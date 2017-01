Shtypja e revoltave antifajde

Gani Elezi

(Vijon nga numri i kaluar)

Nga të gjithë dihet historia e këtyre revoltave. Në fillim të vitit 1997 filloi procesi i falimentimit të firmave dhe fondacioneve piramidale si Vefa, Cenaj, Gjallica, Kamberi, Sude, Populli, Xhaferri, etj, pranë të cilëve me qindra mijë shqiptarë kishin kredituar paratë e tyre, mundin dhe djersën disa vjeçare të tyre, të fëmijve në emigracion, që shkonte në qindra milionë dollarë. Revoltat filluan në Tiranë, në Lushnje por ato morën një karakter më të organizuar në Vlorë, meqenëse në këtë qytet ishin grumbulluar pothuajse të gjitha firmat piramidale dhe sasia e kreditimit dhe e njerëzve që kishin depozituar para në to ishte shumë e madhe.Veç kërkesës për kthimin e parave të investuara në këto firma, në Vlorë u formuluan edhe akuza që kishin të bënin me përgjegjësinë e qeverisë Meksi, të presidentit Berisha, të institucioneve të tjera, që jo vetëm nuk kishin marrë asnjë masë për ta ndaluar një fenomen të tillë, por dilte se ishin të implikuar edhe vetë në këto skema mashtruese dhe i kishin nxitur ato.

Më datë 16 janar të vitit 1997 u bë revolta e parë para bashkisë së Vlorës, e cila edhe pse nuk solli dëme në njerëz dhe materiale,qe prolog i veprimeve shumë të ashpra nga masa e madhe e njerëzve që protestonin për fajdet. Më 25 janar u sulmuan dhe u shkatërruan administrata e pushtetit dhe institucione të tjera në Lushnjë, ndërsa më 26 janar u sulmua përsëri dhe u shkatërrua plotësisht, u dogj, bashkia e Vlorës. Në këtë kuadër u intensifikua edhe kërkesa për dorëheqjen e qeverisë dhe të presidentit të vendit, Sali Berisha, i cili në vend që të punonte për të gjetur rrugën më të drejtë për zgjidhjen e krizës, zgjidhjen politike, duke pranuar dorëheqjen e qeverisë dhe zgjedhjet e reja, në një afat sa më të afërt, vazhdonte t’i etiketonte demonstruesit me lloj-lloj epitetesh, deri edhe si “lodra në duar të armiqve të Shqipërisë”, si “ të kuq” si “rebelë”, etj. Me pëlqimin dhe urdhrin e tij në datën 10 shkurt të vitit 1997 Vlora u rrethua nga mijëra forca të policisë dhe të reparteve speciale të ushtrisë duke e acaruar në kulm situatën dhe kundërshtimin e qytetarëve të këtij qyteti dhe të zonave përreth. Këtë situatë e sjell në kujtesë kryetari i bashkisë së Vlorës, në ato ditë, Gëzim Zilja. Në ditarin e tij, shënimet për datën 10 shkurt 1997 në okelion “Rrethimi i Vlorës, Fillon përleshja” ai shkruan: “Vlora është e rrethuar. Mijëra policë e forca të gatshme kanë rrethuar qytetin… Kuptova se do të kishte ngjarë diçka e rëndë. Tymi dhe zallahia që dëgjohej deri në shtëpinë time vinin duke u rritur. Flitej për përleshje të përgjakshme midis policisë e forcave të ardhura nga Tirana dhe demonstruesve, numri i të cilëve vazhdonte të rritej…”.

Në rrethana të pasqaruara ende, në këtë datë, vritet i riu Artur Rustemi, ngjarje që e përkeqësoi në shkallën më të lartë gjendjen e sigurisë e të qetësisë në qytet. Kështu ngjarjet precipituan në një drejtim shumë të rrezikshëm. Shkëndija e të gjithë procesit të shpërbërjes së FA ishte përplasja e popullit të Vlorës, në datën 28 shkurt të vitit 1997, me forcat policore, veçanërisht me ato të SHIK-ut, të cilat, siç thuhej, u përpoqën të nxjerrin, madje t’i “rrëmbenin” studentët e universitetit “Ismail Qemali”, nga greva e urisë. Në kundërpërgjigje të këtij veprimi masa e demonstruesve vlonjatë gjeti rrugën më të shkurtër dhe më të gabuar, me pasoja të pallogaritshme, shkatërroi disa depo ushtarake, u armatos dhe sulmoi zyrat e SHIK-ut, duke shkaktuar vrasjen e gati 10 vetëve, të gjithë punonjës të këtij institucioni. Kjo ngjarje, tragjike nga pasojat në jetë njerëzish, paralajmëronte se tragjedia, do të merrte përmasa kombëtare, duke rrezikuar deri edhe ekzistencën e shtetit tonë.

