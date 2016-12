Shqiptarë, mos vdisni shpresën!

Flet akademiku Moikom Zeqo (II)

(Vijon nga numri i kaluar)

– Moikom, 2016-a ka sa miratime për arritjet, aq dhe kontestime për dështimet. Ju me cilin krah rreshtoheni?

– I dashur Xhevdet! Mund të kem një intervistë tërësisht politike, por në thelb asnjëherë jashtë kulturës dhe koncepteve. Në këtë aspekt, duke qenë një njeri i letrave, një njeri me mendje të lirë (“open mind”), që nuk kam as konflikt interesi në politikë, sepse jam në pension, unë qoftë në librat e mi politikë ,qoftë në artikuj dhe intervista në të vërtetë e kam parë nga “sipër” politikën. Megjithatë konkretësia e pyetjes suaj lidhet me vitin 2016. Në vetëdijen time viti 2016 është i rëndësishëm për politikën shqiptare. Vetëkuptohet edhe për Shqipërinë jo politike,dmth kulturore,qe shpesh harrohet, injorohet. Këtu nuk duhet të harrojmë një parim të jetës dhe të historisë që në latinisht tingëllon “Ad impossibilia neto obligator” – “Askush nuk përgjigjet, për atë, që është e pamundur, të bëhet.”

Arritja më e madhe e vitit 2016 është, me të gjitha kuptimet e mundshme dhe të pamundshme që ka të bëjë me një strukturë juridike shumë më të rëndësishme sesa politika që është jetësimi kushtetues, aprovimi i vettingut. Aprovimi i vettingut është kryevepra e vitit 2016. Arritjet apo kontestimet, kritikat apokaliptike apo dhe apologjitë, janë të lëvizshme, të brishta, të zhdukshme dhe aspak të qëndrueshme përpara faktit që mbas 25 vjetësh, me një logjikë, përtej vonesës kronologjike të gjërave, aprovohet një strukturë juridike, jo thjesht ekstra juridike, por në substancën e kushtetuetshmërisë që është një arritje e nivelit të lartë, që në realitet qëndron mbi të gjitha partitë e spektrit politik në Shqipëri. Kjo duhet kuptuar thellë dhe shumë qartë. Vetëm një mentalitet i mbrapshtë, provincial, mund të bëjë “përvetësime”, mund të shpikë “atribute” që gjoja vettingu qenka një fitore e një partie dhe humbja e një partie tjetër, se kontributi për arritjen e votimit të vettingut qenkësh thjesht arritja e një votimi formal në Kuvend (pa dyshim i domosdoshëm), se sa ka të bëjë me semantikën dhe dukurinë e re, të paparë këto 25 vjet që është vettingu. Dua të kujtoj se këto 25 vjet, klasa politike shqiptare, për fat të keq e të gjitha krahëve (këtu nuk dua të hyj në detaje ose në subjekte të veçanta apo retorika politike), këto 25 vjet, jo vetëm nuk arriti të sendërtonte një shtet demokratik të vërtetë, por krijoi një korrupsion të pashembullt dhe të frikshëm, ndaj për hir të shkencëzimit të termit, unë shpesh e kam quajtur klasa parapolitike shqiptare. Nuk jam aspak kriticist i skajshëm në këtë pikë. Po sjell në vëmendjen e shqiptarëve faktin se 3 arritjet më të mëdha të këtyre 25 vjetëve për Shqipërinë kanë qenë: futja në NATO, liberalizimi i vizave dhe vettingu. Që të tre këto arritje madhore janë stimuluar më shumë nga partnerët tanë nderkombëtarë sesa janë produkte të rritjes cilësore të vetëdijes të politikanëve shqiptarë. Askush nuk mund ta mohojë këtë. Kjo është një e vërtetë e cila është skalitur tashmë në historinë e çerek shekulli. Nuk duhet të harrojmë sentencën se “Absoluta sententia expositoe non indigot” – “Fjalëve të qarta, nuk u nevojitet shpjegimi”. Vettingu është një pikë që presupozon një kthesë substanciale në politikën shqiptare. Ajo ka të bëjë me shtetin e mirëfilltë ligjor aspak të manipuluar. Ka të bëjë me ndëshkimin ligjor të krimit të organizuar. Ka të bëjë në fund të fundit me mundësinë reale për të patur një tjetër lloj klase politike për të ardhmen.

– Gjithsesi, miratimi i vettingut nuk ishte i lehtë. Pse kaq shumë peripeci për të?

