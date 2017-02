“Shqipëria nuk ka nevojë për anatemues cinikë, por për vetëvlerësim kombëtar”

Kryetarja e Komisionit për Politikën e Jashtme në Parlamentin e Shqipërisë, Arta Dade gjatë një ndërhyrjeje në seancën plenare të 2 shkurtit tha se hapja e negociatave të Shqipërisë me BE-në, kërkon angazhimin e të gjithëve.

Më poshtë pjesë nga fjala e Dades, pas një replike me deputetin Aldo Bumçi:

Sot, kur balancat gjeopolitike dhe qendrat gravitacionale të interesave po lëvizin, me një Europë më pak dashamirëse, më pak tolerante, më komplekse, më strikte, më të lodhur e më pak optimiste, në një Ballkan të turbullt e të tensionuar, me një faktor politik mbarë shqiptar të polarizuar dhe, për më keq, në një moment kur vendi po përjeton një situatë politike kaotike, Shqipëria ka nevojë më shumë se kurrë për mendje të ftohta, ide të qarta dhe qëndrime largpamëse.

Objektivi ynë madhor i integrimit sa më parë në BE, si e vetmja alternativë për të garantuar një të ardhme më të sigurt e më të begatë për Shqipërinë dhe shqiptaret është përqafuar nga të gjithë partitë politike dhe politikanët seriozë. Ndërkohë hapja sa më parë e negociatave, si një hap vendimtar në këtë rrugë sigurisht që kërkon angazhimin e të gjithëve për të kontribuar në plotësimin e detyrimeve dhe kushteve të domosdoshme për këtë (vettingu, zgjedhjet, lufta kundër korrupsionit etj).

Kur them angazhimin e të gjithëve, kam parasysh si qeverinë ashtu dhe opozitën, si mediat ashtu dhe shoqërinë civile. Por kur them kontributin, nuk kuptoj atë lloj lobingu që, për interesa politike, partiake apo, më keq akoma, personale, godet interesat kombëtare, duke sabotuar çdo përpjekje e duke ç‘vlerësuar çdo arritje që e paraqet vendin në një dritë më optimiste dhe e sjell Shqipërinë më pranë objektivit të saj.

Të anatemuarit pa kriter e gjithçkaje që ka lidhje me Shqipërinë dhe ecurinë e saj është po aq e dëmshme për Shqipërinë sa edhe për tërë kombin shqiptar. Ajo e dobëson imazhin dhe peshën e Shqipërisë dhe ul vlerën e tërë faktorit shqiptar në arenën europiane dhe ndërkombëtare sikurse dhe në rajon. Ajo i hap rrugën diversioneve të elementeve, fraksioneve e politikave të ndryshme antishqiptare (sikurse ishin akuzat e disa eurodeputetëve grekë ndaj Shqipërisë për pretendime territoriale gjatë diskutimit rreth raportit të eurodeputetit Fleckenstein për ecurinë e reformave në Shqipëri por edhe provokimet e përshkallëzuara serbe ndaj Kosovës, si muri, treni, flete-arrestet etj).

Shqipëria nuk ka nevoje as për anatemues cinikë, as për kritizerë pseudo-demokrate e as për pseudo-patriote. Retorika nacionaliste boshe me qëllime propagandistike, nuk bën gjë tjetër veç se nxeh gjakrat dhe mendjet, duke krijuar situata aspak konstruktive dhe provokuar tensione të kota e me efekte totalisht irracionale, që më pas shfrytëzohen për të demonizuar shqiptarët dhe simbolet e tyre.

Përkundrazi, ne kemi nevojë për një vetëvlerësim kombëtar dhe një patriotizëm të vërtetë e të shëndetshëm që të na bashkojë rreth një platforme strategjie kombëtare, e cila do të konsolidonte pozicionin e Shqipërisë në rajon, do të rriste dinjitetin e saj dhe forconte rëndësinë e tërë faktorit shqiptar në përgjithësi.