SHIK-u në komandë

Partia Demokratike, qeveria e saj dhe presidenti i vendit, përkundër zgjidhjes politike, zgjidhjes me mjete demokratike, programuan përdorimin e dhunës, të forcës ushtarake dhe policore. Për këtë qëllim u krijua një komandë e veçantë, Komanda e Operacioni,e komanduar nga Shefi i SHIK-ut, Bashkim Gazidede. Gjë e rrallë që një person i tillë të merrte komandën e forcave të ushtrisë. Si duket Sali Berisha dhe klani i tij nuk kishin besim te kuadrot e ushtrisë. Kjo komandë është pjella më e keqe e fantazisë kriminale të udhëheqjes së lartë të shtetit, posaçërisht e presidentit të asaj kohe, Sali Berishës. Me bekimin e tij kjo komandë u bë fatkeqësia e mëvonshme e ushtrisë sonë por edhe e të gjithë populli shqiptar. Ajo e tërhoqi për hunde dhe e angazhoi ushtrinë tonë në plane ogurzeza antipopullor, në planet e luftës civile veri-jug.

Pa humbur kohë komanda e operacionit filloi aktivitetin e saj antiligjor. Me Urdhrin Nr.1, datë 1 mars 1997 jepen detyrat e para luftarake. Në këtë urdhër përcaktohet se Batalioni i Parë i Shërbimit Informativ Kombëtar, pasi të përqendrohet në Qafën e Koshovicës: “Në bashkëveprim me forcat e Ushtrisë dhe të Rendit, të pengojë, të ndalojë dhe të asgjësojë ose kapë rob forcat që mund të tentojnë të sulmojnë në drejtim të qyteteve Fier, Lushnjë, Tiranë”. Firmosur Komandanti i Operacionit, gjeneral Bashkim Gazidede!!!. (Libri i Eqerem Osmanit, fq.187).

Po me datën 1 mars 1997, me Urdhrin Nr. 25, dt 01.03.1997 urdhërohet futja në veprim edhe e njësive të ushtrisë, konkretisht urdhërohet “Lëvizja e ekuipazheve të Brigadës Tankiste të Zall-Herrit, e forcave të Divizionit të 8 të Tiranës,.., e trupave Komando…” për në zonat e jugut të vendit”.

Për të justifikuar, “ligjëruar”, këto veprime ushtarake, më datën 2 mars1997, Kuvendi i Shqipërisë, vetëm me shumicën e PD, shpalli gjendjen e jashtëzakonshme. Më pas, me 3 mars 1997 Berisha, për të patur të drejtën e komandës mbi Forcat e Armatosura, realizoi veprimin më të palejueshëm, më të paimagjinueshëm se mund të ndodhte, u rizgjodh në postin e Presidentit të vendit, vetëm me votat e partisë së tij, madje jo nga të gjithë deputetët, sepse disa syresh, pasi paraqiten një mocion për zgjidhjen politike të situatës së rëndë në vend, ishin përjashtuar nga PD. Ishte ky një grusht shteti, tamam si në republikat diktatoriale afrikane apo latinoamerikane. Me prerogativat e presidentit të vendit dhe të Komandantit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura Sali Berisha, edhe përkundër kërkesave të deputetëve të Vlorës dhe të disa personaliteteve të tjera të PD-së për dialog dhe zgjidhje paqësore të situatës, për shkarkimin e kryeministrit e të qeverisë dhe krijimin e një qeverie teknike, për zgjedhje të reja, etj, vendosi të përdorë dhunën policore,të përdorë edhe ushtrinë për të nënshtruar revoltën masive të mijëra njerëzve. Për më keq, veprimet ushtarake nuk i parashikonte vetëm për bllokimin dhe shpërndarjen e demonstruesve por programonte deri edhe asgjësimin fizik të qytetarëve, të shqiptarëve që demonstronin për të drejtat, për paratë e tyre. Një plan operacioni ushtarak, i dekonspiruar në shtypin e përditshëm, vërteton atë që, në mjedise publike është thënë me kohë, Komanda dhe Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë kanë ndërmarrë operacione ushtarake kundër popullsisë civile, që në çdo rast përbëjnë krim shtetëror, krim mbi popullatën civile të pambrojtur. Një aksion i tillë u planizua si një operacion i vërtetë ushtarak, ku parashikohej përdorimi i të gjithë llojeve të armëve, që nga forcat sekrete të shik-ut, forcat e policisë, repartet speciale të ushtrisë, njësitë e këmbësorisë dhe deri tek përdorimi i reparteve të artilerisë,të tankeve dhe mjeteve të tjera të blinduara, të aviacionit, të goditjeve me mjete luftarake kimike etj.). Po citoj disa pjesë të këtij operacioni.

