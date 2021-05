Dalim nga zona e rrezikshme e Covid në botë, harta botërore e nxjerr Shqipërinë si vend të sigurt. Pjesa më e madhe e Europës në ngjyrë të kuqe

Shqipëria del nga zona e kuqe e Covid në hartën botërore për situatën e pandemisë.

Sipas hartës së publikuar nga prestigjozja The New York Times, shihet se Shqipëria ka zbritur në zonën me ngjyrë të verdhë, ku me këtë ngjyrë përcaktohen vendet me rënie të konsiderueshme të rasteve të reja me Covid në botë.

Mjeku neurokirurg në Madrid, Kita Sallabanda, tha për Tv Klan se ndryshe nga një muaj më parë, dy javët e fundit të Prillit situata në Shqipëri është pozitive.

“Shqipëria është në ngjyrë të verdhë, ndërsa pjesa më e madhe e Europës në ngjyrë të kuqe. Është një vend që është që është në situatën e mesme, nuk është si Kina, Australia apo Meksika në listën jeshile, por është situatë pozitive, ndërsa më parë ishte me ngjyrë të kuqe”, tha Sallabanda.

Sipas mjekut, edhe të dhënat e Bashkimit Europian e nxjerrin Shqipërinë në vendin e dytë në Europë që po e kalon lehtë pandeminë.

“Unë mendoj se Shqipëria është më mirë se vendet e rajonit. Shqipëria nga të dhënat e BE është vendi i dytë në Europë që po e kalon më lehtë dhe po del më lehtësisht nga kjo pandemi”.