– Vettingu vërteton se klasa e mëparshme politike ka dështuar. Sepse politikanët shqiptarë për fat të keq e kanë përjetuar historinë “e sukseseve imagjinare” si një “failure”. Qeverisja e këtyre 4 viteve të fundit e shumicës PS dhe LSI kërkon një analiza gjakftohtë dhe realiste. Ajo duhet bërë dhe nga ekspertët e vetë partive. Kjo qeverisje në shumë kuptime është me një sens më rregullator, më organizues në raport me qeverisjen e dikurshme të shumicës që sot përbën opozitën. Ky mandat 4 vjeçar ka nevojë jo vetëm të jetë një apologji por edhe t’i nënshtrohet një kriticizmi iluminist, pra, pozitivist. Lufta politike e këtyre 4 vjetëve në shumë aspekte ka qenë gati e çmendur, për të mos përdorur një term, in absurdis, të një antagonizmi politik gati “të një lufte civile fjalësh”, dhe simboli i këtyre viteve ka qenë e Enjtja e diskutimeve në Kuvend, që në shumë aspekte, ka qenë një datë kalendarike, e traumatizmit dhe demonizimit politik, të popullit shqiptar. Nuk besoj që nga polemikat e pafundme, triumfaliste, apo stigmatizuese, është përfituar ndonjë gjë e madhe në politikën shqiptare. Jam i bindur që mandati 4 vjeçar, kushtetues, në një qeverisje asnjëherë nuk mund të ndërpritet (ose përgjithësisht nuk mund të ndërpritet) nga kërkesa delirante “të qeverive teknike”, të rrëzimit të qeverisë me anë të protestave popullore, apo të një “revolucioni” propagandistik të një nihilizmi total për gjithçka që është bërë ose nuk është bërë në këto 4 vjet.

– Ju përmendni shpesh përcaktimin klasë parapolitike për politikanët e sotëm. Pse e bëni këtë?

– Nuk duhet të më keqkuptojë askush, sidomos lexuesit e mi, por as politikanët që i njoh, se përmendja nga ana ime e klasës parapolitike shqiptare është një fantazmagori. Në një vështrim rajonal, për fat të keq këto 25 vjet mund të flasim për një klasë parapolitike shqiptare edhe te shqiptarët në Maqedoni (disfata politike e partive politike shqiptare në Maqedoni këtë radhë është e turpshme), por edhe e partive politike në Republikën e Kosovës, por edhe të shqiptarëve të institucionalizuar në politikë, si në Malin e Zi, apo dhe në Preshevë. Për një analist profesionist i cili i shikon me durim të madh, por edhe me ndershmëri këtë dukuri, mund të thuhet se politikanët shqiptarë në këto 25 vjet, në shumë aspekte në vend se të ecim përpara, kanë reflektuar mbrapshtëti, koncepte retrograde dhe aspak modernitet politik të vërtetë. Ndaj duke mos menduar aspak se vettingu është një instrument alkimik, apo magjik, unë kam besim që mbi politikën shqiptare vettingu do të ndikojë për një spastrim dhe për një strategjizëm politik të vërtetë. Mos të harrojmë gjithashtu se viti 2017 do jetë viti i zgjedhjeve të përgjithshme politike. Besoj se do ketë ndryshime. Besoj se do ketë disa arritje. Por nuk arrij dot të besoj, sinqerisht, që deputetët e zgjedhur nga të gjithë partitë në Kuvend (natyrisht mund të mos kenë më rekorde kriminale), nuk do të jenë personalitete, por do të vazhdojnë të jenë anonimë, të panjohur, sepse Kuvendi këto 25 vjet, ka qenë shumë i kursyer, me një kurrnacëri historike për të krijuar personalitete të vërteta historike. Pra, nuk do kemi një ndryshim kopernikan, të përfaqësimit politik, ndonëse nga pikëpamja formale, përfaqësimi do jetë sipas rregullave.

– Duket se ka një ngërç në mazhorancë, e kam fjalën për marrëdhëniet mes PS-së dhe LSI-së. Ju e vini re këtë ngërç?

– Jo vetëm unë që e vë re këtë ngërç, por besoj e vënë re të gjithë. Pse? Janë dy parti të ndryshme. Është e natyrshme që të kenë dhe qëndrime jo gjithmonë të përputhshme. Të gjitha aleancat në botë apo koalicionet ndërtohen mbi një sens mirëkuptues në vija të përgjithshme apo në një strukturë programore në përgjithësi, por është e pamundur që midis aktorëve politikë të ketë identitet të plotë dhe unë mendoj që nuk duhet të ketë identitet të plotë, s’ka pse të ketë. Kështu që mua ky ngërç nuk më shqetëson fare, sepse më duket diçka normale.