Ideja e operacionit.

Nëpërmjet mobilizimit të trupave rezerviste nga Shqipëria e Mesme dhe e Veriut,në bashkëpunim me trupat Komando-Presidenciale si dhe përdorimin e gjerë të aviacionit,artilerisë, lëndëve helmuese luftarake(LHL) dhe grupeve të zbulimit në zonat e rebelëve,të realizohet përqendrimi i trupave në brigjet veriore të lumit Vjosa, si bazë nisje për të ndërmarrë mësymje të përgjithshme duke dhënë goditjen kryesore në drejtim: Fier-Vlorë dhe atë ndihmuese në drejtimin: Gjirokastër-Sarandë për të asgjësuar fizikisht të gjithë personat që kundërshtojnë. Në pamundësi të realizimit të objektivave të përdoren për terror ndaj rebelëve, bombardime me aviacion, LHL,mjetet e blinduara deri në vendosjen e plotë të pushtetit ushtarak.

Kalendari i zhvillimit të operacionit

Mobilizimi i trupave- nga data 4 deri në datën 7 mars 1997

Përqendrimi i trupave në bazën e nisjes Fier-Ballsh-Këlcyre-Përmet

Hartimi i listave për personat që do të asgjësohen në qytetet Vlorë, Tepelenë, Gjirokastër, Delvinë e Sarandë.

Kapja e urave të kalimit të trupave,Ura e Mifolit,Ura e Pacinit (Mallakastër) Ura e Dragotit,e Leklit (Tepelenë), Qafa e Muzinës (Delvinë),etj

Desantimi/ulja me helikopter i trupave speciale në fushën e Çajupit Gjirokastër, në Sarandë e në lartësitë e Kurveleshit

Zbarkimi nga deti në drejtim të Vlorës, nga data 4 deri në 6 mars 1997

Përdorimi i forcave të Akademisë së Rendit e të forcave speciale në rajonet e Arshilengos, në Gjirokastër

Vendosja e lidhjeve mes forcave qeveritare dhe reparteve të policisë e të SHIKU-t në rrethet e jugut.

Organizimi i terrorit në popullsinë e qyteteve Vlorë, Gjirokastër, Tepelenë, Përmet, Delvinë,Sarandë-djegie e shkatërrime

Kufizimi me çdo kusht i përhapjes së kryengritësve në veri të lumit Vjosa

Mbrojtja me çdo kusht e Tiranës nga forcat rebele të Jugut

Bllokimi i urës se Rrogozhinës, Qafës së Krrabës me forca policore e ushtarake

Kontrolli i gjendjes morale dhe origjinës gjeografike të trupave për mbrojtjen e Tiranës dhe neutralizimin e ushtarëve nga Jugu

Përdorimi i aviacionit luftarak, gjuajtës e bombardues,nga regjimenti i Gjadrit kundër përqendrimeve të forcave rebele në Sarandë,Tepelenë,Vlorë, etj. Sipas pilotit Ardian Elezi “…në datën 3 mars 1997 ata kanë marrë detyrë për të qëlluar mbi qytetet e jugut, për të përhapur panik….në datën 4 mars 1997 kanë marrë urdhër për të qëlluar mbi një kolonë civile që lëvizte nga Delvina në drejtim të Gjirokastrës. Madje u është thënë se mos gabojnë dhe qëllojnë autokolonën ushtarake me tanke, që lëvizte nga Gjirokastra në drejtim të Delvinës.

