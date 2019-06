Shndërrimi i Topallit: Demokrati i vërtetë shkon në zgjedhje

Në lidhje me zjarrin tek shkolla e mesme “Shejnaze Juka” në Shkodër, këtë të martë, ka reaguar edhe ish-kryetarja e Kuvendit të Shqipërisë, Jozefina Topalli. Zonja Topalli, cilësuar dikur si krahu i djathtë i ish-kryeministrit Berisha, nuk ka pasur një qasje krejt pozitive ndaj opozitës së atëhershme dhe pozitës së sotshme, apo një qasje neutrale që mund të shpjegohet me rivalitetin politik.

Përkundrazi, Topalli parashikonte “plumba balli” për opozitën e atëhershme. Ndoshta nga mosvlerësimi që kryetari aktual i PD-së i ka bërë kësaj figure të rëndësishme në këtë parti, ose ndoshta se vetë Rama e quajti “autoritet i politikës shqiptare” zonjën e lënë pasdore, në një kohë kur, sipas tij, Kryemadhi është fallxhore e Basha marionetë, qëndrimi i Topallit duket mjaft pozitiv dhe mbi palët, duke bërë thirrje për paqe e gati –gati duke kërkuar votime më 30 qershor, ndryshe nga forca e saj politike.

Kujtojmë se si Dita raportonte para pak ditësh, Rama tha se nuk e kishte frikë Berishën se e kishte mundur kur Berisha kishte autoritete si Bode e Jozefina, çfarë duket të ketë ndikuar edhe qëndrimin e Topallit. Sikur të ishte tjetër person ajo shkruan në Facebook:

Djegia e shkolles nuk eshte historia e Shkodrës. E kundërta është historia e këtij qyteti. Kjo nuk ka ndodhur kurrë në 3 dekada. Nje demokrat nuk djeg as mandate as shkolla. Një demokrat i vertetë nuk hedh as molotov as ka frikë nga zgjedhjet. Demokratët nuk kanë patur frikë në ‘97 kur gjysma e territorit kontrollohej nga bandat. Nuk largohet Rama duke refuzuar parimet e vlerat e democracisë. Partia demokratike lindi si ëndërr e lirisë dhe e të drejtës me votu.Ai që mendon se do pengojë të drejtën e voteë nuk është demokrat. Shqiptarët duan paqe. 3 milion shqiptarë nuk mund te mbeten gjatë peng të 4-5 vetëve.

e.ll/dita