Shqipëria si pjesë e politikave të përbashkëta të sigurisë e çështjeve të jashtme ka rolin e saj për të luajtur nxitës e inkurajues për bashkëpunim konstruktiv, rol i vlerësuar nga partneret tanë, pa shkarë në politikë nacionaliste që lehtësisht përdoren me keqdashje madje deri në Parlamentin Europian. Këtu nuk e kam fjalën për patriotizmin e shëndetshëm, i cili manifestohet përmes punës rezultative në shërbim të njerëzve, në shërbim të qytetarëve, të rritjes së cilësisë së jetës së tyre, në shërbim të lidhjeve e bashkëpunimit mes faktorit shqiptar kudo ku jeton në rajon e më gjerë.

Në angazhimin tonë si vende kandidat në BE e pritshmëritë për hapjen e negociatave Do të dëshiroja të ndalesha në tre momente të rëndësishme:

I pari lidhet me miratimin e projekt-rezolutës për Shqipërinë nga Komisioni i Punëve të Jashtme të Parlamentit Europian dhe deklaratën e bërë nga Raportuesi për Shqipërinë, Knut Fleckenstein. Citoj : « Nëse reforma në drejtësi nis të implementohet menjëherë, pas zgjedhjeve të qershorit mendoj se do të kemi edhe hapjen e negociatave, duke shpresuar që komisioni të jete dakord. Monitorimi në këtë rast nuk është i nevojshëm sepse ne kemi besim tek parlamenti dhe autoritet shqiptare».

Pra përveç rëndësisë së zbatimit të reformës dhe zhvillimit të rregullt të zgjedhjeve, Përfaqësuesi i lartë shpreh edhe besimin tek ne, parlamenti dhe autoritetet shqiptare – që ne kemi jo vetëm barrën morale e kombëtare por edhe detyrën institucionale e shtetërore ta justifikojmë.

I dyti ka të bëjë me vijimin e bisedimeve Kosove – Serbi në Bruksel, pas të cilave Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Europian, Federica Mogherini është shprehur se «Progresi për normalizimin e marrëdhënieve është çelësi për të dyja palët për të ruajtur paqen dhe për të shkuar drejt Bashkimit Evropian. Është esencial për Evropën dhe stabilitetin e rajonit».

Duke u bashkuar me këtë vlerësim, do të doja të ndaja me ju shqetësimin e shprehur në Komisionin e Jashtëm për faktin se disa vende anëtare të BE po mbajnë një profil të ulet, duke mos ushtruar presionin e duhur ndaj Serbisë për aktet e përsëritura provokative, por duke u munduar të mbajnë në fre qeverinë e Kosovës. Për këtë arsye mendoj se është e nevojshme që të tërheqim vëmendjen për një trajtim proporcional të raporteve shkak – pasojë, çka do të mundësonte një përqasje të drejtë e realiste të problemeve dhe zgjidhjen racionale të tyre, në favor të paqes e stabilitetit.

I treti ka të bëjë me zhvillimet në Maqedoni. Do të doja të theksoja se pa asnjë dyshim ne nuk përzihemi në punët e brendshme të Maqedonisë. Por sigurisht, ne si shqiptarë nuk mund të mos inkurajojmë shqiptarët që jetojnë atje të bashkohen për të mbrojtur të drejtat dhe interesat e tyre legjitime, e nuk mund të mos shprehim kënaqësinë kur shqiptarët, nëpërmjet partive të tyre, arrijnë të përligjin rolin dhe të sanksionojnë vendin e tyre si element shtet-formues e faktor determinues në stabilitetin e progresin e vendit.

Në këto kushte, për të gjithë ne, bëhet më imperative se kurrë shprehja pa ekuivoke e vullnetit politik të përbashkët dhe marrja e disa masave, të cilat duhet të synojnë bashkëpunimin midis të gjitha forcave politike për të dalë me qëndrime të unifikuara lidhur me çështje kaq të rëndësishme si ajo e integrimit të Shqipërisë në BE, ajo e uljes së tensioneve dhe e konsolidimit të shtetit sovran të Kosovës, plotësimi dhe respektimi i të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni e kudo që ndodhen.

Është momenti kur i tërë faktori politik shqiptar të bashkohet pa dallim bindjesh e përkatësish partiake për mbrojtjen e interesave kombëtare me një platforme të qartë, të studiuar e të dakordësuar.