ngjitjen në majat e malit të Çeremit, kufij-ndarës me Malin e zi. Sfidat e pritshme? Ngjitja e malit të Tomorrit, malet e Lunxhërisë, të Korabit..

Po kur e ka marrë “Vespa” pasaportën shqiptare?

Përgjigje e vështirë kjo për një produkt të prodhuar në një vend të cilin, propaganda shqiptare e shante nga mëngjezi në darkë. Gjithsesi, mësojmë se motoçikletat e para në rrugët shqiptare janë parë jo më larg se 20 vjet nga prodhimi i tyre. Kuptohet, jo për pasionantët.Motorrët e parë “Vespa” erdhën në Shqipëri për institucionet; ato të policisë, të Gardës dhe ushtrisë. Ndërsa për organizimin dhe grumbullimin e pasionantëve të saj, siç ndodhi thuajse në gjithë vendet e tjera, as që bëhej fjalë. U desh të kapërxehej shekulli i njëzetë dhe, vetëm në vitin 2004, u njohën dhe u bënë bashkë disa nga këta shqiptarë vespistë.

2.”Vespa” dhe vespistët shqiptarë;

Pra historia dhe përvoja e bashkimit e organizimit të vespistëve shqiptarë, tashmë gjysmon dekadën e dytë.

Një pjesë e tyre kujtojnë me nostalgji veprimtaritë e organizuara në qytetet dhe krahinat e ndryshme shqiptare brenda dhe sidomos, jashtë kufijve të sotëm të Shqipërisë. Veprimtaria e sotme e mijëra vespistëve të shumëfishuar dhe të organizuar në Degët e tyre të Durrësit, Tiranës, Shkodrës, Vlorës, etj, kanë plane dhe intinerare të hedhura në projekte afatgjata për lëvizje të përbashkëta, të organizuara brenda dhe jashtë vendit. Bisedat me ata janë një shpërfaqje e detajuar e “hartës” së Shqipërisë historike të qëmtuar dhe përshkruar me pasionin dhe entuziazmin e të dashuruarëve, me natyrën e mrekullueshme të viseve shqiptare , me rrugët, objektet dhe vendngjarjet tona historike, me udhët dhe malet, me luginat dhe fushat, me lumenjtë dhe pyjet të cilat, i përshkojnë shpesh edhe si rrugë alternative, si mundësi për të shijuar më shumë gjelbërim dhe hijeshi natyrore.

-Shohin e dëgjojnë shqiptarët nëpër Europë a më tej dhe vijnë e rrëfejnë…Numërojnë bukurirat që paska bota në natyrë, në male dhe fusha, ndër liqene e peizazhe…

Po t’i pyesësh për viset e mrekullueshme të Shqipërisë, shumë nga ata ngrenë supet. T’u thuash se liqenet e Lurës shqiptare janë një pasuri përrallore, se burimi tek “Syri i kaltër” apo Uji i ftohtë i Tepelenës, se Laguna e Karavastasë apo pishnaja bregdetare e Divjakës, sjellin qindra vizitorë nga e gjithë bota, se bukuria dhe dobia e Valbonës dhe e simotrave të saj në jug e veri, kanë futur në sherr qeverinë me pasunarët e radhës, të huaj e vendas, se Kalaja e Lëkurësit përmbi Sarandën e bukur, është një kështjellë dominante nga nuk ngopesh duke parë e duke “ua bërë me dorë” qyteteve shqiptare dhe greke…Mirëpo, të tëra sa

numëruam s’janë hiçgjë për shqiptarin që njeh veç rrethinat e vendlindjes ku dielli “perëndon” matan fshatit të tij.

3.Në Shkodër;

-nga Tirana, Peja, Durrësi, Ulqini, Shkupi,…Kroacia.

Vespistët shqiptarë, kanë tashmë edhe ceremonialin e tyre. Kanë pikëtakimet ku priten, presin dhe takohen për të krijuar varganin e gjatë të motorrëve të cilët, ecin dhe ndalen me merakun e asaj që mund t’i ndodhi gjithëkujt në rrugë, majë motorit, shpesh edhe vet i dytë… (madje; në rrugë e pa rrugë…!) Kur vargu zgjatet shumë dhe fundi mbetet larg, (mbi 100 motorra në një nisje), njeri nga udhërrëfyesit qëndron dhe pret kolegun e fundit. Edhe nisja nga Tirana ka një vend dhe orar.

Gjithnjë nga sheshi “Avni Rustemi” ku është edhe vendqëndrimi, kafja dhe “sofra” e vespistëve të Tiranës. Nisja e fundit u ndal në Fushë-Krujë ku pritëm vespistët durrsakë. Vargu u zgjat dhe u shumëfishua deri në Shkodër me kolegët e qyteteve të ndërmjetme. Tek i shikon djemtë mbi motora në vrapin e zinxhirtë drejt mirazheve të panjohura, duket sikur një komandë i udhëheq e drejton në nisjet dhe vend-pritjet e shumta deri në mbërritje. Paçka se vijnë nga krahina dhe qytete të ndryshme, shpesh të panjohur e të padëgjuar me sho-shokun, ndjehesh kaq mirë mes tyre tek sheh sa miqësisht presin e sajdisin njerit tjetrin. Kjo sepse i bashkon jo interesi, (apo biznesi….) por motivi i përbashkët, pasioni dhe dashuria për të njëjtën gjë, për të bukurën, natyrën. Disa vijnë edhe familjarisht, me dy motora; edhe me gruan, edhe me djalin 10-12 vjeç..!

Rrugëtimi i parafundit ishte nga më të gjatët. Doemos, edhe më i vështiri. Vespistët tanë shkuan deri në Hungari, ku morën pjesë në festimet e Shoqatës botërore e vespistëve. Djemtë shqiptarë u njohën aty dhe vendosën kontakte me kolegët e vendeve simotra dhe sidomos, me ato të fqinjëve ballkanikë. Panë këtu edhe përmasat dhe përvojën organizative të kolegëve europianë. Por mbi të gjitha u motivuan, u nxitën në pasionin e tyre për të çapur me këmbë, parë me sy dhe prekur me dorë sa më shumë bukuri dhe vlera, të natyrës, historisë dhe virtyteve njerëzore, përmes bashkimit dhe veprimtarive të përbashkëta mbledhur e bërë njësh, pa asnjë interes a synim tjetër veç pasionit dhe dëshirës për të njohur dhe shijuar “ç’ka natyra vet na la…” siç shkruante Fishta.

Ndërsa paraditën dhe drekën iu kushtuam bukurive përrallore të Shirokës, liqenit, lumit të Bunës dhe kalasë së Rozafës, mbasdite udhëtuam përpjetë luginës së Prekalit duke ndjekur shtratin e lumit Kir i cili, çan mes malesh tek zbret nga Thethi e Oroshi drejt qytetit të Shkodrës. Perëndimi i diellit në shpërfaqjen e ndezur të këtyre pëllajave, maleve të lartë dhe pishnajave që i mbulojnë, ishte përmbyllja e një dite udhëtimi të lodhshëm por i dobishëm dhe i bukur gjer në habi…

***

U rikthyem për të shtuar dhe shijuar mbrëmjet qytetare të shkodranëve në këto ditë të vjeshtës së artë, të cilët vazhdojnë tradicionin e njohur të shëtitjeve familjare ndër bulevardet e rrethuar nga lulet, shoqëruar me muzikë dhe mjediset festive të miqve vespistë.