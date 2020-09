Shqipja është gjuhë e vjetër, por jo gjyshe- stërgjyshe e gjuhëve

Vlerësim për veprën e prof. Qemal Muratit “Albanologjia si detyrë shkencore – Për historinë e gjuhës shqipe dhe mitet e origjinës”, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, 2020.

Prof. Viktor BAKILLARI

Ky libër i prof. Muratit vjen në një kohë e cila vazhdon t’u fryjë erërave të nacionalizmave ballkanas. Veç (lavdi Zotit!), ai nuk shërben si benzinë për ta gurgulluar në zjarr, por si Vardari e Drini për të shuar këta nacionalizma, duke nisur që nga ai shqiptar e me radhë.

Libri “Albanologjia si detyrë shkencore – Për historinë e gjuhës shqipe dhe mitet e origjinës” i prof. Qemal Muratit, i konceptuar në pesë kapituj, është një vepër që rreket të vendosë rregull në çrregullin (kaosin) që mbretëron lidhur me koncepte e nocione të veçanta në gjuhën shqipe.

Në dy kapitujt e parë, autori trajton tema thelbësore të shqipes: Sa e vjetër është gjuha shqipe? A ka lidhje pellazgjishtja me ilirishten dhe me gjuhën shqipe apo është thjesht mit shqiptaro-ballkanas? Ilirishtja dhe shqipja në synorin e albanologëve dhe ballkanologëve të mirëfilltë. Ç’mendojnë G. Bonfante, R. A. Grossland, Çabej, R. Kataçiq, I. Ajeti, M. Garashanin, për ilirishten dhe shqipen?

Këto përbëjnë palcën e veprës; këto janë tema të mprehta të cilat vazhdojnë ende të debatohen dhe gjithashtu ngjallin shumë interes jo vetëm në arealin shqiptar, por edhe në ballkanistikë.

Prof. Murati pasi ka grumbulluar pothuajse krejt literaturën ballkanologjike (albanologjike vetëkuptohet!), e sistemon dhe na e jep në mënyrë të strukturuar, të përmbledhur (sintetike) dhe nuk ngurron shpeshherë të mbajë qëndrim kritik, madje polemizues lidhur me etnogjenezën e shqipes.

Po jo më pak interesant është edhe kreu 3, në të cilin autori sjell në vëmendjen e lexuesit dhe studiuesit 156 toponime e patronime të renditura alfabetikisht si dhe hedh dritë për zbërthimin e tyre duke sjellë të dhëna etimologësh, por edhe duke mbajtur qëndrim kritik origjinal e mospajtues ndaj tyre në shumë raste.

Areali i këtyre topikëve të analizuar, por edhe i disa etnonimeve më të rëndësishëm është panshqiptar duke nisur nga Greva e Skraparit e gjer në Tuhinin e Kërçovës, nga Kërçova e gjer në Skrapar, nga Vardari në Valbonë, nga Prishtina, Shkupi, Prizreni, Kumanova, Përmeti, Ulqini etj. Një vend interesant zënë disa zëra të rëndësishëm për psikikën shqiptare si: Alban/ Arbën/ Arbër, Berat, Berisha, Bitola, Devolli, Dibër, Elbasan, Fishta, Gjakovë, Korçë, Kosovë, Kruja, Metohi, Mirdita, Ohër, Opar, Pejë, Përmet, Plavë, Prespë, Preshevë, Prishta, Prishtinë, Prizren, Pukë, Skrapar, Strugë, Shkodra, Shkup, Tetovë, Tropojë etj. Po kështu edhe zërat Det, Shqiptar, Gegë, Tosk, etj, apo edhe gjetje etimologjike emrash vetjakë e familjesh.

Libri mbyllet me nderimet e prof. Qemalit, që u ka bërë personaliteteve albanologë nëpër seminare e konferenca shkencore, fjalë me qokë për personalitetet: Idriz Ajeti, Eqrem Çabej, Olivera Jashar-Nasteva, Androkli Kostallari, Emil Lafe, Xhevat Lloshi, Shefkije Islamaj, Isa Bajçinca, Jup Kastrati, Mehmet Çeliku, Remzi Nesimi, Robet Elsi, Tafil Kelmendi, Abdullah Zymberi, Lasgush Poradeci, etj. si dhe fjalë të mbajtura në raste përurimesh revistash, librash, televizionesh, etj.