– Moikom, gjatë këtij viti është bërë një debat i gjatë në DITA për luftën antifashiste. Sa të drejtë kanë ata që e kontestojnë këtë luftë?

– Gazeta “Dita” si asnjë gazetë tjetër në spektrin e medieve të shkruara i ka kushtuar kaq hapësirë një debati lidhur mbi antifashizmin shqiptar, më sakt Luftën Antifashiste Nacional Çlirimtare, kolaboracionistët, ballistët, legalistët etj. që për mendimin tim është më tepër një debat i stimuluar artificialisht dhe për historianët e vërtetë të fushës kemi të bëjmë më tepër me “telenovela opinionesh”, ide dhe thënie diletantësh të pafund, një shpërdorim të idesë për të thënë mendime si t’i shkrepet në kokë njerëzve, pa asnjë përgjegjësi, madje pa asnjë lloj kulture të mirëfilltë institucionale. Kur kam qenë 24 vjeç, kam botuar një libër për Mujo Ulqinakun, i cili është përkthyer dhe në anglisht dhe në frëngjisht. Kam qenë shumë i ri, por kam punuar në Arkiv, kam konsultuar shtypin, sidomos atë nga viti 1939-1944. Është e habitshme që tezat kundër Antifashizmit Shqiptar, botuar fjala vjen në gazetën “Tomori”, ose në gazeta të tjera kolaboracioniste, janë këto, që ringjallen befas, në vitin 2016, gati si pretenca shkencore, por që janë pseudo shkencore. Të mohosh Antifashizmin Shqiptar është një marrëzi e pallogaritshme, që vetëm budallenjtë mund ta mëtonin. Antifashizmi Shqiptar është një epope e vërtetë e shqiptarëve në Luftën e Dytë Botërore si një subjekt integrues, modern, qytetërues, vizionar me aleatët më të mëdhenj antifashist të botës, gjë që nuk kishte ndodhur asnjëherë më parë në raportet e Shqipërisë me botën ndërkombëtare. Dukuri të tilla siç është Antifashizmi Shqiptar nuk mund të rrëzohen nga elementë të detajeve, apo dhe të gabimeve për të mos harruar edhe një thënie të Çurçillit se gjithmonë “një luftë është dhe katalog gabimesh”. Një filozof i historisë, një mendje brilante historiani si Marc Bloch (March Leopold Benjamin Bloch) – 1886-1944, në librat e tij emblematikë, edhe strukturalistë, kur flet për subjektivitetin apo dhe të vetë personaliteteve historike, kur vë në dukje shpesh vetë karakterin konvencional të historisë, apo të shtrimit të një pyetje thelbësore si a mund të shkruhet një histori e besueshme apo çdo histori në vetvete është gjithmonë e pabesueshme, nënvizon me të drejtë se ngjarjet historike duhen studiuar si rezultante të dukurisë historike. Kjo do të thotë që në qoftë se në vitet 1939-1944 në historinë moderne shqiptare kemi aksionin, konceptimin dhe sendërtimin e Antifashizmit Shqiptar me një bazë të gjerë popullore, kjo histori strukturohet në një rezultante përfundimtare. Kjo rezultante konkretisht mund të jetë ose pozitive ose negative, por kjo rezultante nuk mundte dot të mohohet nga komentet e detajeve, fragmenteve të pjesëve të cilat nuk mund të sintetizojnë të tërën. Nëse nuk kemi një rezultante historike, historia, thotë Marc Bloch, do të kishte gjithmonë një sens hipotetik, pra gjithmonë do të ishte sipas një “if”. Përgjithësisht debatet mediatike për historinë shkencore përmbajnë elementë të bujës, të kuriozitetit dhe të kundërthënieve që shpesh janë në natyrën e njeriut, por shkencëzimi i historisë përbëhet nga burimologjia dokumentare dhe analizat profesionale mbi ngjarjet, epokat, duke përfshirë këtu edhe personalitetet e mëshiruara në këto epoka. Kjo ide është universale, e pakundërshtueshme dhe nuk ka të bëjë më diletantizmin, apo inatet politike, mllefin, apo “rikonstruktimet historike të paqenë”.

– Mendoni se do të ishte më mirë për PS-në po të dilte e vetme në zgjedhjet e ardhshme?

