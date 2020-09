Shkrimtari më i lexuar në botë, James Patterson dhe “Klubi i vrasësve të grave”

Sejdo Harka

Shfleton serinë e librave që mbajnë titullin e përbashkët, tepër intrigues,”Klubi i vrasësve të grave”dhe përshkohesh, thellësisht, nga një valë drithërimash rrënqethëse që të shkaktojnë një seri vrasjesh, të cilat të mbajnë ngujuar deri në faqet e fundit, duke përjetuar, jo vetëm ankthin e trillit krijues të Pattersonit, por edhe lojën tinzare të dedektivëve të tij të dyfishtë dhe tepër misteriozë. Një nga librat më të bukura të kësaj serie është ai me titullin “E 15-ta çështje”, botuar në shqip nga “Argeta LMG,”. Ky libër, herë i ngjan një kronike telegrafike, që tregon në vetën e parë për një seri vrasjesh misterioze, dhe herë i ngjan një romani me dedektivë, sa psiko –analitik, aq dhe dramatiko-tragjikë, ku e mira triumfon mbi të keqen dhe sinqeriteti mbi egocentrizmin e dinakrinë. Narracioni i këtij libri, merr vrull përmes harmonizimit të ngjarjeve reale me ato të trillit krijues. Karaktere të çuditshme dedektivash të dyfishtë, të dirigjuar nga shërbime sekrete të shteteve të mëdha, me interesa diametralisht të kundërta, që luftojnë për hegjemoni e sundim mbi botën, hedhin në aksione spiunazhi shumë informatorë, të cilët shpesh herë janë të destinuar të bien në lagun e vdekjes tragjike.

Por, para se të analizojmë vlerat universale të këtij libri, le të ndalemi me pak fjalë për t’u treguar lexuesve, se kush është shkrimtari amerikan, më i lexuari në botë, James Patterson. Ai sot mbetet një nga autorët e librave më të shitura në botë. Në fillimet e tij, ai u bë i njohur me serinë e novelave popullore të Alex Cross-it, nëpërmjet skalitjes së dedektivëve më të çuditshëm të 25 viteve të fundit. Por, seria e librave, që e bëri atë më të famshmin, është “Klubi i vrasësve të grave”. Qëkur novela e tij e parë fitoi Çmimin “Edgar”, në vitin 1977, nga arsenali i librave të tij janë shitur më shumë se 300 milionë kopje. Ndërsa në vitin 2010 Pattersoni u emërua Autor i Vitit të Librave të Përzgjedhur për Fëmijë. Pasioni i tij për dijen dhe librin, e nxiti atë të krijojë faqen elektronike “ReadKidoRead.Com”, duke u dhënë të rinjve një mjet të rëndësishëm për të gjetur e lexuar sa më shumë libra. Ai, sot jeton bashkë me familjen në Florida dhe vazhdon të shkruajë pa mbarim. Ndërsa bashkëautorja e tij, në shumë libra, Maxine Paetro, është gjithashtu dhe autore e 5 librave të tjerë të llojeve të ndryshme.

Synimi ynë, në këto shënime të shkurtra, është të ndalemi tek brendia, problematika, karakteret e shumëllojtë të dedektivëve të çuditshëm dhe vlerat universale të librit “E15-ta çështje”, të serisë “Klubi i vrasësve të grave”. Dy ngjarjet, që e mbajnë të ndezur konfliktin e këtij romani, janë vrasja e katërfishtë në dhomën1420, tek hoteli “Katër Stinët”, në San Francisco, veçanërisht ajo e Majkëll Çanit dhe rrëzimi misterioz, pas dy ditësh, i avionit 888 me mbi 400 pasagjerë. Këto ngjarje tronditëse kanë vënë në lëvizje shërbimet sekrete të Amerikës dhe Kinës. Nëpër honet e brendisë së këtij romani, lexuesi përjeton makthin e frikës dhe të trishtimit që shkakton loja,bëmat dhe fati i pashmangshëm tragji-komik i karaktereve antinomikë, që herë shfaqen atdhetarë të zellshëm e herë tradhëtarë, që për interesat egoiste të çastit, vrasin, presin dhe shesin edhe shpirtin e tyre. Në këtë libër, me brendi të thellë policeske, ndeshen për jetë a vdekje ëngjëlli me djallin,vrasësi me humanin, atdhetari me tradhëtarin, njeriu i devotshëm me mercenarin, i sinqerti me tinzarin. Karakteret shfaqen herë të vdekur e herë të gjallë, herë të pranishëm e herë në arrati, herë të drejtpërdrejtë e herë me maskë, herë me një fytyrë e herë me dy. Një nga personazhet më interesantë të këtij libri është hetuesja Lindsej, së cilës i është ngarkuar si detyrë të zbardhë të vërtetën mbi vrasjet e mistershme dhe rrëzimin e avionit 888.