***

Në këtë vepër, prof. Murati sjell në vëmendjen e publikut përfundime shkencore të gjuhëtarëve Jokl, Çabej, Lloshi etj. se shqipja nuk rrjedh nga pellazgjishtja.

Duke analizuar (ndoshta krejt!) gjuhëtarët që janë marrë seriozisht me shqipen, prof. Murati arrin në përfundimin:

“Ne nuk dimë asgjë nga pellazgjishtja, nuk kemi ndonjë material a fragment të shkruar as nga ilirishtja. Atëherë si mund të bëhen afrime e përngjasime të formave të sotme të fjalëve të shqipes me të gjuhëve gjegjëse të para 2000-3000 vjetëve, aq më tepër kur ato ndërmerren të bëhen nga diletantë të thekur?

Problemi i afërsisë së shqipes me ilirishten shtrohet si një çështje mundësish, dhe jo si një përfundim shkencor.”

…

Shqiptarët e mbajnë veten për pasardhës direkt të ilirëve parakristianë dhe gjithashtu gjuhën e tyre – e cila nuk është e afërt as me sllavishten e as me greqishten – e trajtojnë si pasardhëse të ilirishtes. Por, për këtë nuk ka asnjë dokument të shkruar të përcjellë nga ilirishtja.

Çabej në veprimtarinë e tij përsiaste gjithmonë: Të flasim me dokumente. Sot, fjalët nuk i beson më kush!

E pra, ashtu si shumë shkencëtarë-albanologë të përgatitur, edhe autori i këtij libri, nuk është fluturak, nuk është nacionalist i sëmurë, por është një studiues me këmbë në tokë.

Duke lexuar fjalinë e mësipërme të prof. Çabejt ne kuptojmë se ajo është një arrë gungë, një lis me gdhenj, një digë e pashpërthyeshme.

Gjithnjë ka pasur nacionalistë të shfrenuar e shfazuar gjuhësorë edhe shqiptarë, por sot, me mundësinë e botimit të çdo gomarërie e derrërie (pra, marrëzie) (Pemët kanë “shpirt” e mjerë ato që priten për këta libra!), numri i diletantëve (siç parapëlqen t’i etiketojë prof. Murati ata etimologë popullorë që nisur nga premisa thjesht ngjashmërie shqiptimore jo vetëm fjalët e gjuhëve të Ballkanit (sidomos greke e sllave) por mbarë gjuhët e botës i shpjegojnë vetëm nëpërmjet shqipes. Turqishtja, gjermanishtja, frëngjishtja, anglishtja, rusishtja, hebraishtja, etj. na u shpjeguakan vetëm nëpërmjet gjuhës së gjuhëve: shqipes. Me shqipen tonë fillon e mbyllet gjithçka.

Por jo më e mirë paraqitet gjendja edhe në Ballkan.

Etimologjia “patriotike” nuk mungon as në Ballkan. Ka serbë, bullgarë, maqedonas, që çdo fjalë ia nënshtrojnë brumit të gjuhës gjegjëse; këta prof. Murati i ka pagëzuar me kampionë të marrëzisë.

Ja si e shtjellon këtë ide autor Murati:

“Në shtjellimet etimologjike onomastike kampionë të marrëzisë na dalin sidomos disa autorë sllavomaqedonas, qoftë me tituj të lartë shkencorë, e qoftë pa tituj – por me bagazh patologjik sllavofilie.

Edhe ato “pak” toponime shqiptare, në truallin shqiptar, i gjejnë të përkthyera nga topikët gjegjëse sllave, si: Mali i Zi nga Crna Gora, Mali i Thatë nga Suha Gora, Ujmir nga Dobrovoda, Vau, nga Brodec etj , – paçka se është krejt e kundërta, kurse në gjithë truallin e Maqedonisë ata pranojnë se ka vetëm 1 (një) topik me prejardhje shqiptare – emri i fshatit malor Qafë në rrethinën e Kërçovës (J. Trifunoski)!