Përdorimi i LHL, lëndëve kimike për neutralizimin e forcave të ashtuquajtura rebele por edhe për demoralizimin e popullsisë. Urdhrin për përdorimin e armëve kimike, të ndaluara nga shumë konventa ndërkombëtare e ka miratuar personalisht ish presidenti Sali Berisha. Këtë e vërteton një dialog mes tij dhe ish ministrit të brendshëm, Halit Shamata, në datë 1 mars 1997. Hezitimit të ministrit se këto lëndë janë të ndaluara të përdoren kundër njerëzve Berisha i përgjigjet ”Halit shpejt, shpejt. Forcat e policisë të zotërojnë lartësitë dhe ato (lëndet kimike) të hidhen nga tarracat e pallateve”. Dhe ministri i “lehtësuar”, gati në triumf, u thotë kontestuesve të përdorimit të LHL,specialistëve të armës kimike, “E dëgjuat? Në zbatim.”

Fazat e Operacionit.

Të dyja fazat, ajo e grumbullimit, e organizmit, përgatitjes së forcave pjesëmarrëse në operacion dhe kryerja e operacionit deri në vendosjen e pushtetit ushtarak në zonat e rebeluara, parashikoheshin nga data 1 deri në 30 mars 1997.

Si shikohet nga mënyra se si ishte planëzuar ky operacion dhe qëllimet që synonte të arrinte bëhet fjalë për veprime ushtarake të vërteta kundër popullatës dhe personave të konsideruar rebelë. Ka një mori urdhrash që vërtetojnë se njësitë e ushtrisë, llojet e armëve dhe të shërbimeve të saj dhe komandat e tyre janë angazhuar në veprime luftarake kundër popullsisë së zonave të jugut. Disa nga objektivat si hartimi listave për ata që do të ekzekutoheshin, organizimi i terrorit mbi popullsinë civile me shkatërrime, djegie, etj, përdorimi i aviacionit, artilerisë e i LHL kundër popullsisë civile përbëjnë krime kundër njerëzimit,të dënueshme nga çdo gjykatë, edhe ato ndërkombëtare për krimet e luftës. Në kushte të shtetit ligjor dosja e këtyre urdhrave kriminalë do të duhet të hapet, t’i çohet edhe Hagës. Më mirë vonë se kurrë.

***

Njerëzit e thjeshtë ishin më të “qartë” se politikanët në këto momente kur luheshin fatet e popullit e të vendit tonë e kjo qe një fat i madh. Madje pati edhe veprime që e çuan kundërveprimin ndaj kësaj strategjie të dhunës ushtarake deri në dezertim. Dy pilotë të Forcave Ajrore të Shqipërisë, duke mos i`u nënshtruar urdhrit për të qëlluar mbi objekte të infrastrukturës rrugore dhe mbi popullatën në jug të vendit, u arratisën dhe i ulen avionët e tyre në aeroportin e Barit, në Itali. Njëri nga ata ishte djali i një punonjësi të vjetër i Drejtorisë së Zbulimit, Tefik Dajçi, të cilin e kisha njohur nga afër kur punoja në Detashmentin e Zbulimit të Shtabit të Përgjithshëm të ushtrisë.

Gjithsesi edhe përkundër këtij reagimi popullor komanda e operacionit, ministria e mbrojtjes i`a arritën që të mobilizojnë forca të shumta ushtarake e mercenare,kryesisht nga zonat veriore të vendit. Si ishte parashikuar në planin e Operacionit Ushtarak, filloi lëvizja e forcave në drejtimet e përcaktuara,në drejtim të qytetit të Fierit, Vlorës, Gjirokastrës, Përmetit dhe Korçës. Në datën 4 mars 1997 në qytetin e Fierit, në qafën e Koshovicës u përqendruan forca të shumta të ushtrisë, policisë, dhe grupe njerëzish të armatosur, kryesisht militantë të PD. Qëllimi i këtyre forcave ishte, së pari, sulmi mbi forcat e “rebeleve” në qytetin e Vlorës, marrja në kontroll i këtij qyteti,vazhdimi i mësymjes në drejtim të Sarandës me objektiv që, në bashkëpunim me forcat që vepronin në drejtimin Përmet-Gjirokastër-Sarandë, të vendosnin pushtetin ushtarak në të gjithë Shqipërinë e jugut. Së dyti, në pamundësi për të realizuar nënshtrimin e Vlorës e të zonave përreth, të bllokonin, të pamundësonin çdo tentativë të forcave “rebele” për të lëvizur në drejtim të Fierit e më tej në drejtim të Tiranës. Plani i rebelëve për të sulmuar Tiranën ishte vetëm në mendjet e sëmura të Sali Berishës e të pasuesve të tij të ngushtë. Në fakt asnjëherë nga ana e drejtuesve të këtyre forcave nuk është parashikuar, planifikuar një aksion i tillë. (Më vonë del se i vetmi njeri që ka kërkuar të sulmohet Tirana e të rrëzohet qeveria ka qenë Arben Imami,i ironizuar nga Berisha si “gjeneral i rebelëve” e më vonë,po nga Berisha,i caktuar në detyrën e ministrit të Mbrojtjes!!!).