Si narratore e romanit, në veten e parë, ajo bëhet zëdhënëse e unit narrativ për zgjidhjen e këtij misteri. Enigmat që Lihdseit i kanë vrarë gjumin, janë të shumta, por ne po përmendim disa prej tyre: Kush e vrau Majkëll Çanin?! Kush e rrëzoi aeroplanin 888, dhe ç’lidhje ka midis këtyre dy ngjarjeve?!Aq e vështirë ishte puna për zgjidhjen e këtij lëmshi, sa ajo i ngjan stërmundimit të Sizifit, i cili ishte i dënuar të ulej e ngjitej mbi shpatin e thepisur të një mali, me peshën e rëndë të një shkëmbi mbi supe. Autorët e këtij libri policesk, për të na futur në dinamikën e trillit të ngjarjeve të romanit, së pari paraqesin telegrafisht këtë lajm, sa tronditës, aq dhe misterioz: “Majkëll Çani vritet duke bërë dashuri me Alizonën, me 3 të shtëna. Ndërsa për ta bërë situatën sa më dramatike vazhdon: “…ishin 4 të vdekur, dhe asnjë gjurmë, se kush i kishte vrarë dhe pse…”?! (23)E dyshuara e parë për vrasjen e M.Çanit ishte Alizonë Muler. Po, kush ishte në të vërtetë kjo femër e çuditshme: Alizona ishte një grua 35-vjeçare, që drejtonte shoqërinë kompjuterike Aptek në luginën e Slionit. Ajo nuk kishte ndonjë bukuri të rrallë klasike, por ishte një grua e goditur me flokët bionde, që ledhatonin syzet, të cilat fshihnin sytë e saj dinakë. Edhe palltoja e zezë prej lëkure, edhe ecja e saj mbi çizmet e larta, ishin dukuri që përforconin dyshimet e para, se ajo mund të ishte vrasësja e vërtetë e Majkëllit. Fakti që Alizona Muler ishte njeriu i vetëm që u ndodh në një dhomë, bashkë me Çanin, kur ai u vra, e përforcon më shumë dyshimin.

Dinamika e zbulimit të së vërtetës, sa vjen e bëhet më e vrullshme. Çdo fakt e provë bëhet një gur që lartëson murin e zbulimit të së vërtetës. Në zinxhirin e ngjarjeve zbulohen hallka të reja. Pas Majkëllit është vrarë edhe bashkëshortja e tij, Shërl Çani. Alizona është larguar, menjëherë pas këtyre vrasjeve. Dy ditë pas vrasjes së katërfishtë është rrëzuar dhe avjioni me mbi 400 pasagjerë, që vinte nga Kina. Para hetuesve të CIA-s shtroheshin pyetjet misterjoze:Pse në shenjestër të këtyre vrasjeve, është vënë pikërisht çifti Çani, të cilët, të dy kishin punuar profesorë në të njejtin kolegj?! Si humbi kufoma e tij në morgun e spitalit, dhe si ajo u ndodh çuditërisht në aeroplanin e rrëzuar 888?! Pse Muler nuk e telefonoi policinë, kur Majkëlli u qëllua me armë, dhe pse ajo u largua pa lënë gjurmë, menjëherë pas kësaj vrasjeje?! Ngjarjet, sa më shumë rrokullisen, aq më shumë rëndohen, ashtu si ortekët e ftohtë prej bore. Hetuesja dhe narratorja e romanit Lindsej, përjeton me dhimbje largimin e çuditshëm të bashkëshortit të saj, Xhoit. E vetmja nyje lidhëse e zinxhirit të këtyre ngjarjeve vazhdonte të mbetej Alizona Muler. Makthi i hetuesve që punojnë për zbulimin e enigmave misterioze, të mbajnë të mbërthyer. Këtë makth e shton më tej fakti që, nëse Alizona është zhdukur tinëzisht, bashkëshorti i saj, Khan-i është fare i qetë.

Mos vallë ai e kuptoi lidhjen e fshehtë me Majkëllin, dhe futi ustallarë për ta zhdukur?! Ndërsa Lindsein e bren enigma: Ç’i ka ndodhur Xhoit (bashkëshortit të saj), që kishte shkëputur lidhjet me familjen?! Pse ai zhduket në të njejtën kohë me Alizonën?! A ishte Xhoi, në këto momente në një shtrat me Alizonën, apo ishte i vdekur diku,me një plumb ballit?! Për Lindsein, Alizona ishte, ose një vrasëse e regjur, ose një viktimë e shënjestruar, por jo një spektatore.(145) Për hetuesin Keroll, Xhoi ishe një njeri i shkëlqyer, me një të ardhme të mirë. Ndërsa Alizona ishte një grua e shkëlqyer, e bukur si një yll. Por burrat që bënin dashuri me të, i bënte me pasoja afatgjata. Ata i tregonin, dhe bënin për të gjithçka. Edhe unë,vazhdon ai, kur u njoha me të, nuk njihja gjë tjetër veç pragut dhe varrit. Shërl Çani, bashkëshortja e Majkëllit, ishte një spiune e dyfishtë e Cia-s dhe e Kinës. Mos vallë edhe Majkëlli ishte tjetërsuar në një spiun i dyfishtë?! Prej këtij fakti, u zbulua aeroplani 888, që u rrëzua në Amerikë, i cili fluturonte nga Pekini, gjë që tregonte se Majkëlli dhe Shërl Çani, janë pjesë e krimit. Alizona ishte përfshirë nga FBI-a për shkak të 4 vrasjeve në dhomën 1420 të hotelit “Katër Stinët”.

