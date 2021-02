Shqiptarët e andej kufirit votuan SHPRESËN

Pershendetje Thano

Ju sugjeroj te botoni mendime qe nuk i sherbejne cimentimit te ketyre PSEUDOELITAVE dhe te mos jepet ROTACIONI si zgjidhje dhe ju lutem beni detyren e gazetarise se ndershme ndaj kombit , sic e keni bere ne shume raste , nje lexues qe ka besim tek JU

Me poshte po jap refleksionin tim per zgjidjen qe beri Kosova:

Shqiptaret e andej kufirit sot kane votuar per SHPRESEN .Pra andej kufirit kane shprese per nje te ardhme me te mire ,dhe ja u uroj me gjithe shpirt , te pakten gjysma e kombit shikon me optimizem nga e ardhmja , po me ne ketej kufirit CFARE DO TE BEHET ? Do te vazhdojme te degjojme pseudo elitat e ndyresi analisteve qe ketej kufirit do te kete ROTACION dhe kete na e servirin si zgjidhje????

,A thua se ky do te jete celesi magjik ,qe do te na shpetoje nga korrupsioni , e keqja , babezia e qen politikaneve , shpopullimi , varferimi e sa e sa menxyrave qe shohim perdite ? JO ROTACIONI ESHTE NJE E KEQE CIKLIKE 8 VJECARE , qe vetem fytyrat nderohen , ndersa grykesia e politikaneve vetem shtohet ,besoj e keni vene re pasi iku Saliu I pare ,thame se ai vidhte me pak se Nano , pastaj erdhi pas 8 vjetesh ( ROTACION) po i njejti Sali dhe perseri thame Nano vidhte me pak se Saliu i dyte e keshtu me radhe do te themi pas 8 vjetesh se Rama vidhte me pak se Luli , prandaj o te mjere mos shikoni si shpetim ROTACIONIN ai eshte si opium per naivet dhe ejapin si te vetmen zgjidhje pseudo elitat e koruptuara . Kur do te flase ndergjegjja e elitave te verteta ( nese ka akoma ndonje ) , te ulerase qe ROTACIONI NUK ESHTE ZGJIDHJE , POR SHKELMIMI I KESAJ KLASE POLITIKE do te jete e vetmje ZGJIDHJE ,, ka disa filiza te partive apo levizjeve te reja politike si LEVIZJA THURJA apo VETVENDOSJA e ketej kufirit apo nuk e di se cfare tjeter ,qe nuk ka qene pjese e sistemit te cilat per cudi , nuk i sheh asnje analist apo nuk i promovon asnje media e zhytur ne PPP

Te fillojme te mendojme te hedhim voten tek ATA QE NUK NA KANE QEVERISUR ME PARE ,nuk kane marre pjese ne talljen. neperkembjen mashtrimin tone ne keta 30 vjet , vetem atehere do te themi se edhe ne jemi Shqiptare si ata te Kosoves , pra nuk jemi turme , nuk jemi militante te se keqes , por me ne fund jemi nje popull i ndergjegjshem qe mendojme per te ardhmen e femijeve tane. qe ata te mos degdisen an e kend globit

Sot pritet qe edhe ata pak gazetare qe i gjen edhe te DITA , TE BEJNE PUNEN E TYRE ATDHETARE DHE T I HAPIN SYTE KETIJ POPULLI TE MASHTRUAR DHE TE MOS I SERVIRIN SI ZGJIDHJE ROTACIONIN , POR SHKELMIMIN E TE KEQES 30 VJECARE.

Dritan Mançe