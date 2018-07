Shqipëria në axhendën e vendeve turistike, mbërrin kroçera e parë nga Turqia

Për herë të parë, Turqia ankoron në vendin tonë krocerat me turistë, duke e bërë Shqipërinë destinacion të ri. Me një kapacitet prej 18000 pushuesish, ajo ka zbarkuar në qytetin e Durrësit.

Në bordin e saj ndodheshin turistë nga vende të ndryshme të botës dhe destinacioni i tyre ka qenë Kruja, Tirana dhe Berati.

Turistët janë pritur dhe shoqëruar nga të rinjtë e “Smile Albania”.

I pranishëm në ceremoninë e pritjes ishte edhe Ministri i Turizmit, Blendi Klosi, i cili ishte ftuar nga kapiteni dhe agjensitë turistike.

Në fjalën e tij Klosi ka falënderuar kapitenin e Kroçerës që zgjodhi si destinacion Shqipërinë.

“Ne erdhëm të falënderojmë Kroçerën e parë të nisur nga Turqia. Do të donim shumë të falënderonim kapitenin e kroçerës së parë të ardhur nga Turqia të cilët vlerësuam Shqipërinë si destinacion të ri të cilët do ta frekuentojnë Shqipërinë për gjatë gjithë sezonit turistik të këtij viti dhe po ashtu me të rinjtë e projektit smile ne u përpoqëm t’i ofronim buzëqeshjen të gjithë pasagjerëve të këtij udhëtimi përveç shpjegimeve që ju dhanë të rinjtë e projektit smile. Një pjesë e turistëve kanë qenë sot në Kruje ndërsa një pjese kanë vizituar Tiranën dhe pothuaj të gjithë janë të surprizuar nga mikpritja shqiptare nga bukuria e vendeve turistike dhe po ashtu kane arritur që të bindin dhe kolegë të tjerë dhe sidomos kapitenin dhe ekuipazhin e ri që të vinin në Shqipëri me kompaninë e tyre” – deklaroi Klosi.

Më tej kanë folur edhe përfaqësuesit e agjensive turistike, të cilët kanë shtuar se Shqipëria është përfshirë tashmë në vendet turistike për tu vizituar.

Gjithashtu kapiteni i kroçerës, është shprehur i habitur dhe i kënaqur për mikëpritjen.

“Është hera e parë që një kroçerë turke mbërrin në Shqipëri. Është hera e parë në këtë port dhe kjo do të thotë të hapësh një derë dhe është kënaqësi që të shohësh këta të rinj me t-shirt të cilët shpjegojnë shumë mbi saitet turistike dhe historinë e tyre, është kënaqësi të dëgjosh për Tiranën dhe të pritesh me buzëqeshje nga këta të rinj”, tha ai.

