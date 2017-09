“Shqipëria as në vitin 2025 nuk do hyjë në Evropë”, shikoni si reagon Rama ndaj qytetarit

Kryeministri Edi Rama merr shumë komente dhe reagime nga ana e qytetarëve në rrjetin e tij social “Facebook”, pas çdo statusi që publikon. Ajo që vihet re është se shumë nga qytetarët i shkruajnë lidhur me rastin në fjalë por jo vetëm.

Një ndër komentuesit i ka shkruar Ramës se Shqipëria as në 2025 nuk do të pranohet në Evrope.

Qytetari: Tani sa e lexova lajmin se Shqipëria as ne vitin 2025 nuk do yje ne Evrope ju si thoni. Me këto merruni dhe jo me kullat

Rama: Niko Niko dikush qe lexon shume mire shkruan edhe shume mire dhe nuk shkruan yje kur do te thote hyje😀

Replikat

Qytetari: Sa shpejt i kthen pergjigjet per te tilla situata, nderkohe per Shkozen as e more mundimin te pakten te qetesoje familjaret

Rama: Per Shkozen eshte shume e qarte Roni, s’ka asgje per te kthyer pergjigje: Jane ndertime pa leje ne mes te nje rruge kryesore te Tiranes dhe duhet te prishen, nderkohe qe banoreve Bashkia e Tiranes duhet t’u ofroje bonus qeraje si te pastrehe! Familjet kete e dine prej kohesh dhe s’ka asnje shans as per ta dhe as per askend tjeter qe te legalizohen ne mes te rrugeve e pastaj te shpronesohen me parate e kopshteve, cerdheve, spitaleve, per te hapur rrugen qe eshte e te gjitheve!

Qytetari: Z.Kryeministër si është e mundur të lejohet prishja e Kullës së PREK CALIT??? është turp kombëtar Z.KRYEMINISTËR MER MASA URGJENTE DHE MOS LEJO TË NDODHIN KËSI LLOJ MARINASH NË QEVERIN TËNDE…

Rama: Cami Alimi turpet kombetare jane krejt te tjera dhe mos bjer ne kazanin e politikes se te humbet filli i trurit pastajKomentuesja: Jo por shume keni prishur dhe asgje te hajrit, sherr me grekun dhe tani sherr me geget, ndersa trafikantet qarkullojne te lire….mos ja hidhni fajin BE-se, jepni rezultate konkrete……populli eshte ne varferi ekstreme po e tmerroni me ato spitale, gjykata dhe reforma bosh..

Rama: Sherr me geget?!? C’eshte ky sherr me geget o Suzane?! Shko ne shkolle xhan shko ne shkolle, mos u merr me telefonin ne oren e mesimit

Qytetari: Eshte e shtune sott o Edi 😂😂😂😂

Rama: Mäříø Rékä e di prandaj edhe i’u pergjigja Suzanes (Suzana ti nuk e ke lexuar, po eshte nje liber, te shtunat e Suzanes😀) se mendova qe duhet ta kete shkolle edhe te shtunen qe te kape nivelin e munguar😂

Qytetari: Na mbyti LEPURI o Edi,por fut një diktatur në atë të shkret ligj,këtu bombardohesh ty që je Gjigand,po ne e 1 .65 Rama:Ja sa te rritesh edhe pak tiger e pastaj s’do te te bejne me pershtypje karshilleqet e lepuritz😂

Qytetari: Arrogant si gjitmone. Koka me mire te jete bosh,se sa plot e me tru GOMARI.

Rama: Hahahahaha kur e ke bosh Kaçi, nuk e ndan dot kush eshte gomari mes teje e gomaritQytetari: ska populli buk te haj kaq duhet te mjaftoj qe te skuqesh nga turpi , GJynaf .

Qytetari: Kryeministri na del si puna Fahriut gjithologut nga Gjakova kur ska pergjigje miret me ofendime te tipit anadollak,i pa shkolle,shko ne shkretiren e arabise.Nuk mundet te gjesh gjuhe edhe me 4 vjet shkolle qe kane?!!!Voten e do sigurisht nga ky grup njerezish!!!

Rama: Semedin Selimi e para ti nuk ditkerke cfare eshte ofendimi dhe natyrisht pastaj s’ke si te mos jesh ofendues, po s’ka asnje problem, ketu jemi ne facebook, dy duar per nje koke😀

Qytetari: e ka Prek jo Prenk, o hajdar

Rama: Eshte korrigjuar o dizdar😂

Qytetari: apo nuk ke faj ti more jooo, ca ti bejm lulit, pa ti e ke 12:00

p.s: gjithsesi me mire dizdar se hajdar 😉✌Rama: Ergys Dizdari kjo ha diskutim, po s’po e zgjasim kete dhe sa per 12.00 ishte 12.00 kur te shkruajta tani eshte 13.00