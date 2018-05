“Shqiptarët e pranojnë ndarjen e Kosovës, por s’lejohen prej ndërkombëtarëve”

Ministri i Jashtëm serb, Ivica Daçiç ka thënë se disa përfaqësues shqiptarë do ta pranonin ndarjen e Kosovës, në rast se nuk do të kishte prani të ndërkombëtarëve në bisedime.

“Unë vazhdoj të them se shqiptarët, kur do të fillonim të bisedonim me ta pa mentorët e tyre, do të pranonin për ndarjen e Kosovës, pasi kjo edhe për ata do të ishte një zgjidhje e mirë”-tha Daçiç, transmeton ‘Novosti’.

Daçiç është shprehur se një pjesë e mirë e vendeve perëndimore nuk dëshirojnë të pranojnë asnjë kusht të vendosur nga Serbia, përveçse të përmbushin të gjitha kërkesat e shqiptarëve të Kosovës.

“Duhet të pranoj që presidenti Aleksandar Vuçiç ka mbartur mjaft ngarkesë kur bëhet fjalë për kërkimin e zgjidhjeve për Kosovën. E dini, nuk është aspak e lehtë të diskutohet dhe të bindet një pjesë e mirë e bashkësisë ndërkombëtare që t’i rishikojë gabimet e tyre. Shumë nga Perëndimi nuk dëshirojnë të pranojnë asgjë përveç përmbushjes së të gjitha kërkesave të shqiptarëve. Kjo nuk mundet. Serbëve kurrgjë, e shqiptarëve të gjitha. E çfarë janë pastaj këto bisedime? Këto janë ultimatume”, u shpreh ai.

Daçiç ka folur edhe për përballjet me ambasadoren e Kosovës në Uashington, Vlora Çitaku.

“Ndaj çdo argumenti tim në OKB, Vlora Çitaku përmendi Sllobodan Millosheviqin. Aman, njerëz lëreni Millosheviqin, ai ka vdekur, hajde të zgjidhim problemet”, tha ai.

I pyetur se me cilin përfaqësues nga Prishtina Serbia do të gjente gjuhën e përbashkët, Daçiç tha se është e vështirë të bisedohet me Behgjet Pacollin, Ramush Haradinaj dhe Hashim Thaçin.

s.a/dita