shkrimi per kastriotin

Kastriot Skwnderaj ishte deri disa ditw mw parw drejtor I policisw sw Tiranws.

Pwr tw shmangur para dhe pasgjykimet e atyre qw lexojnw por nuk duan tw kuptojnw dhe tw atyre qw kuptojnw po bwjnw sikur nuk lexojnw, po them nw fillim qw Kastrioti wshtw familjari im, pwr saktwsi, bashkwshorti i motrws.

Kwtw e them jo se mw ha shumw meraku shumw cfarw mendojnw ata mw sipwr por mbi tw gjitha sepse shqetwsohem pwr atw qw do mendojw pwr kwto rreshta lexuesi I rregullt i Ditws.

Prej tij unw dua tw gjykojw pasi tw shkoj nw fund tw kwtij shwnimi nwse lidhja ime me kwtw zyrtar policie wshtw arsye pwr ta bwrw apo pwr tw mos e bwrw kwtw shwnim.

Derisa tw shkojw nw fund, unw po i vendos edhe vetw njw pikwpyetje bindjes sime qw ato cfarw po shkruaj mw poshtw, nuk kanw asnjw lidhje me kw wshtw martuar Kastrioti.

I cili do ti lexoj kwto rreshta vetwm sot, njwsh me tw tjerwt. Dhe me siguri nuk do ti vijw mirw.

“Shkarkimi” i tij prej kwtij posti nuk ka asnjw lidhje me mua, me Ditwn apo me qwndrimet e saj, sw fundmi kritike me qeverinw. As emwrimi njw vit mw parw.

Nuk e ka hequr e as e ka vwnw kush prej meje apo gazetws qw drejtoj. Ish-Drejtori i Poplicisw sw Tiranws ka qenw drejtues nw polici edhe pwrpara se Dita tw ekzsitonte, ka qenw i tillw edhe kur unw isha ende fwmijw, shpresoj do jetw edhe atw pak kohw qw i ka mbetur deri nw pension.

Ky shkrim “pwr Kastriotin”, nw fakt nuk wshtw pwr Kastriotin, tw cilin e ftoj gjithashtu ti shkojw si lexuesit e tjerw nw fund, pwrpara se tw shqetw3sohet si zakonisht

E vetmja gjw qw rrjedh prej lidhjes time me tw, wshtw ajo qw i intereson mw shumw lexuesit: E vwrteta.

Pwr shkak tw kwsaj lidhjeje kam informacion mbi rastin “Skwnderaj” shumw mw tepwr nga cfarw do tw kisha pwr njw drejtor tjetwr qw do ishte nw atw post.

Cfarw informacioni? Tw mjaftueshwm pwr ta identifikuar, Kryeministrin e vendit si tw papwrgjegjshwm, pas njw postimi qw ka bwrw dje pwr “shkarkimin e drejtorit tw Tiranws”.

Dhe mbi tw gjitha pwr ta identifikuar Kryeministrin si mbartws tw njw mendwsie po aq tw rrezikshme e po aq shkatwrruese pwr shtetin, sa ai qw ka qenw pwrpara tij nw atw post.

A po e teproj? Jo.

Kryeministri pra, postoi dje, pwr befasinw time, njw deklaratw nw rrjete sociale ku e lidhte “shkarkimin”e drejtorit tw policisw sw Tiranws me njw ngjarje banale tek shkolla Petro Nini.

Them pwr befasinw time jo pse deklarata erdhi njw ditw pasi ministri I tij I brendshwm that w njwjtwn gjw “pwr shkarkimin” madje duke shtuar frazwn e guximshme gjithaq tw papwrgjegjshme qw “nuk mjafton qw policia tw zbatojw ligjin”.

E di qw postimet, e, ministrave nw rrjete sociale I kontrollon dhe menaxhon me zell prej tw swmuri dhe durim prej tw papuni vetw Kryeministri, por shpresoj qw kjo fraza e fundit mbi kufijtw e policisw dhe ligjit tw jetw vetwm e ministrit.

Gjithsesi, befasia ime nuk lidhet me Lleshin e Rrendit por me atw qw thashw mw sipwr: me postimin e Kryeministrit dhe dijenitw e mia mbi rastin Skwnderaj.

Cfarw di unw pra pwr rastin Skwnderaj.

E para gjw qw di unw dhe qw e di edhe Kryeministri wshtw qw drejtor Skwnderaj ka kwrkuar me kwmbwngulje prej tw paktwn dy muajsh, tw largohet vetw nga ajo detyrw.

E dyta, drejtor Skwnderaj dhe eprorwt e tij e kishin marrw bashkwrisht vendimin pwr kalimin e tij nw njw detyrw tjetwr, tw paktwn dy ditw pwrpara se tw ndodhte I famshmi episod tek Petro Nini.

PSe Kryeministri dje mashtroi publikisht duke e lidhur “shkwrkimin” e drejtorit Skwnderaj me ngjarjen te Petro Nini?

