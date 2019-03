Shqipëri-Turqi, nisin përgatitjet për rritjen e sigurisë

Në 22 mars Kombëtarja shqiptare do të nisë aventurën e saj në kualifikueset e “Euro 2020” me ndeshjen ndaj Turqisë, një sfidë kjo që do të luhet në “Loro Boriçi” të Shkodrës.

Problemi kryesor për futbollin shqiptar ditët e fundit ka qenë siguria në stadiume për shkak edhe të asaj që ndodhi në përfundim të sfidës mes Kamzës dhe Laçit.

Për ndeshjen e 22 marsit në Shkodër do të ketë forca sigurie private dhe ajo që ka marrë përsipër këtë ndërmarrje është BBS Security, kompania që është kontraktuar nga Federata Shqiptare e Futbollit.

Me këtë rast, në “Selman Stërmasi” oficerë të sigurisë kanë bërë një trajnim me stjuartët për ruajtjen e sigurisë. Për ta u dhanë këshilla specifike për pozicionet që do të kenë në stadium në zona të ndryshme të tij.

Po kështu është punuar me stjuardët për mbrojtjen e arbitrave, ndërkohë që u kryen edhe ushtrime përgatitore duke simuluar sulme ndaj zyrtarëve të ndeshjeve.

Por jo vetëm kaq, BBS Security ka nisur bashkëpunimin edhe me disa klube të Kategorisë Superiore, duke qenë se është ky kompeticioni ku shfaqen problemet me sigurinë, për të evituar përsëritjen e ngjarjeve të rënda si ajo në fushën e Kamzës.

o.j/dita