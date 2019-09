Shtabi i emergjencës së Vorës pranë familjeve të dëmtuara

Që prej pasdites së djeshme, të gjitha strukturat e shtetit kanë kaluar në gjendje gatishmërie për të t’ju gjendur pranë familjeve banesat e të cilëve u dëmtuan si pasojë e lëkundjeve të tërmetit. Tashmë fokusi është në strehimin e tyre deri në riparimin e dëmeve në banesa.

Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, së bashku me deputetët Fatmir Xhafaj dhe Sadi Vorpsi mblodhën Shtabin e Emergjencave në Bashkinë Vorë, ku pas njohjes me situatën vizituan disa prej familjeve, ku dëmet në banesa janë të mëdha dhe ku nisi procesi i hartimit të akt konstatimeve përmes të cilave do të bëhet e mundur vlerësimi i dëmeve.

Ministrja Balluku garantoi se do të merren të gjitha masat për strehimin e banorëve në nevojë. Për familjet të cilat nuk pranuan të evakuoheshin do të bëhet e mundur sistemimi i tyre në çadra afër banesës së tyre. Familjet e tjera do dërgohen në qendrën e ngritur të strehimit.

Gjatë bisedës me anëtareve të familjeve të prekur nga tërmeti, Balluku i siguroi ata se do të nisë menjëherë puna për riparimin e dëmeve, ku prioritet do të jenë familjet që ndodhen më në vështirësi.

Në fshatin Dedej, dy të moshuar ishin në qiell të hapur bashkë me nipërit e tyre, pasi dy banesat e tyre ishin shkatërruar thuajse plotësisht.

Ministrja Balluku tha se të dyja familjet do të sistemohen menjëherë si dhe do të merren masa për sigurimin e tyre me ushqim dhe gjithçka tjetër që ata kanë nevojë. “Ne kemi ardhur këtu me inxhinierët. Do vlerësojmë një herë si është situata këtu, unë nuk do desha që ju të rrini këtu do marrim ne masa për ushqime dhe gjithçka tjetër dhe ne do fillojmë të ndërtojmë shtëpinë. Do ta ndërtojmë të gjithën”.

e.ll./dita