SHORTI SPECIAL I “14 MARSIT”\ Fitohet makina, “Rroga Telebingo”, udhëtimi turistik në Maldive… Çmimi i madh mbi 41 milionë lekë u fitua në Tiranë

Nuk kanë të ndalur fituesit në Telebingo Shqiptare. Shorteu Special i “Ditës së Verës”, ka gëzuar me superçmime mijëra lojtarë në të gjithë vendin, ndërmjet tyre fituesi i “Bingos Milionere” mbi 41 milione lëkë (të vjetra), udhëtimit turistik në Maldive, makinës “Mitsubishi”, “Rrogës Telebingo”, lojës 100 sekonda në supermarket, 10 çmimeve të ruletës së fatit nga 30,000 lekë, si dhe shumë dhuratave e surprizave të tjera që loja më popullore e fatit në vend ka ofruar në këtë shorte festiv.

Shpallja e fituesve ka nisur me lojën e ruletës së fatit. Konkretisht, në lojën e ruletës së fatit të zhvilluar dje kanë luajtur 10 fituesit e çmimit tradicional prej 20,000 të përzgjedhur në shorteun e datës 7 Mars, ku: Anila fitoi 22,000 lekë, Tatjana 26,000 lekë, Xhoana 26,000 lekë, Marçela 22,000 lekë, Shaqiri 101,000 lekë, Jeta 23,000 lekë, Ramadani 25,000 lekë, Pranvera 25,000 lekë, Suela 26,000 lekë, si dhe Lirika 103,000 lekë. Ndërkohë që edhe 10 fitues të tjerë të përzgjedhur dje, krahas shumës prej 30,000 lekësh, të dielën do të luajnë sërish me ruletën e fatit për të fituar dy çmimet prej 100,000 lekësh, si dhe shumat e tjera të ruletës.

Lista e fituesve është zgjeruar edhe më tej nëpërmjet lojës telefonike me dhuratat dhe çmimet e fshehura në zarfe, ku shumë lojtarë të përzgjedhur si fitues kanë tentuar të gjejnë se ku mund të fshiheshin çmimet më të preferuara, udhëtimi turistik në Maldive, makina “Mitsubishi”, “Rroga 2-vjeçare Telebingo, si dhe shumë dhurata dhe çmime të tjera që janë fituar ditën e djeshme.

Adelina në kryeqytet ishte fituesja e parë që ka tentuar të gjejë se ku mund të fshiheshin këto çmime të mëdha, por që me përzgjedhjen e bërë ka siguruar shumën prej 75,000 lekësh, si dhe një lap-top dhuratë. Elona në Vlorë ka vijuar të luajë më tej, duke siguruar shumën prej 60,000 lekësh, një aparat telefoni celular, si dhe internet një vit falas nga kompania One. Ndërsa Ardiani në kryeqytet, është shpallur fitues i 60,000 lekëve, si dhe një telefoni celular. Merita në Durrës ishte një tjetër fituese që ka siguruar nga Telebingo Shqiptare shumën prej 105,000 lekësh, si dhe një telefon celular. Më së miri fati i ka buzëqeshur edhe fitueses së radhës. Kësaj here bëhet fjalë për Liljanën në kryeqytet, e cila me zarfet e mbajtura në fund të lojës, ka fituar shumën prej 30,000 lekësh, udhëtimin turistik në Maldive, si dhe një lap-top dhuratë. Lojën telefonike e ka vijuar më tej edhe Gentiani në Berat, i cili ka fituar 120,000 lekë, si dhe një playstation. Edhe Frosina në Pogradec i është bashkuar lojës telefonike, ku dhe ka fituar shumën prej 110,000 lekësh, si dhe një televizor dhuratë. Ndërsa Ori në Fier ka siguruar shumën prej 65,000 lekësh dhe një vit abonim falas të inernetit, teksa do të luajë edhe në lojën e “100 sekondave në supermarket”.

Makina “Mitsubishi” është fituar nga Shefkiu në Tiranë, ndërsa “Rroga Telebingo” nga Kol Ndreca po në kryeqytet, i cili për dy vite me radhë, do të marrë nga Telebingo çdo muaj rrogën e garantuar prej 50,000 lekësh.

Pas fituesve të lojës telefonike është hedhur edhe shorti i goglave për “Bingon Milionere” që ka kapur vlerën e 4,118,050 lekëve. Seria e numrave të përzgjedhur ka treguar se ky çmim i madh qëndron në Tiranë, ku dhe rezulton të jetë blerë bileta fituese.

Shorti i goglave ka përzgjedhur edhe mijëra fitues të tjerë nëpërmjet serisë me një linjë dhe dy linja. Konkretisht në shorteun e ditës së djeshme janë shpallur si fitues të serisë me një linjë edhe 32657 lojtarë të tjerë, që sigurojnë nga Telebingo shumën 70 lekë. Fitues të serisë me dy linja janëshpallur edhe 392 lojtarë, ku secili prej tyre siguron shumën prej 3,965 lekësh. Fitues të një bilete janë edhe të gjithë lojtarët që kanë numrin 8, të përcaktuar si numër fati në biletën e tyre.

Lista e fituesve është zgjeruar edhe më tej, ku në Telebingo është paraqitur edhe fituesi i çmimit të madh të javës së shkuar, i cili ka tërhequr çekun me shumën e fituar. Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuara informacionet e plota mbi fituesit e shpallur në shorteun e djeshëm të Telebingos. Ditën e mërkurë, në orën 12:00, fituesit mund të paraqiten për të tërhequr dhuratat dhe çmimet pranë zyrave të Telebingo Shqiptare në adresën: Nacional sh.a. Rr. “Qamil Guranjaku”, Vila 9/1.