Po në këtë datë filloi lëvizja e trupave ushtarake në drejtim të Gjirokastrës dhe të Permetit. Në Gjirokastër u disllokuan forcat e Akademisë së Mbrojtjes,ndërsa në drejtim të Përmetit lëvizën forcat speciale të shik-ut, brigada Komando e Zall-Herrit, brigada e këmbësorisë e Shijakut,e Burrelit, brigada Tankeve Zall-Herr, brigada e Artilerisë së divizionit të Tiranës, një brigadë e quajtur “rezerviste” me qytetarë të grumbulluar nga zonat veriore të vendit, etj.

Në këtë moment duhet thënë se edhe efektivat e reparteve ushtarake,pjesa më e madhe e kuadrove të tyre,nuk pranuan të luftojnë kundër popullsisë civile,qofshin edhe persona të armatosur. Komandat dhe shtabet e këtyre reparteve u detyruan të largohen nga detyrat dhe të linin që ushtarët t`a zgjidhnin vetë situatën. Dhe ata e zgjodhën,u larguan nga fronti, bënë paqe me popullin e tyre, bënë paqen mes shqiptarëve.

Po në ato ditë të vështira për ushtrinë tonë, veçanërisht për korpusin e oficerëve të saj, kryegjenerali, ministri i Mbrojtes Safet Zhulali, bashkë me familjen, në 13 mars 1997, në bordin e një helikopteri u arratis në Itali. Mbase ndonjëherë të gjithë këto kuadro do t`a bëjnë “mea culpa”-an e një veprimi të tillë.

Nga data 3 deri më datën 8 mars, në përpjekje për të ndaluar tentativat e shtetit për të realizuar operacionin ushtarak, për nënshtrimin e lëvizjes masive antifajde, tashmë edhe antiqeveritare, nga ana e turmave të njerëzve u sulmuan, u pushtuan dhe u grabitën të gjithë njësitë dhe repartet e ushtrisë, në Shqipërinë e jugut. Bashkë me rënien e ushtrisë e të strukturave të policisë ranë edhe të gjitha institucionet e shtetit si dhe institucione të tjera joqeveritare. Në të njëjtën kohë u ndërprenë të gjitha lidhjet e kësaj pjese të vendit me organet qendrore të shtetit, me Tiranën.

Kështu në planin politik u krijua një situatë krejtësisht e re. Gati i gjithë territori i Shqipërisë jugore, nga lumi Shkumbin e poshtë, nuk administrohej më nga strukturat e shtetit shqiptar, kishte kaluar në një gjendje anarkie të përgjithshme, me tendencë për t’u keqësuar më shumë.

Shansi i humbur i 9 marsit

Marrëveshja e 9 marsit të vitit 1997 ishte shansi tretë që nuk u shfrytëzua nga partitë politike për të shpëtuar ushtrinë dhe një pjesë të madhe të vendit,të paprekur nga revoltat antifajde.

Me ndërhyrjen e faktorit ndërkombëtar,të të deleguarit europian Franc Vranicki, ish kancelar i Austrisë, u arrit marrëveshja politike midis forcave kryesore,në pushtet dhe në opozitë, e quajtur “ Marrëveshja e 9 marsit”. Kjo marrëveshje, e cila i hapte rrugë zgjidhjes politike të krizës së fajdeve, parashikonte krijimin e një qeverie të Pajtimit Kombëtar, dorëzimin brenda një kohe sa më të shkurtër të të gjithë armatimit dhe të municioneve luftarake, të marrë nga depot e ushtrisë si, dhe amnistimin e të gjithë personave, civilë dhe ushtarakë, të implikuar në kuadrin e revoltës antifajde. Parashikohej, gjithashtu vendosja e rendit dhe e qetësisë publike dhe organizimi i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, në qershor 1997.

