Shorti Special i “Ditës së Punëtorëve” hidhet më 2 Maj/ Shumat marramendëse që do fitohen të dielën në Telebingo Shqiptare

Një biletë Telebingo mund të sjellë fatin në shtëpinë tuaj këtë të dielë, pasi ju jep shansin t’i bashkoheni Shorteut Special të “Ditës së Punëtorëve”, ku do të fitohen miliona të tëra. Për të qenë pjesë e këtij shorteu që do të hidhet të dielën e datës 2 Maj, ju duhet të blini biletën speciale, që do ta gjeni përgjatë gjithë javës në të gjitha pikat e shitjes së Telebingo Shqiptare.

Me blerjen e kësaj bilete qëkushton 250 lekë, mund të bëheni fitues jo vetëm i“Bingos Milionere” të garantuar mbi 30 milionë lekë(të vjetra), por edhe i njërës prej 2 “Rrogave Telebingo”, ku për dy vite me rradhë do të mund të merrni çdo muaj shumën prej 50,000 lekësh. Ndërkohë që surprizat e këtij shorteu do të vijojnë më tej, pasi në lojë do të jenë edhe 2 çmimet “100 sekonda në supermarket”, 2 skutera elektrike, shumë dhurata, si: televizorë, laptopë, playstation, çmimet në zarfe do të nisin nga 30,000 lekë e më shumë, teksa do të jepen edhe 10 çmimet nga 30,000 lekë, etj. Nxitoni të blini biletën e fatit për të qenë ju fituesit e këtyre superccmimeve të Shorteut Special të “1 Majit”.

Me mijëra kanë qenë edhe fituesit që kanëluajtur gjatë ditës së djeshme me Telebingo nëpërmjet lojës telefonike për çmimet dhe dhuratat e fshehura në zarfe, ruletës së fatit, si dhe shortit të goglave për çmimin e madh të javës që ka kapërcyer shumën e mbi 13 milionë lekëve (të vjetra).

Sikundër është bërë traditë, shpallja e fituesve ka nisur me lojën e ruletës së fatit, ku krahas 10 të përzgjedhurve që do të luajnë sërish në shorteun e datës 2 Maj, ditën e djeshme Namija ka siguruar shumën 24,000 lekë, Liria 24,000 lekë, Dashamiri 22,000 lekë, Nafrika 100,000 lekë, Luiza 24,000 lekë, Elsa 24,000 lekë, Elena 24,000 lekë, Fatbardha 27,000 lekë, Sabriu 24,000 lekë, si dhe Xhevahiri 102,000 lekë.

Fitues të tjerëi janë bashkuar Telebingos në vijim edhe në lojën telefonike me dhuratat dhe çmimet e fshehura në zarfe. Përzgjedhja rastësore e kontrabiletave ka shpallur si fituese të parë të lojës telefonike Ferdanen në kryqytet. Me mbajtjen e dy zarfeve më të preferuara, ajo ka siguruar shumën prej 55,000 lekësh. Flamuri në Tiranë ishte një tjetër fitues që ka tentuar të gjejë se në cilin prej zarfeve mund të fshihej “Rroga 2-vjeçare Telebingo” apo makina “Mitsubishi”, por me mbajtjen e zarfeve në fund të lojës ka siguruar shumën prej 75,000 lekësh. Kastrioti në Elbasan ishte një tjetër fitues që ka siguruar nga Telebingo shumën prej 60,000 lekësh. Ndërsa në vijim, Përparimi është shpallur fitues i shumës prej 50,000 lekësh.

Më së miri fati i ka buzëqeshur edhe fituesit të radhës. Kësaj here bëhet fjalë për Anestin në Vlorë, që ka siguruar nga loja telefonike shumën prej 90,000 lekësh. Një tjetër fituese në vijim të lojës ka arritur të sigurojë nga loja telefonike plot 100,000 lekë. Olsi ishte fituesi i fundit i lojës telefonike që ka siguruar shumën prej 25,000 lekësh, një aparat telefoni celular si dhuratë, teksa do të luajë edhe në lojën e “100 sekondave në supermarket”, kohë në të cilën do të mund të marrë të gjitha produktet e tij më të preferuara.

Pas fituesve të lojës telefonike është hedhur edhe shorti i goglave për çmimin e madh të javës, që ka kapur vlerën e 1,384,200 lekëve. Seria e numrave të përzgjedhur ka treguar se çmimi i madh i javës ndalet në kryeqytet, ku dhe rezulton të jetë blerë bileta fituese.

Shorti i goglave ka përzgjedhur mijëra fitues të tjerë nëpërmjet serisë me një linjë dhe dy linja. Në shorteun e ditës së djeshme janë shpallur si fitues të serisë me një linjë edhe 5700 lojtarë të tjerë, që sigurojnë 50 lekë. Fitues të serisë me dy linja janë shpallur edhe 226 lojtarë, ku secili prej tyre siguron shumën prej 2,310 lekësh. Ndërsa fitues të një bilete janë edhe të gjithë lojtarët që kanë numrin 3, të përcaktuar si numër fati në biletën e tyre.

Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuara informacionet e plota mbi fituesit e shpallur në shorteun e djeshëm të Telebingos. Ditën e mërkurë, në orën 12:00, fituesit mund të paraqiten për të tërhequr dhuratat dhe çmimet pranë zyrave të Telebingo Shqiptare në adresën: Nacional sh.a. Rr. “Qamil Guranjaku”, Vila 9/1.