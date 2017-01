Shqiptarëve do t’u njihen vitet e punës në Itali

Shqiptarët që jetojnë e punojnë jashtë vendit kanë mundësinë që t’u njihen vitet e punës, në mënyrë që të përfitojnë pension. Qeveria shqiptare ka arritur të realizojë marrëveshje me disa vende, dhe është në përpjekje për të ecur më tej, edhe me vende të tjera.

I ftuar në rubrikën “Opinion” në “News 24”, ministri i Mirëqenies Sociale, Blendi Klosi ka folur për ecurinë e deritanishme, si dhe bisedimet e bëra në këtë drejtim me Italinë dhe Greqinë, dy vende ku jeton pjesa më e madhe e emigrantëve shqiptarë.

Sakaq, ministri Klosi ka folur për praktikën dhe punësimin e të rinjve në administratë. Klosi u shpreh se këtë vit ka pasur kërkesa më të shumta nga të rinjtë, ndërsa këta të fundit duhet të orientohen nga tregu i punës. Ministri tha gjithashtu se një vit më parë ishin 2000 të rinj që zhvilluan praktikën në administratën shtetërore, nga të cilët 200 fituan kontratën 1-vjeçare të punës.

“Gjatë 3 muajve të verës më të mirët përfituan një kontratë pune në administratë. Këtë vit kishim 2 mijë praktikantë, ndërsa 1 mijë aplikantë ishin nga Kosova dhe trojet e tjera shqiptare, nga të cilët 200 fituan kontratën 1-vjeçare të punës. Sa i përket kritereve të përzgjedhjes, kryesorja ka qenë performanca e tyre gjatë 3 muajve të praktikës gjatë verës. Ky proces ka disa të mira, pasi të rinjtë njihen me administratën dhe kanë mundësi të mira për punësim, jo vetëm në administratë, por edhe në biznese të tjera. Kjo njihet dhe si kohë punë për shërbimin civil. Kemi shumë kërkesa për të filluar punë në administratë, dhe shumica nuk dinë si ta fitojnë këtë vend pune. Në provimet e administratës publike, për t’u bërë nëpunës civilë duhet të kesh eksperiencë. Disa konkurruan dhe për në Ministrinë e Mirëqenies Sociale, ku kishim 5 vende vakante dhe fituan 3 prej tyre. Në aktivitetin e sotëm ne kishim 15 kompani të cilat pranuan se nga ky grup i përzgjedhjes për punësimin e të rinjve të kishim më shumë hapësira”, tha ministri Klosi.

Ndërkohë i pyetur për rolin dhe qasjen e kompanive të ndryshme për punësimin e të rinjve, Klosi u shpreh se ka të rinj për punë, por ata janë të papërgatitur dhe kompanitë e ndryshme nuk mund të marrin dhe të trajnojnë të rinjtë për efekt të kohës, prandaj praktika në administratën shtetërore është një mundësi e mirë.

“Shumë debate dhe diskutime ka në lidhje me këtë çështje. Ne mendojmë se kemi të rinj për treg pune, por i kemi të papërgatitur. Dhe kompanitë e ndryshme që kanë vende vakante nga kjo druhen, sepse nuk ka të rinj të kualifikuar. Pra bankat nuk kanë mundësi të marrin dhe të trajnojnë të rinjtë”

Synohet kualifikimi i mëtejshëm i administatës?

Jemi një administratë që duhet të fillojmë të përgatitemi për anëtarësimin në BE. Kërkesa jonë për më shumë arsimim sipas kërkesave të tregut të punës, është qartazi një kërkesë që kërkon të ruajë ca raporte me rëndësi në ditët e sotme.

Ka patur favorizim për të rinjtë që kanë përfunduar studimet jashtë?

Ka patur, po nuk është se kemi patur shumë raste të kthimit pas. Shpesh shtrohet pyetja: pse të vijnë të punojnë në Shqipëri, ku paguhet shumë pak. Dhe kjo ndikon jo pak. Ndaj kërkohen paga më të lartë. Padyshim që duhet orientim sipas tregut të punës. Bota ka ndryshuar, arsimimi ka ndryshuar. Është me rëndësi fokusimi tek arsimimi profesional. Edhe në tregun tonë të arsimit, ku duket se ka një orientim të paqartë ndaj kërkesave të tregut të punës, ka probleme për nxënësit. Duhet padyshim orientim, në mënyrë që të ketë cilësi. Ne na duhet qartazi të shohim orientimin nga tregu i punës.

Sa i takon marrëveshjeve me vendet e tjera për njohjen e pensioneve, ka interes nga publiku. Si ka qenë ecuria?

Në duam të mbyllim këto marrëveshje me të gjitha vendet e BE. Mendojmë se do ecim mirë në Francë, Angli, jemi gati të firmosim edhe me Kanadanë brenda muajit mars. Do të realizojmë edhe me Kosovën.

Interesi është më i madh me Greqinë e Italinë ku ka më shumë emigrantë shqiptarë. Kur do përmbyllet ky proces me këto vende?

E njohim problematikën. Kemi bërë bisedime. Administrata italiane po llogarit sesa është efekti financiar për ta. Ky nuk është një debat thjesht ekonomik, por është më shumë politik. Njohja e viteve të punës, bën që qytetarët shqiptarë të përfitojnë vitet e punës si në Shqipëri, ashtu edhe në vendin ku kanë emigruar. Me Italinë shpresonim shumë ta kishim arritur këtë gjë në këtë mandatin tonë të parë qeverisës. Shpresojmë që në muajt në vazhdim t’i japim rrugë hapave të parë. Së shpejti do të përmbyllim me Kanadanë.