Shpërthen Idrizi: Arbitri shau lojtarët, nuk ka bir nëne të shajë vlonjatët

Administratori i Flamurtarit, Sinan Idrizi, doli i irrituar pas ndeshjes Flamurtari-Vllaznia, dhe për mikrofonin e RTSH-së ai vendosi të tregonte për incidentin e ndodhur në tunelin e stadiumit.

Sipas Idrizit, gjyqtari anësor ofendoi në mënyrë vulgare lojtarët e Flamurtarit e tifozët, dhe se tuneli i stadiumit Flamurtari u kthye në arenë boksi.

Ai u shpreh se për të gjithë këtë agresion të ushtruar ndaj Flamurtarit do të bëjë një denoncim, që edhe pala sulmuese ta kuptojë se me kë ka të bëjë.

Duke shfaqur karakterin e tij prej vlonjati, administratori i Flamurtarit cilësoi se veprime të tilla vijnë nga FSHF-ja.

Deklarata e plotë:

“Nuk bëhet fjalë për tension këtu bëhet fjalë për bijë kur*ve. Nuk kam më koment. Kam zbritur në dhomat e zhveshjes pas ndeshjes.

Gjyqtari ka sharë me libër shtëpie tifozerinë dhe lojtarët. Sot do shkoj në polici të bëj një denoncim. Këta lloj bastardësh mos të kujtojnë se ne jemi tokë e butë këtu, dhe se mund të bëjnë ç’të duan. Krahas shtetit, ne jemi të zot t’i dalim zot vetes tonë. Në Vlorë nuk ka bir nëne të shajë vlonjatët me libër shtëpie.

Arbitri do të vijë me ne në polici tani. Një arbitër bastard që bën këtë që bëri. Janë pjesëtarët bastardë të FSHF-së që shajnë me libër shtëpi futbollistët e Flamurtarit. Është çudi e madhe, vetëm në këtë vend bëhen këto gjëra. Zbres poshtë për t’u takuar, kur shikoj, anësori shahej me libër shtëpie dhe bënte grusht me lojtarët e Flamurtarit.

Vëzhguesi bastard i FSHF-së, Bujar Pregja, nuk reagon, “por nuk kam çfarë të bëj” thotë. Tuneli i Flamurtarit u kthye në arenë boksi sot. Këta janë bastardët që komandojnë futbollin shqiptar sot”, deklaroi Sinan Idrizi pas ndeshjes.

s.a/dita