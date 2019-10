Shtëpia e ‘kohës së Enverit’ ngjall debat mbi familjen dhe emigrimin

Ilir Çumani, një aktivist i njohur i të drejtave të fëmijëve jetimë ka postuar në rrjet disa foto që ngjallin nostalgji për brezin përpara 90.

Është arredimi tipik i apartamenteve të komunizmit ose siç quhen në të folurën e atij brezi “shtëpitë e kohës së Enverit”.

Në apartamentet e atëhershme këto orendi ishin thuajse në të gjitha shtëpitë.

“Për të gjithë moshatarët e brezit tim dhe të atyre para këtij brezi, po ju sjell në retrospektiv imazhet e aredimit standart dhe uniform të apartamenteve në të cilat jetonin të gjitha familjet shqiptare në kohën e socializmit. Besoj se nostalgjikët nuk i kanë harruar këto pamje” – shkruan Çumani.

Nuk kanë munguar komentet mbështetëse.

“Eshte jeta jone, sigurisht kemi nostalgji. U rritem në këto ambjente me nenen, babain, vellezerit, motrat. Jetuam me gruan, fëmijet. Sot ju rrofte komoditeti pa asnjë prej tyre, me perjashtim te gruas. Madje jo te gjithe e kane as kete fat se ju bejne naften njeri tjetrit edhe në martesë. Jeta jetohet me njerëz, jo me orenditë moderne. Respekte” – shkruan një komentues.

“Shtëpi me pak mobilje por me shumë njerëz dhe shumë dashuri. Frigorifera me pak ushqime, por bio dhe me shumë shije. Njerëz më të dobët, por të shëndetshëm dhe pa strese. Makina nuk kishim por kishim ajër të pastër. Veshje shumë nuk kishim por dukeshim më bukur”- shkruan një komentues tjetër.

o.p. / dita