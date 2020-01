Shqipëria merr kryesimin e OSBE, Thaçi: I lumtur, t’i jepet përparësi paqes dhe pajtimit

Ditën e sotme Shqipëria mori kryesimin e OSBE-së.

Nuk ka munguar edhe një reagim i Presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, i cili ka uruar Shqiperinë për marrjen e Presidencës së OSBE.

“Urime Shqipëri për marrjen e kryesisë së OSBE-së për vitin 2020. Ne shpresojmë që të punojmë me kryeministrin @ediramaal për të çuar përpara misionin tonë të përbashkët për forcimin e demokracisë dhe të drejtave të njeriut. I lumtur për të parë një listë gjithëpërfshirëse të përparësive që i japin përparësi paqes dhe pajtimit”, shprehet ai në një postim në “Twitter”.

Congratulations to #Albania for taking OSCE chairmanship for 2020. We look forward to working with PM @ediramaal to advance our joint mission of strengthening democracy and human rights. Glad to see a comprehensive list of priorities that prioritizes peace and reconciliation.

— Hashim Thaçi (@HashimThaciRKS) January 9, 2020