Fakti që 430 burrat, që ishin rrëzuar me aeroplanin 888, ishin të gjithë tregtarë armësh, flet shumë. Njëzet vjeçari Henri Jin, që Lindsein e donte të vdekur, tashmë kishte rënë në pranga. Ndoshta 4 vrasjet u bënë, për shkak se ata dinin diçka për rrëzimin e aeroplanit. Katër të rinj kishin përgjuar dashurinë mes Majkëllit dhe Alizonës. Në ato çaste dikush urdhëroi të fikeshin dritat, dhe dikush tjetër, vrau të rinjtë bashkë me M. Çanin. Por, hetuesen Lindsei vazhdojnë ta brejnë enigma të tjera: Çfarë kishte ditur bashkëshorti i saj Xhoi, rreth këtij aeroplani misterioz, dhe ç’kishte bërë ai, me këtë informacion?! Mos vallë, ishte ngarkuar me detyrë të vëzhgonte Majkëllin, ndaj ai nuk mund të fliste me mua?! –Isha hetusja parësore për vrasjen e katërfishtë nga një sulm i tmerrshëm – mediton Lindsei- dhe burri im dyshohej se ishte pjesë e këtij grushti, që ndoshta, pa dashje, më kishte goditur fort .Ndaj – përfundon ajo – nuk e di në se më ka dashur ndonjëherë, apo jo.(282) Për Lindsein, Alizona ishte boshti i këtij lëmshi të ngatërruar. Ajo ishte vrasësja e padiskutueshme edhe e Shërli Çanit. A.Muler ishte një dedektive e sprovuar për të ndërtuar “kurthe mjalti”.

Mbasi i joshte burrat, flinte me ta, dhe pastaj i fuste në kurth.(288) Ndërsa Majkëll Çani ishte spiun i kinezëve, Alizona, që ishte informatore e CIA-s, e kishte bindur, që edhe ai të përfshihej me CIA-n. Për Lindsein,nëse Alizona ishte një ngrehinë e përsosur për spiunazh,bashkëshorti i saj, Xhoi, ishte një gënjeshtar i trajnuar i nivelit qeveritar. Kërkesës së bashkëshortes për t’u rikthyer në familje, ai i ishte përgjigjur ftohtë. “Atdheu është i pari. Kjo është gjëja që bëj unë”.(229) Në këto çaste Lindsei, e dëshpëruar thellë, pa e ditur të vërtetën e largimit nga familja thotë: “E kuptova, se isha tradhëtuar prej tim shoqi”. Në këto moment, enigma të tjera kanë filluar t’ja përskuqin trurun Lindseit: A ishte Xhoi një nga ortakët kryesorë të Alizonës, në këtë serial krimesh?! Ende vazhdon ta brejë makthi se mos Xhoi kishte rënë në dashuri me Alizonën, dhe atë s’e kishte dashuruar kurrë! Xhoi ishte lidhur me CIA-n, që kur shërbente në Irak dhe Afganistan. Në kujtimet e para, kur ata u dashuruan, Xhoi, për Lindsein, ishte një njeri i hapur, i prekshëm,i ndershëm, dhe tepër real. Si i tillë, ai nuk mund të tjetërsohej aq shpejt në tradhëtar. CIA, tashmë e kishte kuptuar, se Majkëlli, edhe pse ishte me shtetësi amerikane, spiunonte edhe për kinezët. Ai kishte lindur në Kinë, dhe kishte ardhur në Amerikë si student, tetë vitet e fundit dhe jepte mësimin e historisë në Stanford. Pasi kishte rënë në dashuri me Alizonën, nuk mund të shkëputej dot prej saj.

