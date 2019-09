Shqipëria e esktremeve: 10% shpenzojnë 3 herë më shumë për fryme se 90%

Familjet e varfra të Shqipërisë, ato që ndodhen në 20% e poshtëm të të ardhurave, duket sejanë të destinuara të mbesin të tilla, pasi ata detyrohen t’i shpenzojnë të gjtha të ardhurat e tyre për ushqim dhe për fatura, kryesisht ujë dhe drita.

Këto familje, që përfaqësojnë edhe shtresën më të varfër në vend, arrijnë që mesatarisht të ndajnë vetëm 0.2 % të të ardhurave të tyre për arsimim.

Kur mesatarja kombëtare e shpenzimeve për arsimim është mjaftueshëm e ulët me 3%, këto familje munden të ndajnë 15 herë më pak nga buxheti i tyre i kufizuar.

Sipas të dhënave, familjet e varfra vitin e kaluar përdoren mesatarisht 53.3% të buxhetit mujor për blerjen e ushqimeve, ndërsa 22.7% të pjesës së mbetur e përdorin qiranë, faturat mujore të dritave dhe të ujit dhe mirëmbajtën e banesës.

Gjithashtu, familjet e këtij grupi, në krahasim me mesataren e vendit, shpenzojnë shumë më pak për shëndetin, komunikimin, transportin, argëtimin e nevoja të tjera.

Bazuar në anketën e buxhetit të familjeve 2018, shpërndarja e shpenzimeve për konsum tregon se 90% e familjeve shpenzon 83,9 % të vlerës së konsumit gjithsej, me një mesatare të shpenzimeve për konsum prej 70.788 lekë në muaj. Nga ana tjetër, 10 % e familjeve shpenzon 16,1 % të konsumit total, me një shpenzim mesatar prej 122.242 lekë në muaj.

Shpenzimet mesatare për konsum të 10 % të familjeve me shpenzime më të larta janë 1,7 herë më shumë se ato të 90 % tjetër të familjeve.

Konsumi për frymë i 90 % të familjeve me shpenzimet më të ulta janë mesatarisht 20.294 lekë në muaj, ndërsa 10 % i familjeve me shpenzimet më të larta janë mesatarisht 60.987 lekë në muaj për frymë. Pra, raporti i decileve 10/90 është 3,0 herë më i madh, në favor të 10% të familjeve.

Shpenzimet mesatare për konsum të familjeve tregojnë se në vitin 2018 ka pasur një ulje prej 19,6 % të shpenzimeve të 10 % të familjeve me shpenzimet më të larta dhe një rritje prej 9,5 % të shpenzimeve mesatare për konsum të 90 % tjetër, në krahasim me vitin 2017./ monitor

