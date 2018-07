Shuhet Stan Dragoti, producenti i njohur hollivudian me origjinë shqiptare

Stan Dragoti artisti i njohur me origjinë shqiptare u shua në moshën 86 vjeçare në Los Angelos – Kaliforni. Stan Dragoti, njihet nga shqiptarët si shqiptari që “shembi” muret e Hollivudit, ose njeriu që bëri rizgjimin e ëndrrave Njujorkeze me filmin e famshëm “I love New York”. Ai ka lindur më 4 tetor 1932 në New York City.

Prejardhja e tij është shqiptare. Vjen nga një familje Tepelenase, që kanë emigruar shumë herët në ShBA. Babai i tij Asllan nga fshati me peizazh tërheqës, Dragot (mbiemrin e të cilit mban edhe artisti) i Tepelenës dhe nëna e tij Bahrie nga qyteti i lashtë i Tepelenës. Hapat e para të këtij gjeniu filluan që në fëmijëri.

Në moshë të vogël ishte tepër kureshtar dhe i interesuar t’a shpenzonte kohën përballë programeve televizive. Çdo film që shikonte ishte i apasionuar ta komentonte me motrat dhe prindërit. Që në moshën 7-vjeç filloi të vizatonte, imagjinonte dhe shumë skicime të moshës. Sipas Wikipedia, thuhet se këto ishin dhe zanafillat të cilat e çuan ëndrrën e tij realitet. Mbaroi njëkohësisht kolegjin në “Cooper Union” Neë York dhe shkollën e arteve vizuale. Stani bëri emër që në hapat e para kur filloi drejtor i një filmi, që pati sukses të pabesueshëm. Disa nga shitjet i kalonin shifrën 200 milionë dollar të çdo prodhimi të kompanisë së tij. Njëkohësisht filloi të realizonte reklama për gjigantet e industrisë së linjave ajrore dhe atyre të prodhimit të makinave.

Regjisor i njohur me origjinë shqiptare, veçanërisht për filmat “Love at First Bite” (Dashuri me kafshimin e parë, 1979), një komedi e zezë mbi temën e Drakulës dhe “The Man With One Red Shoe” (Burri me një këpucë të kuqe, 1985), një komedi romantike me Tom Hanks dhe James Belushi, i kishte shprehur idenë Sali berishës, atëherë kryeministër, për realizmin e tre projekteve kinematografike të rëndësishme.

Por përveç projekteve kinematografike, regjisori i shquar, Stan Dragoti, në Shqipëri kishte nisur së bashku me producentë dhe bashkëpunëtorë të tij, në kuadër të përpjekjeve për të promovuar dhe nxitur zhvillimin e turizmit shqiptar, njohjen e historisë dhe traditave të Shqipërisë më gjerësisht nëpërmjet filmave historikë, dokumentarëve mbi vendin dhe paketave të spoteve televizive mbi turizmin dhe imazhin e Shqipërisë turistike.