Mirëpo, pikërisht në datën 9 Mars 1997, ditën kur u firmos marrëveshja politike, Shtabi i Përgjithëshëm i Ushtrisë dhe komanda e Operacionit Ushtarak kanë lëshuar një urdhër për rrethet Has, Kukës, Tropojë, Pukë, Mirditë, Shkodër, Dibër, Kurbin, Lezhë, Malësi e Madhe, Burrel, në të cilin u kërkohej drejtuesve të tyre ( interesant jo komandave ushtarake!!!) që: ”Të gjithë rezervistët që paraqiten në repartet ushtarake të rrethit tuaj të vishen dhe të kompletohen me armatimin e nevojshëm dhe të nisen urgjent për në Akademinë e Forcave Tokësore Tiranë (Ish Shkolla e Bashkuar). Lajmëroni Shtabin e Përgjithshëm” Firmosur Adem Çopani,shef i Shtabit Përgjithëshëm, Bashkim Gazidede,komandant i Opercionit Ushtarak. (Libri i Eqerem Osmanit, fq. 188). Ky urdhër nuk synonte të bënte presion ndaj grupeve të armatosura në jug të vendit,siç duan t`a klasifikojnë tani disa ithtarë të PD dhe të Sali Berishës,edhe ish oficerë të lartë të ushtrisë sonë, por vërtetonte vendosmërinë e qeverisë për t`a çuar deri në fund aksionin ushtarak për nënshtrimin, asgjësimin e forcave popullore që kishin rebeluar kundër saj.

Pas këtyre urdhërave për mobilizim njerëzish të armatosur fshihej edhe një plan tjetër, që i tejkalonte objektivat e marrjes në kontroll të situatës në qytetet e jugut, fshihej plani i ndarjes së Shqipërisë,plani i ’’mbajtjes me çdo kusht të Shqipërisë së Veriut’’, që konsiderohej si domen i PD dhe i Sali Berishës. Koncepti barbar “të mbajmë të paktën Shqipërinë e veriut” qe me të vërtetë një koncept me përmbajtje armiqësore dhe me rezultate asgjësuese për pozitën e shtetit shqiptar dhe të popullit tonë, në ato ditë,qe një strategji mirëfilli antikombëtare. Një strategji e tillë antikombëtare kishte kohë që përflitej edhe në shtypin ndërkombëtar.

Për 3-4 ditë, nga 9 marsi deri 11 e 12 mars, u sulmuan dhe u vodhën të gjithë repartet e ushtrisë, të policisë, të gjithë institucionet e pushtetit lokal dhe të ekonomisë në të gjithë Shqipërinë e verilindore, Tiranë, Durrës, Krujë, Laç, Lezhë, Shkodër, Mirditë, Burrel, Peshkopi, Pukë, Kukës, Tropojë, etj, duke e futur kështu të gjithë vendin në një kaos të vërtetë. Në se për hapjen e depove ushtarake në jug mund të akuzohen të dy krahët e politikës dhe njerëzit e tyre, qoftë të PD,qoftë të PS, hapja e depove dhe krijimi i një situate kaosi në veri ishte vepër vetëm e drejtuesve kryesorë të PD. Opinioni publik e ka thënë një gjë të tillë hapur. Bile në shumë raste,në organet e shtypit, janë sjellë edhe shembuj konkrete, emra të drejtuesve të lartë të kësaj partie. Ndër më të përmendurit ka qenë Shaban Memia.

Kështu pra, pas 9 marsit, në të gjithë vendin, nuk kishte më ushtri. Gazermat ushtarake, repartet, depot dhe të gjithë dispozitivat e ushtrisë ishin braktisur dhe ishin marrë nga turmat e pakontrolluara nga askush, turma që në momente të veçanta emocionale mund të bënin veprime të paparashikueshme për nga pasojat. Ishte situatë me të vërtetë tragjike por edhe komike.

Shkatërrimi dhe braktisja e ushtrisë qe aq e plotë, sa që edhe në aparatin e MM, të Shtabit të Përgjithëshëm dhe të komandave të njësive të mëdha ushtarake nuk mbeti më asnjeri. Të gjithë ishin “arratisur” nga ushtria, të gjithë e kishin braktisur atë.

Ç’fatkeqësi. Në ato ditë Shqipëria ishte, mbase, vendi i vetëm në botë pa ushtri, pa mbrojtje.

Fund