Shkolla sot, një mjedis i pasigurt shoqëror

Dr. Aida Zhupa

Një lajm i mirë u ridëgjua në mediat shqiptare ditët e fundit, lidhur me praninë e një oficeri që do të kujdeset për sigurinë në mjediset e shkollave të mesme. Qëllimi është menaxhimi i grindjeve dhe konflikteve mes adoleshentëve, kontrolli mbi shpërndarjen dhe përdorimin e substancave narkotike etj. Figura e oficerit të sigurisë, sipas kësaj nisme, do t’i bashkohet stafit të mësuesve dhe prindërve për mbarëvajtjen e bashkëjetesës jashtë klase dhe në marrëdhënien me jashtë. Pas pilotimit me sukses, ka pohuar zv/ministrja e Brendshme, znj. R. Kuko, për më shumë se një vit, në 15 gjimnaze të Tiranës, tani do të aplikohet edhe në shkollat e tjera te vendit, brenda këtij viti shkollor. Ky është një lajm i mirë duke iu referuar problemeve serioze me të cilat prej kohësh përballen nxënësit tanë, madje dhe rasteve fatkeqe, që mund të ishin shmangur nëse kjo masë do të ishte marrë prej kohësh. Por, pyetjet që lindin natyrshëm janë: A e bën prania e këtij polici të trajnuar, shkollën tonë një mjedis të sigurtë për të gjithë? A do të mjaftojë kjo prezencë për të shmangur çdo sfidë brenda mureve të saj? A do të jenë prindërit më në fund të qetë për fëmijët që nisin në shkollë? dhe së fundi, Vetë nxënësit, a do ta shikojnë shkollën si një vend miqësor, ku ata gjejnë siguri dhe integritet moral?

Në kuadër të masave për sigurinë në shkollë ishte edhe udhëzimi i MAS në fillim të këtij viti shkollor, lidhur me ndalimin e përdorimit të telefonave celularë (udhëzimi mban datën 16 nëntor 2018, nr 34) nga nxënësit dhe mësuesit brenda institucioneve të arsimit parauniversitar. Shumica e prindërve dhe mësuesve e pranuan këtë vendim si të drejtë dhe mjaft të vlefshëm për nxënësit. Më pas, siç ndodh kur mungon vullneti i mirë për t’i çuar nismat deri në fund, mbledhja e celularëve në fillim të ditës (për t’i kthyer përsëri në mbarim të mësimit), u la në harresë. Kjo riktheu problemet dhe shtoi pasigurinë e shkollës si institucion edukues, sepse nxënësit jo vetëm nuk përqendrohen në mësim, por njëkohësisht duke qenë online gjatë kësaj pjese të ditës, janë të ekspozuar ndaj rreziqeve të shumta. Megjithëse këto masa shënojnë hapa përpara, problemet janë shumë më tepër dhe shpesh pasojë e asaj çka ndodh brenda klasave. Në themel të tyre qëndrojnë marrëdhëniet që ndërtohen së paku në tre dimensione kryesore:

Së pari, mes mësuesve dhe nxënësve. Një marrëdhënie mirëkuptimi dhe respekti reciprok ndihmon shumë në krijimin e një një klime miqësore brenda klasave dhe shkollës, duke rritur përqendrimin dhe dëshirën për të nxënë dhe duke i larguar kështu nxënësit nga sjelljet e dhunshme. Është e nevojshme që mësuesit si edukatorë, të çlirohen nga paragjykimet dhe mendësitë e kufizuara, të aftësohen për t’iu përshtatur kërkesave të këtij brezi të rinjsh, që megjithëse kanë problematikat e tyre të moshës apo të kohës, jetojnë në një botë të zhvilluar të teknologjisë dhe globalizimit të jetës. Për fat të keq, këto raporte janë të mbarsura me tensione dhe paragjykime të dyanëshme.

Së dyti, mes vetë nxënësve me njëri-tjetrin. Shkolla mbetet një nga institucionet më të rëndësishme të shoqërizimit të individit, që mundëson njohjen dhe përshtatjen mes kategorive të ndryshme gjinore, kulturore, racore etj. Por, shpesh përzierja e kulturave, diferencat në statusin ekonomik dhe social, çojnë në mosmarrëveshje, përplasje dhe më pas në konflikte mes adoleshentëve.

Së treti, mes të rinjve dhe internetit, që nga njëra anë zgjeron kufijtë realë të komunikimit, duke u bërë mjeti më i shpejtë dhe më masiv i tij, nga ana tjetër krijon një sërë problemesh dhe rreziqesh për adoleshentët, si bullizmi, dhuna psikologjike dhe fizike etj.

Duke analizuar funsionimin e tre faktorëve të mësipërm, vëmë re se shkollat tona në vend që të përfaqësojnë një mjedis miqësor dhe edukues, ku secili nxënës zhvillon aftësitë dhe potencialet e veta njerëzore, bëhet një vendi pasigurtë, madje shpesh i rrezikshëm, duke i ekspozuar fëmijët ndaj dhunës, bullizmit, drogës etj.

Si konkluzion, mund të themi se megjithë masat që tentohen herë pas here për të përmirësuar punën edukative dhe sigurinë në shkollat tona, është i nevojshëm një vullnet i përbashkët mësues-nxënës-prindër dhe institucione arsimore, për një bashkërendim më të mirë dhe efikas të punës. Asnjëra nga këto hallka nuk mund të funksionojë e vetme, sepse shkolla vërtet është një institucion zyrtar, por krijon një sërë marrëdhëniesh joformale, të “fshehta”, të cilat duhen trajtuar më parë se të kthehen në dukuri. Në të kundërt, do të kishte një kosto të lartë morale, ligjore dhe shoqërore. Shkolla jonë ka mundësi të ndryshojë, duke kontribuar në edukimin e një brezi mendjehapur, të aftë të pranojë diversitetin si një vlerë shoqërore dhe qytetare.