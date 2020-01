Gjumi natës s’të zë fare,

Dhe je zhytur në siklet,

Për një vashëz lastre,

Që vetëtinë si kometë.

Ecën dhe flet me vete,

Që kur gdhin e gjersa muget,

Po edhe dritë e një komete,

Ndrinë një çast pastaj zhduket.

Mblidhe veten e shkretuar,

Mblidhe veten, biri im,

Sepse lulja e vesuar,

Do të vyshket padyshim.

Syri saj që ndez ylberët,

Dhe drejt teje nis shigjetë,

Do të zbehet vonë a herët,

Do zërë cipë e do zërë rrjetë.

Edhe buza qumështore,

Që në ëndërr të fanitet,

Ditë pas dite, orë pas ore,

Biri im do jargavitet.

Faqja kuq e bardhë si pjeshka,

Cipë e virgjër si dëborë,

Do forcohet porse eshka,

Do të bëhet për uror!

Edhe prapanicë e bukur,

Që të lojti, o i zi,

Kryevepër në të dukur,

Ti e di që s’bën flori.

Gjiri mbushur, porsi napa,

Që të dogji si ne ethe,

Ca përpara, ca më prapa,

Do t’i thahet si një gjethe.

Ato shalë të mermerta,

Larë me vesë e me nektarë,

Do të bëhen aq të serta,

Do të mbushen me damarë.

Biri im që po më çmende,

Dëgjo mua që jam djegur,

Fiksimin e moshës tënde,

Mos e merr me të përpjekur,

Bukurisë mos iu nda kurrë,

Kërko ajkën, kërko nurin,

Po jo gjerë aty, o burrë,

Aq sa të të heq trurin.

Do një gjë me të vërtetë,

Dhe mbi vapën dhe mbi llohën:

Shpirtit mos iu ndaj vërtetë,

Se shpirti sfidon dhe kohën.

Dashuria për një femër,

Biri im të bën robot,

Dashuria për shpirt e zemër,

Daltë e kohës nuk hyn dot.

Ndaj fli gjumë si Engjëllori,

Sepse kemi për të vdekur,

Në fanitje meteori,

Mos e merr me të përpjekur.

Arben Duka