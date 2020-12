Shkon në 25 numri i viktimave nga bluzat e bardha, COVID i merr jetën mjekut të njohur anestezist: Ishte prej një jave në terapi intensive

Një tjetër mjek ka humbur jetën si pasojë e koronavirusit.

Ka ndërruar jetë mëngjesin e sotëm mjeku anestezist Mihal Kreci.

Doktor Mihal Kerci humbi jetën disa orë më parë pas një jave në terapi intensive.

Mjeku Kërci ka qenë edhe kryetari i Shoqatës së Anestezi-Terapi Intensive.

Lajmin për humbjen e tij e ka dhënë Tritan Shehu, i cili përmes një postimi në rrjetin social Facebook shkruan se kjo është një ditë zije për Anestezi-Reanimacionin e mjekësinë shqiptare, ndërkohë që numri i mjekëve shqiptarë që kanë humbur jetën që prej fillimit të pandemisë ka shkuar në 25.

“Nje “Requiem” per Prof. Dr. Mihal Kerci! Sot dite zije per Anestezi-Reanimacionin e mjekesine shqiptare! Disa ore me pare, pas jave perpjekje, disa here shpresash, me tej deshperimesh ne humbem nje nga koleget tane me te mire, Kryetarin e Shoqates sone te Anestezi-Terapi Intensive, mikun e vlefshem, njeriun e ditur, te mire e te pa pertueshem, Mihalin tone!

Familja e tij humbi ate pjestar, bashkeshort e baba shembellor. Studentet nuk do te degjojne me leksionet e tij plot shkence e pasion, pacientet nuk do ta kene me ne momentet me te veshtira te tyre mbi koke, duke u transmetuar shprese, besim e qetesi!

Anestezi-Reanimacionit shqiptar e Rajonal do t’i mungoje nje nga “kolonat” e organizatoret me te vlefshem te tij, zeri i tij nuk do te degjohet me plot dije e eksperience ne Konferencat, debatet, diskutimet tona….

Do na mungoje te gjitheve, familjareve, kolegeve, shokeve, miqve, te semureve qe presin te sherohen…qytetareve ne terresi. Ta kujtojme gjithemone ashtu sic ishte ne jeten e punen e tij! Ngushellimet me te sinqerta e te dhimbeshme”, shkruan Shehu.

