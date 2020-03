Shokon mjeku italian: Nga koronavirusi kanë vdekur vetëm tre persona, po ju mashtrojnë

Mjeku italian, nanopatolog nga Bolonja, Stefano Montanari ka tërhequr vëmendjen me prononcimin e tij lidhur me koronavirusin, të cilin e konsideron thjesht një grip që prek mushkëritë.

Ndërsa gjithë situatën e cilëson si një mashtrim të madh dhe jo një sëmundje aq vdekjeprurëse sa propagandohet nga media dhe drejtuesit e shtetit.

Gjatë në një interviste publikuar në affaritaliani.it, dr. Montanari thotë se është një virus që shërohet vetë nga organizmi, në pjesën dërrmuese të rasteve dhe nuk ka nevojë për masa ekstreme si ato që po vendosin qeveritë në botë.

Për të, në Itali fajin e kanë ata që qeverisin e që e kanë katandisur sistemin shëndetësor në një stad, që nuk ka kapacitet për të përballuar një virus që godet mushkëritë.

Sipas tij, koronavirusi po përdoret për një rindarje të pasurisë së botës, ku më të pasurit do të bëhen akoma më shumë më të pasur dhe do të thellohet varfëria.

Montanari deklaroi se kjo sëmundje ende nuk i dihet se ku e ka origjinën, sipas tij thuhet se vjen nga Kina dhe thuhet se është përhapur nga lakuriqi i natës.

“Të vdesësh nga një sëmundje do të thotë se ajo sëmundje është shkaku i vdekjes. Për shembull një infarkt kardiak është shkak i vdekjes. Nëse ti hidhesh poshtë trenit, trauma është shkaku i vdekjes. Por, nëse ti ke të ftohtë dhe hidhesh poshtë trenit, i ftohti nuk është shkaku i vdekjes. Ne kemi 650.000 persona që vdesin fiziologjikisht në Itali. Nëse i kontrollon do të gjesh që më shumë se gjysma kanë koronavirus. Pra jemi para një gjëje tepër të pompuar”.

Sipas tij, të vdekurit nga koronavirusi në Itali janë vetëm 3, ndërsa të tjerët janë persona me patologji të mëparshme që kanë qenë të prekur nga koronavirusi.

Ndërsa lidhur me vaksinën, ai thotë se nuk mund të funksionojë, sepse kemi të bëjmë me një virus që nuk krijon imunitet. Sipas tij, është një mashtrim botëror dhe multimilioner, sepse duke u vaksinuar të gjithë do të ngrihet një biznes kolosal.

Edhe masat e marra, sipas dr. Montanarit, janë një mënyrë për të detyruar njerëzit të vaksinohen. Lidhur me ngujimin e njerëzve, ai thotë se kjo do ta përkeqësojë shëndetin e njerëzve, pasi do të kenë mungesë vitamine D që e marrin nga dielli.

Për duhanpirësit, mjeku tha se kanë prirje të shfaqin simptoma më të shumta nëse preken nga virusi, në krahasim me joduhanpirësit.

Duke folur për imunitetin e masës, që është përmendur nga kryeministri britanik Boris Xhonson, tha se është një marrëzi, e shpikur nga industria farmaceutike.

j.l./ dita