Disa “etimologë” të tjerë sllavë edhe emrin antik të Sharrit plak (Scardus Mons) e çojnë te sll. šara / pila “sharrë”, sepse ashtu ua do qejfi. Me kësofarë etimologjish fëmijnore të çuditshme (čudacki etimologii – siç i quan B. Koneski ) ata shpjegojnë edhe emrin e botës islame Muhamed me fjalë të sllavishtes muha e med (mizë mjalti), fjalën akademi me burim nga greqishtja e çojnë te burimi sllav ukadomija “dom na ukata” (Koneski 1981). Etimologjitë e tilla sllave natyrisht as që meritojnë të merren në shqyrtim, por i sollëm këtu si shembuj sesi nuk duhet të merret dikush me këtë punë “të zezë”.” (Q. Murati.)

***

Shembuj të tillë kampionësh gjejmë edhe në vendin tonë.

Sot me grafomanë – etimologë – llapëtarë (sepse është turp t’i quash gjuhëtarë!) pa përgatitje akademike, pa shkollim të shëndoshë linguistik, me imagjinatë të shfrenuar e shfazuar gëlojnë rrjetet sociale, madje shkruhen dhe botohen përjavë e përmuaj e përvit libra me përmbajtje etimologjike helmuese, do të guxonim të thoshim.

Duke pasur parasysh shembuj të kësaj natyre, libri i prof. Muratit, na thotë: Daleni, mos u ngutni! Lexoni, arsyetoni dhe keni për të parë që shqipja është gjuhë e vjetër, por jo gjyshe-stërgjyshe e gjuhëve.

***

Mandej, prof. Murati ndalet në çështje thelbësore të lashtësisë së shqipes. Nga rezulton të jetë origjina e fjalëve shqipe? – pyet autori dhe nuk vonon të na sjellë të dhëna shkencore:

Bërthama kryesore e shqipes është fondi autokton. Fjalët e trashëguara nga gjuha indoevropiane. Nisur nga ky këndvështrim, këto përbëjnë bërthamën më të qenësishme të gjuhës shqipe.

Pastaj vijnë huazimet. Ndër to vendin e parë e zënë huazimet nga latinishtja, … duke vazhduar më vonë edhe me italishten në periudhën e mesjetës. Huazimet e tjera janë nga greqishtja, për shkak të fqinjësisë, por edhe nga kolonitë greke që kanë qenë të përhapura në bregdetin e Adriatikut. Pastaj ka vazhduar ndikimi edhe në periudhën e mesjetës nga greqishtja e mesme dhe nga greqishtja e re. Por me një dallim cilësor të huazimeve, meqenëse huazimet nga greqishtja e re janë të kufizuara në zonat kufitare, kryesisht në toskërishte, kurse në zonat e veriut janë më të pakta. Huazimet e tjera janë huazimet sllave, sepse në periudhën e mesjetës Shqipëria ka qenë e pushtuar nga fiset sllave, serbe, bullgare, të cilët kanë lënë mjaft fjalë në fushën e bujqësisë dhe në fushat e tjera. Megjithëse ndikimi sllav ka vazhduar edhe më vonë, ai është shtrirë më shumë në zonat kufitare. Së fundi vijnë edhe turqizmat, që paraqesin një porcion të rëndësishëm të gjuhës sonë, por shumica, ashtu si kanë hyrë edhe po dalin nga gjuha, pasi ka kaluar një mënyrë tjetër jetese, ndryshe nga mënyra orientale. Tashmë jemi orientuar nga Perëndimi (Kolec Topalli)” (Q. Murati.)

Ndryshe nga nacionalistët e gjuhësisë, prof. Murati vë në dukje, duke u mbështetur dhe duke nxjerrë përfundime nga albanologët seriozë se ne për histori të gjuhës shqipe mund të flasim vetëm pas 1555 (pas “Mesharit” të Buzukut, ndoshta edhe pak më përpara me formulën e pagëzimit më 1462.

Shqipja është gjuhë vitale, asnjë nuk e mohon. Prof. Murati na sjell një thënie që shkon përkrah kësaj rrjedhe mendimi:

“…sipas studiuesit Joachim Matzinger, indoevropeist pranë Universitetit të Vjenës:

Nga kontakti me romakët kjo gjuhë nuk u romanizua dhe nga kontakti me sllavët nuk u sllavizua.