– Unë kam vite që jam shkëputur nga informacioni i strukturave të PS apo dhe i partive të tjera, i gjykoj lëvizjet politike, shpesh të kamufluara, më tepër nga një ekuilibër dhe një skepticizëm dekartian. Për një gjë jam i bindur për shkak të përvojës time politike të dikurshme. Elektorati më i madh në Shqipëri është ai i majtë. PS-ja për shumë arsye, qoftë për një tendencë të gjërave, qoftë për një lloj vijimësie, këtë radh i fiton zgjedhjet për mendimin tim, edhe sikur të jetë e vetme. A do të jenë brenda formulës së koalicionit me LSI-në? Për mua është një çështje e brendshme e PS dhe LSI, sepse është një vendimmarrje institucionale, nuk ka të bëjë as me opinionin tim modest, as me opinionin e të tjerëve. Pa dyshim që parashikimet për vitin 2017 bëhen të stimuluara nga interesat partiake, dhe s’ka se si të ndodhë ndryshe. Kështu ka ndodhur. Duke vijuar tezën time të kriticizmit për atë që quhet klasa politike shqiptare, duke qenë i bindur se PS-ja e fiton me koalicion ose pa koalicion një mandat të dytë qeverisës, nga ana tjetër shoh me shqetësim problematikën ekonomike të thekshme, disa herë të ulëritshme të shqiptarëve, si dhe një kaos anarkik të spektrit politik, të klientelizmit të të ashtuquajturve analistë, apo opinionistë si dhe të partive të reja shqiptare. Viti 2017 do jetë dhe prova elektorale për një numër partish të vogla. Kjo do jetë një provë, pashmangësia e të cilës kërkon një vëmendje tejet të tendosur. Parti të vogla si partia e Topit, e Dukës, e Gjinushit, e Paskalit, e Bojaxhiut apo dhe e Blushit, pavarësisht kontestimeve, demaskimeve të furishme, madje dhe klithmave për të vërtetën, për një zgjim të shoqërisë civile, për një thyerje të domosdoshme të monopolit të partive të mëdha, është shumë e vështirë për të fituar vota dhe të behën parti parlamentare në 2017.

– A mund të krijohet një pol i tretë?

– Nga pikëpamja e politikës moderne do ishte interesante krijimi i një poli të tretë, për të thyer strukturat zotëruese të partive të mëdha dhe demokratizuar më shumë substancën e politikës. Po kështu edhe opozita e PD-së e cila ka një rol kushtetues shumë të rëndësishëm për të ardhmen politike të Shqipërisë, shpesh për fat të keq, e them me keqardhje këtë gjë, reflekton veprime si të një OJQ-je sesa si të një partie të madhe, kundërshtare, që bën një luftë të madhe, institucionale dhe plot vizion. Kjo çoroditje e situatës politike në Shqipëri, për mendimin tim është pasojë e banalitetit të madh që matrikulloi dhe formëzoi politikanët shqiptarë këto 25 vjet. Mungesa e kulturës së lartë politike (politikanët tanë dhe ata që hiqen si më të ditur, janë për fat të keq me dituri sipërfaqësore në atë sens,që Hanah Arend e ka quajtur si “kultura e epërme e politikës”), ka bërë që përfaqësimi politik në Kuvend të kthehet në një katalog numrash, aq më tepër sipas listave, të kryetarëve të plotfuqishëm autoritariste të partive. Deformimi kushtetues i vitit 2008 për kushtetutshmërinë e votimit demokratik do ta mbajë ende peng për shumë kohë Shqipërinë politike. Nga ana tjetër më duket e padrejtë për shqiptarët që të demonizohen kaq shumë nga politika.

– Sidoqoftë, pa politikën nuk bëjmë dot. Si e shikoni 2017-n?

– Ju kujtoj shqiptarëve se ekziston kuptimi i jetës njerëzore që është kuptimi më i madh i ekzistencës së planetit. Na ka çmendur politika dhe kemi harruar të jetojmë jetën e vërtetë shpirtërore, kemi harruar humanitetin e patjetërsueshëm të njerëzve, mrekullitë e intelektit, dashurinë e pazëvendësueshme etj. Me rastin e vitit të ri 2017 dua t’i kujtoj shqiptarëve të mi qoftë dhe atyre që janë të mërzitur, pa shpresë, që kanë humbur çdo kauzë dhe kuptueshmëri të jetës se kryevepra e njeriut është jeta dhe atë nuk mund ta zëvendësojnë dot, pavarësisht domosdoshmërisë së saj politike. Shqipërisë i duhet një Shpresë e madhe.