Ishte ai, që i tregoi Alizonës, se një person i rëndësishëm i zbulimit kinez ishte gati të godiste SHBA-në për të rrëzuar qeverinë e saj. Dhe ky person ishte i ati i tij, Çani i vjetër. Ai kish sqaruar, se disa njerëz kino-amerikanë, që jetonin në San Francisko, ishin caktuar të vrisnin të atin e tij, sapo të vinte avioni me të cilin ai udhëtonte drejt Amerikës. Por ai nuk e dinte, se Majkëlli i ri, do t’ia transmetonte CIA-s lajmin, se Çani i vjetër do të udhëtonte me avionin 888. Kur ky avion u rrëzua, zbulimi kinez u befasua shumë. Në këto çaste hyn nyja lidhëse e brendisë së romanit, që është Xhoi, bashkëshorti i hetueses Lindsei, që vazhdon bisedën e trillit krijues:- Isha unë-tregon Xhoi, hetuesi që drejtoja operacionin e lidhjes Muler-Çani. Më kyçën brenda e më morën në pyetje…Ja, kjo ishte arsyeja, që unë nuk telefonova do t’i tregoj Lindseit, e cila për një kohë të caktuar, përjetoi thellë dhembjen e tradhëtisë bashkëshortore.(255). Alizona Myler ishte agjente e dyfishtë, prandaj nuk ishte trazuar nga asnjë palë. Ndoshta në çastin, kur ajo ishte zbuluar nga të dy shërbimet informative, për të shpëtuar veten, vret çiftin Çani. Sipas Xhoit, Alizona nuk ishte thjesht një vrasëse, por dhe një tradhëtare e pashembullt. Ajo ishte arrogante e krisur, i pëlqente të tërhiqte vëmendjen e burrave dhe i kthente ata në vegla të bindura.

Lindsei e njihte natyrën e saj dinake, prandaj, e dëshpëruar thellë nga largimi i papritur i bashkëshortit të saj, i drejtohej atij me trishtim: “A e ke pyetur veten Xho, pse Alizona është kaq e gatshme për t’u futur në shtrat me armikun”?!. Por, erdhi çasti, kur Alizona bie në lag, si dhelpra dinake. Duke e detyruar për të mos hipur në avion, bie në pranga. Erdhi momenti, që ajo të japë llogari për vrasjet makabre të “Katër Stinëve”. Gjithashu, erdhi koha, kur do të zgulohet e vërteta, për dramën e ndarjes së përkohshme dramatike të çiftit Xhoi-Lindsei, për një çështje të madhe siç është detyra ndaj kombit dhe atdheut, gjë që zbulohet qartë në prologun e romanit. Alizona, për të dhënë llogari për tradhtinë dhe krimet e bëra, u mbyll në një birucë të nëndheshme të projektuar nga një i çmendur. Muret e saj ishin të përkulur, ndërsa tavani varej, sikur do të binte në humnerë. Pyetjet që i bënin hetuesit Alizonës, ishin gati të njëjta: Kush e dha urdhërin për shpërthimin e avjonit?! Dhe përgjigjia e saj ishte gjithashtu e njëjtë: Ishin operativët kinezë. Unë vazhdoj të jem agjente e CIA-s. Kur e shihte, se s’kishe shpëtim, kërkonte të përplaste kokën pas murit. E kuptonte se ishte çmendur. Kur Xhoi këmëngulte të zbulonte sekretet, ajo përgjigjej ftohtë: I kam thënë të gjitha. Ishte plumbi 44, ai që e qëlloi në kokë, i cili solli fundin e pashmangshëm tragji-komik të kësaj mostre të dyfishtë, që krijoi shumë skena e prapaskena krimesh e vrasjesh. Ishte ky fund i paracaktuar, që do t’i jepte fund dramës familjare të çiftit Xhoi-Lindsei, ribashkimin e të cilit autori e jep metaforikisht, si një prelud të bukur dashurie, që vjen pas një “akullnaje” të tmerrshme pafajësie. Pas furtunave të errëta që sollën luftrat e ftohta mes dedektivash të çuditshëm, vendin e mjegullës enigmatike, do ta zinte dielli i së vërtetës. Xhoi, mbasi ka kryer me devotshmëri detyrën ndaj atdheut, vjen drejt Lindseit (bashkëshortes), me një tufë trëndafilash në dorë, si princi që kishte ardhur të zgjonte bukuroshen e fjetur me një puthje. Ndërsa Lindsei, e bindur për dashurinë e kristaltë të bashkëshortit të saj për të, por që ende nuk i është larguar plotësisht trauma shpirtërore që pësoi, është ende e dyzuar, gjë që e shpreh përmes fjalëve: “Unë nuk dija ç’të bëja…Ta lija të hynte në shtëpi, apo t’i thoja, jo tashti. Ndoshta një herë tjetër… Ky ishte fundi i një lufte të tmerrshme, mes dedektivësh, sa të ndryshëm, aq dhe të çuditshëm, që solli triumfin e së mirës mbi të keqen, e të drejtës mbi dinakërinë dhe të lirisë së vërtetë mbi verbërinë, mashtrimin dhe skllavërinë.