Gjithashtu, një vend të rëndësishëm Prof. Murati u kushton mendimeve të hedhura në tryezë nga albanologët më të mëdhenj si të atyre që janë për prejardhjen e shqipes nga ilirishtja, ashtu edhe atyre të një lagjeje tjetër që i mëshojnë idesë se gjuha jonë e ka prejardhjen nga trakishtja.

Libri përshkohet kreyefund nga kthjelltësia e autorit në trajtimin e çdo teme, nga kohezioni i ideve dhe nga mbrojtja shkencore që i bën lashtësisë së shqipes.

Shqiptarët – thekson autori – nuk mund dhe nuk duhet ta mbrojnë shqipen me përralla pellazgjike, me predikime të rrejshme si gjuha më e vjetër në Ballkan dhe në botë, por me punë sistematike shkencore dhe me përdorimin korrekt të kësaj gjuhe në komunikimet publike. Gjuha është mbrojtur me këmbëngulje e vetëmohim të rrallë sepse shqiptarët nuk kishin një territor të bashkuar ku mund të jetonin e të vetërregulloheshin. Ja përse gjuha shqipe ka qenë vetë shteti, administrata, gjyqet, ekonomia, pronat, shkolla, bibliotekat, arkiva, ambasadorët dhe ushtria, gjithçka jetike për një komb. Përleshja e parë dhe më e madhe për të mbijetuar shqiptarët para se ta bënin me armë e kryen me gjuhën e tyre. Sepse e dinin këtë mision të saj edhe osmanët, tolerantë në punë besimi fetar apo vetadministrimi ekonomik, në çështje të gjuhës qenë ndër pushtuesit më totalitarë. Dy shenjat më kryesore të identitetit të shqiptarëve, shqipen dhe kujtimin e Skënderbeut, bënë gjithçka t’i shfarosnin. Doemos që nuk ja dolën dot, sepse ishin pjesë të njëra-tjetrës. Gjuha shqipe është sulmuar edhe sepse përfaqësonte unitetin e të gjithë bashkëkombësve (Polovina 2009).

***

Krahas të dhënave shkencore që autori ka vjelë në një literaturë të pasur, në këtë vepër, ne shohim edhe një autor që nuk është thjesht rrëfimtar, përshkrues se ç’kanë thënë dhe dhënë të tjerët, por edhe autor veprues, madje polemizues e luftarak me dije e fakte.

Përplasja e prof. Muratit me filologun klasik Petar Hr. Ilievski i cili mohon elementin gjuhësor shqiptar në Maqedoni, ndërkohë që edhe autorë të tjerë maqedonas si Vera Stojčevska Antić (Antić 2008) pohojnë se deri në fund të shekullit XIX në fshatin Belicë (Maqedoni) nuk ka pasur popullatë shqiptare, dhe se shqiptarët na qenkan ardhacakë në Maqedoni, prof. Murati i përgjigjet se pohimet e tilla janë krejtësisht të pabaza. Autori vazhdon, në mbrojtje të autoktonisë së shqiptarëve: “Për sa i përket Belicës, do të evidentojmë këtu banorët e këtij fshati në vitin 1467, të cilët na dalin me emra pothuajse kryekreje shqiptarë: Tole Gonçe; Dimitri Babeol; Erin Niko; Gon Shimjat; Gjore S-u-ç; Gin Mamin; Gon Kovaç; Gon Damjan; Gerg (ose Kirk) Dobre; Milosh Prokop; Netko, i biri i Bajçin; Radiç Novak; Gon Kosar; Gjorgo Popoviq; Gon Ivrain (Turski dokumenti za istorijata na makedonskiot narod, Opširni popisni defteri od XV vek, Tom III, Arhiv na Makedonija, Skopje, 1976, 330). Linguisti i madh Eqrem Çabej, në veprimtarinë e tij përsiaste gjithmonë: Të flasim me dokumente. Sot, fjalët nuk i beson më kush!