Më shumë sesa politikanët këtë Shpresë duhet të ftillëzohet dhe të shumëfishohet tek njerëzit të cilët në asnjë mënyrë nuk duhet të tjetërsohen. Kjo duket si një ide utopike, por unë pavarësisht marxhinalizimeve dhe marrëzive të jetës, ende besoj në kauzat e popujve. Në këtë fundvit kam në duar dhe rilexoj dy libra të shkëlqyer. Librin “post mortum”, “Shkrime të zgjedhura”, të akademikut të madh, tashmë të ndjerë, Arben Puto. Arben Puto është një historian serioz, i një profesionalizmi të lartë dhe i një diturie universale. Ai ka bërë epokë dhe është pionieri i parë në studimet historike i subjektit të Shqipërisë në diplomacinë ndërkombëtare dhe ne strukturen e se drejtes nderkombetare universalisht. Librat e tij substancialë për Pavarësinë shqiptare dhe diplomacinë e Fuqive të Mëdha, 1912-1914, për historinë diplomatike të çështjes shqiptare, për Pavarësinë Shqiptare në tryezat e diplomacisë, për Shqiëpërinë në analet e diplomacisë angleze, për të drejtën ndërkombetare publike, për sfidat e e të drejtave të njeriut për një shoqëri të lirë dhe të hapur, përbëjnë një vepër madhore të historiogtafisë dhe të mendimit shkencor shqiptar. Me vdekjen e këtij akademiku të madh, është varfëruar shumë, ajo që mund të quhet ,ose mund të mos quhet, elita kulturore shqiptare. Nuk mund ta zëvendësojmë figurën e këtij vigani, të ashtuquajtur studiues pigmenj, liliputë, që veç të tjerave nuk kanë as vepra shkencore.

Libri i dytë që kam në duar është vërtet një kryevepër tjetër e historiografisë shqiptare. Është libri i Pëllumb Xhufit “Arbërit e Jonit” – Vlora, Delvina dhe Janina, në shek.XV-XVII. Me këtë libër afro 1500 faqe, me një pafundësi dokumentesh, kryesisht veneciane, Pëllumb Xhufi ka bërë një kryevepër. Duke qenë një historian i shquar i Mesjetës dhe i Bizantit shqiptar, për të vendosur sipas një formule të njohur historike, “kontinuitetin në diversitet” Pëllumbi me kryeveprën e tij të jetës, “Arbërit e Jonit” bën një histori të shqiptarëve post –mesjetare, për problemet e manipuluar historike, antishkencore të ideve fantazmagorike të Vorio Epirit apo të marxhinalizimit të historisë shqiptare në përgjithësi. Me këtë libër Pëllumb Xhufi paraqitet si personalitet i nivelit të lartë dhe të paktën që nga koha e mjeshtrit të analizës medievale, Milan Shuflait, Pëllumb Xhufi paraqitet në shkencën e historisë jo thjesht si një njeri, por gati si një institucion shkencor sinkretik, më vete, me një punë kolosale të jetës,si askush tjetër,absolutisht. Ndoshta për një motiv hokatar dhe për pak humor, që është kaq i domosdoshëm në jetë, rilexova me kënaqësi të shumëfishtë sërish librin “Lavdërimi i Çmendurisë” të Erazmit të Roterdamit të shkruar 510 vjet më parë. Është e pamundur që të mos qeshësh dhe të shikosh analogjitë e popujve dhe të kohërave të intelektit njerëzor. Ja ç’shkruan Erazmi i Roterdamit: “Ekziston dhe një lloj çmendurie shumë e lezetshme. E kam fjalën për ata që mburren me vetitë e të tjerëve. Të marrim për shembull, atë të pasurin, që përshkruan Seneka, i cili, kur vihej të tregonte ndonjë histori, mbante afër disa shërbëtorë, për t’i fryrë në vesh emrat e personazheve ,që s’i mbante mend”.

A nuk ka shëmbëlltyra të tilla groteske dhe në Shqipëri? Më tej: “Çmenduria çdo ditë rri duke shpikur forma të reja të saj, sa nuk do të mjaftonin as 1000 Demokritë, për këto gjëra për t’u shqyer gazit, – e ata Demokritë do të kishin nevojë për Demokritë të tjerë, për të qeshur, përsëri me to!” Një popull i fuqishëm dhe i emancipuar ka nevojë për të bërë edhe humor me veten dhe të metat për të ecur përpara. Qoftë i mbarë viti 2017 për shqiptarët sepse 2017-a do të jetë patjetër edhe viti i patjetërsueshëm i vettingut.

Fund