Kjo pwrgjigje whstw njwra pjesw e asaj qw duhet ditur: Kryeministri mashtron pwr tu hequr si mbrojtws i interesave tw publikut, duke bwrw ekzaktwsisht tw kundwrtwn: duke e gwnjyer atw si dele, duke e trtajtuaer sit w padenjw pwr tw vwrtetwn, duke dwshmuar kwshtu mungesw tw thellw e tw qartw respekti.

Por Mw e rwndwsishmja nuik wshtw respekti pwr atw qw nuk ka patur kurrw respec

E rwndwsishmja wshtw qw nuk ka respect, asnjw respect pwr atw qw pwrfaqwson vetw, pwr atw qw edhe ministri i tij pwrfaqwson, pwr atw qw Drejtori I policisw pwrfaqwson. Shtetin

Edhe sikur tw ishte e vwrtetw qw “shkarkimi” I drejtorit tw Tiranws j ka tw bwjw me ngjarjen banale tek Petro Nini, njw ministwr dhe njw Kryeministwr duhet tw vinin nw kandar, cfarw peshon mw shumw: Tw bwsh palacon nw rrjete sociale, apo tw dwshmosh maturi prej burri shteti? Cfarw wshtw mw e rwndwsishme: njw ngjarje banale nw qytet apo autoriteti publik I policisw mw tw rwndwsishme nw vend?

nuk po flasim pwer Kastriotin, as kunatin e Thanos, po flasim pwr postin e drejtorit tw policisw sw Tiranws.

Edhe sikur shkaku I shkarkimit tw tij tw ishte, pra, ai qw nuk wshtw, banaliteti tek Petro nini, cfarw mesazhi jep pwr policinw, kryeministri dhe ministry I brendshwm duke mbajtur qwndrime tw tilla? Po pwr atw qw do zwvrendwsojw drejtorin e policisw, po pwr vartwsit e tij etj?

Kjo nwse ngjarja e Petro Ninit do ishte vwrtet shkaku I “shkarkimit” tw drejtorit tw Tiranws.

Por nuk wshtw.

Dhe duke mos qenw, kjo e bwn kryeministrin njw mashtrues public tw pacipw. Por nuk mbaron kwtu pwer fat tw keq. Pwr shkak tw pozicionit tw lartw, ajo qw realisht ka ndodhur, nw twrwsinw e saj, e bwn kryeministrin tw rreszikshwm pwr vetw shtetin.

Kjo e dyta lidhet jo vetwm me mendwsinw me tw cilwn zhytet nw improvizime dhe mashtrime tw tilla, por me arsyen reale pse drejtor Skwnderaj po kwrkonte vetw me kwmwnguklje prej dy muajsh e tw ikte nga detyra.

Pse po kwrkonte drejtori i policisw sw tiranws tw ikte nga detyra?

Po e kwrkonte sepse dreejtorit tw policisw sw Tiranws po I kwrkohej nw vijimwsi nga ministry dhe mw pas nga vetw kjryeministri qw tw “zhdukte nga rruga” protestuesit e Astirit duke I sugjeruar tw pwrdorte mwnyra qw nuk kanw tw bwjnw aspak me ligjin.

I gjendur pwrballw kwtij presioni, drejtori ka kwrkuar nw vijimwsi tw largohej, wrkesw e cila wshtw miratuar pas shumw hezitimesh.

Kur ministry Lleshaj dy ditw mw parw gwnjeu I pari pwr “shkarkimin” duke e lidhur njw debat disa mujor pwr tw cilin ka dijeni tw plotw, me njw sherr pwrmbaruessih te “Petro nini”, ai nw fakt reflektoi debatet e brendshme qw ka patur me drejtorin e Tiranws pwr “kufijtw e ligjit”.

Nuk iu ndejt pa thwnw qw “policia nuk mund tw mjaftohet me zbatimin e ligjit” )!)

Shprehje qw nw fakt nuk ka tw bwjw me ngjarjen te Petro Nini por me atw qw nw vijimwsi drejtori I Tiranws I ka thwnw atij dhe Kryeministrit pwr kwrkesat antiligjore lidhur me protestat e Astirit: “Nuk dal dot mbi ligjin”.

Nw vend tw reflsketimit, Kryeministri zgjodhi tw bwnte atw qw bwri.

Nuk wshtw hera e parw qw kryeministrii e vbendos propagandwn banale mbi gjithcka tjetwr; qw kryeministri e vendos vulgaritetin politik tw momentit mbi interest afatgjata tw shtetit dhe forcimit tw autoritetit tw tij.

Por rasti skwnderaj qw ka nisur me presionin pwr antiligjin dhe ka pwrfunduar me njw mashtrim publik flagrant e rinjollos dhe e rwndon shumwfish pozitwn dhe figurwn e tij.

I tillw qwndrim dwshmon pwrswris, cektwsinw, cinizmin, mendjelehtwsinw e kryeministrit, raportin e tij me publikun dhe vecanwrisht raportin e tij me cfarw vetw kryeministri pwrfaqwson, me shtetin dhe autoritetin e shtetit.