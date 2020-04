Shteti dhe Abdyl Hima në Gjermani. Shteti dhe ata si Abdyli në Shqipëri

Nga Bedri Islami

Në Gjermani unë kam një mik të afërt. Është pejan, inxhinier kimist, i aftë në punë dhe, sëbashku me familjen e tij ka hapur një repart galvanizimi. Quhet Abdyl Hima. Njeri i zoti, atdhetar i madh, mik i ngushtë i shumë prej atyre që kanë lënë gjurmë në historinë e Kosovës.

Si e thashë, ai ka një repart galvanizimi, ku punojnë gjithsej 6 vetë, është njeri i ditur dhe gjithherë bën atë që duhet.

I është dashur të mbyllë biznesin e tij. Coronavirusi dhe e gjithë kjo që po ndodh përreth ia kanë bërë të pamundur vazhdimin. Prodhimi është ndërprerë, porositë janë tërhequr, punëtorët e tij do të vazhdojnë të rrinë në shtëpi edhe disa kohë, të cilat askush nuk e di se kur do të kenë fundin e tyre.

Nuk është vetëm ai. Pothuajse gjysma e firmave prodhuese e kanë ndërprerë punën e tyre dhe në shumë raste nga mungesa e ardhjes së lëndëve të para nga shtete të tjera, si Spanja apo Italia.

Mirëpo mbijetesa e tyre është mbijetesë e vetë shtetit gjerman. Nëse ato asfiksohen, asfiksohet vetë shteti.

Çfarë ndodhi.

Abdyl Hima iu drejtua, si gjithë të tjerët, zyrës përkatëse të financave. Ai banon në afërsi të qytetit të Këlnit, në Landin e Nordreinwestfalen.

Brenda 24 orëve pasi ai kishte bërë kërkesën për mbështetje të shpejtë financiare për shkak të ndikimeve të paparashikueshme në Likuiditetin e ndërmarrjes së tij. Landi përkatës i përgjigjet pozitivisht. I dërgon menjëherë në konton e tij bankare 25 mijë euro, nisur nga detyrimet që ai ka pasur në vitet e shkuara.

Detyrimi i tij është që në tre muajt e ardhshëm ai duhet të përdorë këto mjete për të siguruar vazhdimësinë dhe, pjesën e papërdorur duhet ta kthejë.

Në shënimin e tij në fb ai ka shtuar, “Uroj që të ia kthej sa më shumë”.

Shteti, ku punon prej kaq viteve, iu përgjigj atij në një hark kohor më pak se 24 orë.

Kjo nuk ka ndodhur vetëm me të, ka ndodhur e të gjithë ata që, ose e kanë ndërprerë punën, ose i kanë shkurtuar orët, duke qenë me një kohë të reduktuar.

Çfarë ndodh në Shqipëri?

Me dhjetra dhe me qindra biznese, të vogla më shumë, por edhe të mëdha, kanë ndërprerë aktivitetin e tyre. Janë mbyllur dyqane, magazina, punishte, njësi prodhimi, ashtu si janë mbyllur shkolla dhe kopshte.

Në këtë vargan të pafund, ku janë shumica e shqiptarëve, punojnë më së shumti prej tyre, të cilët, edhe sot e kësaj dite, nuk e dinë se kur do të zgjasë ankthi i papunësisë së tyre.

Mijëra prej tyre, në qytet, por edhe në fshat, kanë filluar të venë në pikëpyetje mbijetesën e tyre. Nëse muaji i parë i vetizolimit ishte i përballueshëm, si do të jetë në javët dhe muajt e tjerë? Do të ketë shpresë për përfundimin e kësaj gjendje, për të cilën vërtet nuk është fajtore qeveria, por nga e cila, shumica e tyre, kanë shpresën e mbijetesës.

Nuk kanë asnjë rrugë dhe mundësi tjetër, ata që mund t’i ndihmonin kanë hallet e tyre, të afërmit jashtë Shqipërisë, janë po ashtu në një gjendje pritje, pronarët, për ata që janë punëmarrës, nuk e kanë as mendjen dhe as nuk mund të pritet diçka prej tyre që gjithë vitin të mbajnë me një rrogë sa për të mbijetuar.

Nëse deri tani gjërat kanë qenë të përballueshme, si do të jetë tani e tutje.

Është të nisesh nga shembulli i atyre që janë nëpunës të shtetit, si për shembull mësuesit, të cilëve ua hoqën ditët e punës me pretekste bajate se, kaq ditë nuk keni punuar, kaq orë nuk janë bërë, sikur të ishte faji i tyre dhe, për më tepër, sikur ata do të mbijetojnë vetëm në aq ditë sa kanë punuar.

Në qytet, duke iu bindur qeverisë dhe shefit të saj, përmes urdhërave zyrtarë e jo zyrtarë, mijëra njerëz janë mbyllur. Pritja e tyre është e gjatë deri tani e mund të jetë edhe më e gjatë.