Në veprën e tij në vështrim, elementin shqiptar në nomenklaturën gjeografike të Maqedonisë T. Stamatoski përpiqet ta mohojë krejtësisht me “argumente” të tilla se:

“Gjuha shqipe nuk ka arritur të ushtrojë kurrfarë ndikimi në ojkoniminë maqedonase, sepse kjo nuk ka qenë gjuhë me prestigj dhe populli shqiptar nuk ka pasur epërsi të krijojë ojkonimin e vet. Shqiptarët nuk kanë formuar vendbanime të reja, siç ka ndodhur me popujt e tjerë, por janë infiltruar në vendbanimet e vjetra maqedonase dhe shkallë-shkallë e kanë shtypur këtë popullsi. Ojkonimi i vetëm që lidhet me gjuhën shqipe është Qafa, në Gostivar, nga qafë”!

Prof. Murati u përgjigjet me gjuhën e të tjerëve të cilët nuk janë shqiptarë, çka do të thotë të zhveshur krejt nga konflikti i interesit, në këtë mënyrë:

“Ska dyshim se shqiptarët edhe në kohët parasllave kanë qenë në krahinën e Ohrit” (Henrik Bariç).

Dhe se

“Gjatë sundimit turk Maqedonia në turqisht quhej Arnavutluk dhe banorët e saj Arnavutlar” (Carlo Tagliavini).

Këtu vlen t’ia kujtojmë Stamatoskit që shqiptarët në tërthoret gjeografike të Maqedonisë nuk kanë zënë vendet sllave, por janë një popullsi autoktone e tejlashtë, që si pasardhës të disa fiseve ilire e banojnë këtë vis shumë kohë para ardhjes së sllavëve.

Njohuritë shkencore filologjike të prof. Muratit janë të thella.

***

Duke parë marshin symbyllur të gjuhëtarëve nacionalistë, prof. Murati i kushton një vëmendje të madhe edhe problemeve etimologjike duke sjellë disa shembuj që bien ndesh me logjikën dhe të dhënat e derisotme:

“Etimologjia nuk është një me hetimin e gurrës së një fjale me gjykime arbitrare, me kapërcim nga gjendja e sotme drejtpërdrejt te gurra primare e fjalës me kapje pas elementesh të pakapshme. Ajo përfshin diçka më tërësore dhe duhet t’u mbahet elementeve që janë të qarta e të sakta (Çabej).

Të joshur nga sirena e njëfarë akordi formal fonetik (tingullor), ata shkojnë e afrojnë emrin e masivit malor Ballkan me fjalët shqipe ballë-kanë, paçka se dihet botërisht se emri Ballkan i gadishullit të botës mesdhetare është një fjalë turke që do të thotë “mal, malësi”

Zelltarët e “etimologjive patriotike” afrojnë p. sh. emrin e Zagraçanit – fshat i rrethit të Strugës, me zagari qan, Veleshtë-fshat i Stugës, me vjel, Ladorisht– fshat në rrethinat e Strugës, me fjalë-fjalinë La doriu (barrën), Strimnicë-fshat në rrethin e Tetovës, me strem-nisa “lëvroj tokën thellë për të mbjell vreshtë”, Piroku – fshat i Tetovës, me pirg-u, Goshincë – fshat i Kumanovës, me fjalën ngushticë, Gostivar – me Goca e Tivarit (për ta “mbështetur” këtë legjendë fantastike janë organizuar edhe disa manifestime kulturore me karakter komunal! Po emrat e lokaliteteve Gostil, Gostivisht, Gosturan si duan shpjeguar, nga Gocë ?!).

Zbërthime linguistike shqipezeza janë edhe ato të tipit: Sicilia, që shpjegohet me përemrin sicili, secili; Sparta – me spartim, spastrim; etrusk – me e-tru-s-k, e truallit të Trojës; Faraon me fara jonë, latin me latoj etj., që i hasim këto “margaritarë” mjerisht të publikuara në shtypin tonë dhe në botime të tjera “patriotike”.

Barazimet e tilla toponimike, si ato të mësipërmet, as që mund t’i shtrohen një diskutimi, sepse ato janë kryer me metodë kryekreje të gabuar: nuk mund të quhen as etimologji popullore, as etimologji shkencore; ato mund të quhen etimologji kurrfarë, që e komprometojnë më shumë shtypin dhe botimet ku shfaqen.” (Q. Murati)

***

