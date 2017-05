Si do funksionojë skema e financimit të studimeve të larta

Qeveria i hap udhë ngritjes së Agjencisë Kombëtare të Financimit të Lartë. Kundrejt reformës së nisur në arsimin e lartë, Këshilli i Ministrave ka miratuar ditën e djeshme edhe vendimin për organizimin e Agjencisë Kombëtare të Financimit të Arsimit të Lartë (AKFAL), e cila do të jetë struktura përgjegjëse vartëse e MAS që do të merret shpërndarjen e fondeve publike për mbështetjen e veprimtarisë së universiteteve dhe llojeve të tjera të shkollave të larta që do të veprojnë në vendin tonë.

Kjo agjenci gjithashtu do të vendosë edhe mbështetjen me bursa studimi për studentët dhe garantimin e skemës së kredive studentore, sipas kritereve të përcaktuara nga ndryshimi i ligji i arsimit të lartë. Kjo agjenci i propozon në Ministrisë së Arsimit, kriteret dhe formulën për shpërndarjen e fondeve publike, të cilat miratohen nga kjo ministri.

Fonde të cilat grupohen më vete për mbështetjen e institucioneve të arsimit të lartë dhe infrastrukturën akademike, më vete për projektet konkurruese për zhvillimin e institucioneve të arsimit të lartë, si dhe fondet e grupuara për mbështetjen e studentëve që nuk do të përballojnë dot koston e studimeve për shkak të nivelit të ulët të të ardhurave që kanë familjet e tyre.

Kjo agjenci ka të drejtë që miratojë paraprakisht edhe hapjen e programeve të reja të studimit në një universitetet, kur kërkohet që këto programe të financohen nga buxheti i shtetit. “Agjencia do të botojë raporte periodike për aspekte të funksionimit administrativ dhe financiar të institucionit përkatës të arsimit të lartë, si: numri i studentëve, numri i pedagogëve, infrastruktura e kërkimit, numri i studentëve të diplomuar që punësohen, numri i patentave etj.

Gjithashtu duhet të nënshkruajë me çdo institucion të arsimit të lartë që financon kontratën e garancisë e të llogaridhënies, e cila përmban kushtet specifike të institucionit, financimin përkatës, edukimin akademik që institucioni do të ofrojë nëpërmjet këtij fondi, strukturat e brendshme financiare të institucionit të arsimit të lartë, skemën e kontrollit të brendshëm financiar dhe mënyrën e kontrollit të jashtëm financiar”, detajohet në vendim mbi organizimin e kësaj agjencie.

Do të jetë pikërisht kjo agjenci që do të kryejë edhe vlerësimin e kushteve që duhet të plotësojnë universitetet gjatë aplikimeve për kredimarrje, teksa do të vlerësojë edhe kushtet e skemës së kredisë studentore nga institucionet kredidhënëse.

Organet e Agjencisë Kombëtare të Financimit të Arsimit të Lartë janë: Bordi Drejtues dhe drejtori i përgjithshëm, të cilët drejtojnë dhe administrojnë agjencinë.

Bordi Drejtues është organi kolegjial vendimmarrës që përbëhet nga: “Nëpunësi i parë autorizues i Ministrisë Financave, nënpunësi i MAS, dy rektorë të universiteteve , si dhe nga kryetari i Shoqatës Shqiptare të Bankave”. Anëtarët e këtij bordi do të shpërblehen në masën 30 000 lekë për mbledhje, për jo më shumë se 12 mbledhje. Ndërsa drejtori i përgjithshëm i agjencisë do të marrë pjesë në mbledhjet, por pa të drejtë vote.

Si do ndahet granti i mësimdhënies

Granti i mësimdhënies për arsimin e lartë do të përfshijë fondin për institucionet publike të arsimit të lartë, si dhe fondin e mbështetjes studentore.

Fondi institucional u shpërndahet institucioneve publike të arsimit të lartë, sipas një formule që garanton mundësi të barabarta, drejtësi dhe transparence.

Ndërsa fondi i mbështetjes studentore përfshin tri kategori financimi, bursat për studentët e shkëlqyer, bursat për studentët në programet e studimit që përbëjnë prioritet kombëtar, si dhe bursat për kandidatët që i përkasin shtresave sociale në nevojë.

Bursat e studimit për studentët e shkëlqyer u jepen studentëve me notë mesatare maksimale në hyrje, në rang vendi, pavarësisht programit të studimit dhe institucionit në të cilin ata kanë zgjedhur të ndjekin studimet. Studenti vazhdon të përfitojë nga këto bursa nëse rezultatet e tij gjatë gjithë viteve të studimit vazhdojnë të jenë të shkëlqyera.

Kreditë studentore dhe të universiteteve

Sipas kushteve të diktuara në ligjin e arsimit të lartë, MAS do të ndërmjetësojë kreditimin e studentëve, me qëllim mbështetjen financiare për përballimin e kostos së studimeve.

Kredia studentore është e hapur për aplikim për të gjithë studentët që fitojnë të drejtën për studime në programet e studimit në institucionet e arsimit të lartë. Skema e kreditimit studentor përcaktohet me vendim të posaçëm të Këshillit të Ministrave.

Po në të njëtën formë do të veprohet edhe për kreditë që kanë nevojë universitetet të marrin për zhvillimin e tyre institucional dhe infrastrukturor. Kushtet që duhen plotësuar për aplikim për kredi përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

Tarifat që do paguajnë studentët që nga faza e aplikimit

“Tarifa e aplikimit” është vlera monetare që paguan studenti për aplikim në një program studimi.

“Tarifa e konkurrimit” është vlera monetare që paguan studenti për të konkurruar pranë institucionit të arsimit të lartë për të fituar në një program studimi, në ato raste kur institucioni parashikon zhvillimin e konkursit.

“Tarifa e regjistrimit” është vlera monetare që paguan studenti për t’u regjistruar në një program studimi.

“Tarifa e shkollimit” është vlera monetare që paguan studenti për ndjekjen e një programi studimi pranë një institucioni të arsimit të lartë.

“Tarifa e studimit” përfshin tarifën e regjistrimit dhe tarifën e shkollimit.

Pranvera Kola – DITA