Në kaq kohë ende shteti nuk po gjendet pranë tyre, jo vetëm me urdhëra dhe paralajmërime burgosjesh, arreste e gjoba, por edhe me pagat, ato që shefi i qeverisë i quajti paga të luftës.

Bizneset që presin të rifillojnë nuk presin që shteti të mbulojë humbjet e tyre, sepse kjo gjë duket e largët, ata presin vetëm mundësinë e mbijetesës, që të rinisë edhe një herë ingranazhi i punës së tyre drejt së mbarës.

Është e dhimbshme kur shikon se si dhjetra kv kastravecë dhe prodhime të tjera bujqësore të stinës hidhen në kanale dhe askush nuk bëhet merak të gjejë një rrugë për të shpërblyer mundin e tyre. Aq më tepër është cinike deklarimi i një drejtuesi të lartë të qeverisë së tashme se “ata po i hedhin se duan të mbajnë çmimin e lartë”, ndërkohë që, po këto qeveritarë janë bërë njësh me firmat që importojnë produkte bujqësore nga vende fqinje, prodhime që në jo pak raste janë me pesticide.

Është çmeritëse, sepse nuk mund të kuptohet se deri ku arrin papërgjegjësia e një drejtuesi të lartë, kur koha për të patur një treg të madh brenda shqiptar po ikën, kur edhe boshllëkun që la taksa 100 për qind ndaj shtetit serb nuk u mbush me produktet tona, ashtu si është e pakuptueshme që, edhe një shembull i një dite, kur rreth 300 tonë prodhime bujqësore dërgohen në Kosovë, dhe titullarët ende ngulin këmbë në variantet e vjetra. Për to është më e lehtë dhe më e leverdishme për xhepin e tyre që produktet bujqësore të dërmojnë tregun vendas, se sa të bëjnë politikën e duhur dhe mbështetëse agrare.

Çfarë do të bëjë shteti shqiptar me shtetasit e tij? Çfarë do të bëjë me dhjetra e qindra firma turistike apo resortë turistikë që mund të falimentojnë?

Më bëri përshtypje shënimi që kishte bërë një biznesmen. Nuk e njoh dhe nuk është i rëndësishëm në këtë rast emri i tij. Ai i shkruante Dritan Hilës, gazetarit të njohur se:

“Unë paguaj në çdo 1 maj 2.4 milionë ( të reja) taksë bashkisë për përdorimin e plazhit. Paguaj 50 mijë lekë në muaj për ujë, kur jam me pus. Paguaj 25 mijë lekë në muaj për pastrim, kur kazanët i kam blerë vetë dhe po vetë i pastroj. Nga muaji maj e deri në fund të shtatorit më duhet të paguaj tek OSHEE 750 mijë lekë, ama linjën elektrike 2 km e kam shtruar vetë dhe ndriçimin e rrugës e kam në sahatin tim, se kështu më urdhëroi OSHEE. Kësti mujor i kredive është 8.500 euro….

Ai shkruan edhe për shumë gjëra të tjera, por fjala nuk është për shpenzimet e një njeriu që, për deri sa ka vazhduar punën, ka patur edhe përfitimet e tij të deritashme.

Po tani e tutje? Si ky biznesmen ka edhe dhjetra të tjerë. Qindra. Qeveria mund të thotë se kanë “dhjamin” e tyre dhe le ta shkrijnë, por nuk janë të gjithë edhe aq “ të dhjamosur”.

Po ata që nuk e kanë luksin të presin deri sa qeveria të zvarrit pa fund vendimet, urdhërat e nënurdhëresat?

Çfarë do të kenë për të ngrënë, për të pirë, ato që kërkon kjo jetë e përditshme?

Zonja ministre e Financave paralajmëroi se vendit mund t’i shtohen edhe 60 mijë të tjerë të papunë, që do të thotë se mund të jenë edhe, të paktën, 60 mijë të tjerë që do të synojnë largimin drejt perëndimit, por që mund të merret edhe si një paralajmërim i heshtur ndaj atyre që do të ndjejnë më shumë mungesat: “Rrini urtë, se mund të ishit edhe më keq, të ishit të papunë”.

Koha po ikën dhe qeveria duhet të lëvizë. Nëse ajo e ka bërë mjaft mirë menaxhimin e krizës, pavarësisht formave që ka përdour, është koha të mendohet për pas pandemisë.

Shtetet e mëdha, ku subvencionet janë qindra miliarda euro, e kanë menduar të ardhmen.

Liderët njihen jo vetëm nga urdhërat, por nga koha që vjen pas urdhërave. Të delegosh një urdhër është gjë e lehtë, të ngritësh besimin është një gjë tjetër.

Kjo do të jetë lufta e ardhshme e saj.

